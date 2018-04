Fico má byť predsedom poslaneckého klubu Smer-SD miesto Glváča: Toto si o tom myslí analytik

BRATISLAVA – Predseda Smeru Robert Fico by sa mal stať podľa informácií novým predsedom poslaneckého klubu Smeru-SD v parlamente. Fico vo štvrtok oznámil, že chce mať väčšiu mieru zodpovednosti v NR SR.

Ako povedal vo štvrtok na tlačovej besede po pracovnom sneme, chce podstatne viac koordinovať prácu poslaneckého klubu. „Chcem dávať dohromady a koordinovať návrhy vlády a klubu. Chcem rozbehať poslanecký klub,“ vyhlásil. Či mu ide o nejakú funkciu, však nepovedal. Súčasným predsedom poslaneckého klubu je Martin Glváč. „Nechcem sedieť v parlamente len ako poslanec. Chcem sedieť v parlamente, ale s väčšou mierou zodpovednosti,“ uviedol vo štvrtok Fico.

Podľa analytika Jána Baránka musí Fico ukázať, že nebude zbytočný. Baránek pripomenul slová Fica Andrejovi Kiskovi, že nikam neodchádza. „Asi to dokazuje. A aj v rámci Smeru potrebuje ukázať, kto je v strane pán,“ uviedol Baránek dnes s tým, že tomu zodpovedajú aj ďalšie kroky, ako bola zmena stanov strany Smer-SD. „Teda nielen verbálne, ale aj skutkami si posilňuje pozíciu. Týmto dáva posolstvo, že nielen on urobil chyby, ale že bola chyba aj v pasívnom poslaneckom klube,“ myslí si Baránek, podľa ktorého Ficove predsedanie klubu môže ukázať, či klub je jednotný, keď sa ho bude snažiť rozhýbať. „Môže to byť test súdržnosti poslaneckého klubu,“ konštatoval.

Politológ Grigorij Mesežnikov upozornil, že Fico musí byť v nejakej viditeľnej líderskej funkcii. „Je len ťažké si predstaviť, že by bol rádovým poslancom. Ako predseda klubu bude mať viac možností sa prezentovať,“ povedal Mesežnikov. Podľa neho slová Fica, že nikam neodchádza, treba brať v plnej šírke. „Bude dávať najavo, že je lídrom nielen strany, ale aj koalície. Je to v súlade s jeho postavením,“ uviedol. Podľa Mesežnikova si Fico ako líder vyžiadal pozíciu, ktorou sa usiluje stranu vnútorne posilniť. „Strana je v zlom stave, v akom nikdy nebola. Preferencie klesajú, podľa mňa sa im to už nepodarí naštartovať,“ dodal.