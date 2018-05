Smer v boji o voličov skúsi zmeniť ústavu: Plánuje zaviesť dôchodkové stropy

BRATISLAVA - Poslanci koaličnej strany Smer-SD na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave SR. Informoval o tom v piatok predseda strany Robert Fico s tým, že táto hranica by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Poslanci sú však pripravení o výške veku diskutovať. Strana totiž bude potrebovať na schválenie tohto návrhu ústavnú väčšinu v parlamente.

Predseda Smeru-SD avizoval, že o tomto návrhu strana rokuje s rezortom financií, Sociálnou poisťovňou, ale aj koaličnými stranami. "Nemôžeme nechať ľudí, aby až do smrti pracovali," podotkol Fico. Smer-SD však bude okrem koaličných poslancov potrebovať aj hlasy opozície. "Najvýznamnejším argumentom, ktorý môže presviedčať poslancov, je závažnosť témy. Je správne, že táto diskusia sa prenesie na pôdu parlamentu. Dajme priestor všetkým, ktorí majú záujem, vytvorme k tomu aj odborné zázemie. Poslanci sa musia zamyslieť nad tým, že kedy chcú, aby ľudia išli do dôchodku," poznamenal Fico.

Pre Smer-SD je hornou hranicou vek 65 rokov. "Nerád by som spustil polemiku, či to má byť 64 alebo 65 rokov. Možno vznikne variant, kedy by muži išli v 65 a ženy v 63. Existuje variant, kde by sa podstatne viac zohľadňovalo to, že či pracujúca matka sa starala na materskej o deti. Možností je veľmi veľa. Pre mňa je rozhodujúce zakotviť maximálnu hranicu do Ústavy SR, ktorá by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Ale pripúšťam varianty," podotkol Fico.

Zároveň vyčíslil, že ak by sa zastropoval vek napríklad na 65 rokov, tak by finančné vplyvy do roku 2070 mohli byť na úrovni 70 miliárd eur. "Nechcem sa s niekým hádať, že to bude alebo nebude mať dopady. Jasné, že to bude mať dopady. Rastie ale výkonnosť ekonomiky, máme menej nezamestnaných, platia sa odvody, toto všetko vytvára priestor na zvládnutie tohto procesu. Dopady do budúcnosti nie sú také, že by sa nedali zvládnuť," poznamenal Fico s tým, že "jemu sa páči aj návrh odborárov", ktorí hovoria o veku 64 rokov. "Nikto nejde zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ale chceme, aby postupný nárast bol v určitom okamihu zastropovaný ústavným zákonom," doplnil Fico.

Zdôvodnil, že nechce zastropovanie dôchodkového veku pretláčať cez obyčajný zákon, pretože by to podľa neho vnášalo nestabilitu do dôchodkového systému. Fico zároveň pripustil, že hľadanie nadpolovičnej väčšiny na podporu tohto návrhu bude náročné.