Informácia o únose Vietnamca kolovala v bezpečnostných zložkách už skôr, tvrdí Galko

HANOJ - Informácia o únose vietnamského občana prostredníctvom slovenského vládneho špeciálu kolovala v bezpečnostných zložkách už vyše pol roka. V diskusnej relácií Braňo Závodský Naživo rádia Expres to uviedol opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS). "Bola to len holá informácia, že minister vnútra Robert Kaliňák sa podieľal na únose vietnamského občana z Berlína, cez Bratislavu do Hanoja.

Takúto informáciu som dostal. Žiaľ ten zdroj, ktorý mi to povedal, nevedel povedať nič viac, tak sa mi to zdalo tak neuveriteľné, že som to po určitom čase pustil z hlavy," povedal Galko.

Objasneniu celého prípadu by podľa poslanca pomohli kamerové záznamy. "Pani Saková (ministerka vnútra, pozn.) tu operuje s informáciami, či niekto ležal na lehátku, alebo bol spútaný. Veď poviem, prepáčte, my sme už Nemcom poskytli všetky kamerové záznamy, tu máme od nemeckej strany potvrdené, že tam bolo naozaj týchto dvanásť ľudí a vec by bola vybavená," dodal Galko