VIDEO Útoky na Kisku, novinárov či opozíciu: Fico na sneme chŕlil síru, takáto je jeho budúcnosť

Delegáti na pracovnom sneme rozhodli o zúžení predsedníctva strany z takmer 40 na 15 členov. Predsedníctvo sa bude schádzať raz do týždňa. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi predseda Robert Fico, šesť podpredsedov - Robert Kaliňák, Peter Kažimír, Peter Žiga, Juraj Blanár, Richard Raši, Peter Pellegrini - a generálny manažér Viktor Stromček.

Delegáti zvolili za členov predsedníctva aj novú ministerku vnútra Denisu Sakovú, predsedu poslaneckého klubu v NR SR Martina Glváča, trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, predsedu parlamentného výboru pre školstvo Ľubomíra Petráka, šéfa parlamentného výboru pre financie Ladislava Kamenického, štátneho tajomníka na ministerstve obrany Mariána Saloňa a poslanca Miroslava Číža. Neuspel iba Martin Nemky.

Hymna a spomienka na začiatok

Snem odštartovali slovenskou hymnou a minútou ticha za nedávno zosnulého bývalého predsedu NRSR Pavla Pašku. Následne Fico pokračoval svojim obvyklým štýlom - kritikou médií, prezidenta Andreja Kisku, organizátorov protestov či opozície. Fico sa venoval tomu, čo sa stalo po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Vyhlásil, že jeho abdikácia nebola prejavom slabosti, ale zodpovednosti, aby koalícia prežila.

Pripomenul, že už v minulosti hovoril o rozdelení postu predsedu Smeru a predsedu vlády. Dodal však, že s Petrom Pellegrinim sú priatelia, budú pôsobiť v tandeme. Avizoval, že teraz sa bude venovať strane a podstatne viac sa stretávať s občanmi.

Začiatok snemu

Opakujúca sa kritika Kisku

Expremiér prezidentovi vyčítal, že najprv Slovensko označil za úspešnú krajinu, ale po vražde tieto slová neplatili. Zdôraznil, že ak Kiska hovorí o úspešnom Slovensku, je to aj vďaka Smeru, ktorý je pri moci desať z 25 rokov. Kiskovi vyčítal, že bol v ten týždeň, čo sa verejnosť o vražde dozvedela, na dovolenke.

Ficovi sa nepáči, že keď sa vrátil, tak vyzval na predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu vlády. Podľa neho z Prezidentského paláca nezaznel hlas na obranu SR. „Jeho úloha v marcových udalostiach bola viac než smutná,“ povedal Fico s tým, že Kiska sa pohyboval na hrane ústavy.

Vyjadrenie Viktora Stromčeka

Predsedovi Smeru sa nepáčia stanoviská Reportérov bez hraníc či rezolúcia Európskeho parlamentu. Tá má podľa neho amatérske časti. „Zo dňa na deň sme sa stali neúspešnou krajinou. Na pôde európskych inštitúcií sme boli fackovacím panákom,“ povedal s tým, že olej do ohňa prilievali opoziční europoslanci.

Fico povedal, že nerozumie vyhláseniam o desivej atmosfére medzi novinármi a politikmi na Slovensku. Argumentoval, že aj po páde o desať miest sme v rebríčku slobody tlače na tom dobre.

Neodchádzame, odkazuje

Najmasovejšie protesty od novembra ´89 sú podľa Fica dôkaz, že nikto nikomu nebránil vyjadriť svoj názor, ale pýtal sa, kde je hranica, do ktorej sa volení zástupcovia majú riadiť požiadavkami ulice. „Strany koalície majú mandát od milióna voličov,“ pokračoval.

Zároveň uviedol, že organizátori protestov nebudú najsilnejšej strane diktovať, koho môže na post ministra vnútra nominovať. Novinárom vyčítal, že boli revolučnými tribunálmi a snažia sa ovplyvňovať verejnú mienku.

Fico v prejave takisto vyhlásil, že Smer-SD nie je strana na jedno použitie, prekonal už krízy a vždy sa z nich vrátil silnejší. „Nikam neodchádzame,“ zopakoval. Na záver hovoril o sociálnom balíčku, zvyšovaní minimálnej mzdy. Tvrdí, že strana by 20 percent energie mala venovať sebe a 80 percent ľuďom.

Vyjadrenie Juraja Blanára

Zmena stanov

Ako uviedol Fico na tlačovej konferencii po konci snemu, chce mať väčšiu mieru zodpovednosti v NR SR a chce podstatne viac koordinovať prácu poslaneckého klubu. „Chcem dávať dohromady a koordinovať návrhy vlády a klubu. Chcem rozbehať poslanecký klub,“ vyhlásil.

Či mu ide o nejakú funkciu, však nepovedal. Doteraz je predsedom poslaneckého klubu Martin Glváč. „Nechcem sedieť v parlamente len ako poslanec. Chcem sedieť v parlamente, ale s väčšou mierou zodpovednosti,“ uviedol Fico.

Roškovej pozastavené členstvo

Fico povedal, že úlohou snemu bolo reagovať na situáciu, keď predseda strany nie je predsedom vlády. „Chceli sme urobiť také zmeny stanov a v predsedníctve, aby bol schopný pružnejšie reagovať na výzvy, ktoré prináša politická realita."

Smer je podľa Fica demokratická strana. Za najväčšiu chybu od vraždy novinára a jeho priateľky Fico označil to, že nekomunikovali. Zdôvodnil to však tým, že nechceli tancovať na ich hroboch. „Bolo chybou, že sme nekomunikovali s našimi priaznivcami,“ uviedol.

Bývalá poslankyňa Smeru v NR SR Ľubica Rošková požiadala podľa Fica o pozastavenie členstva v strane. Ľubica Rošková brala dotácie na pôdu, ktorú má výhodne prenajatú od štátu, časť až do roku 2042.

Vyjadrenie Moniky Beňovej

Na výmenu Fica dôvod nevidia

Ako sa vyjadrili predstavitelia Smeru, dôvod na výmenu predsedu strany nevidia. „Na to (výmenu predsedu, pozn. TASR) nie je absolútne žiadny dôvod," vyhlásil podpredseda Robert Kaliňák. Téma to nie je ani podľa podpredsedu Juraja Blanára. „Robert Fico je doteraz v dobrej kondícii a nevidím dôvod, prečo by mal post predsedu strany opúšťať," povedal poslanec NRSR Ľubomír Petrák.

Poslanec NRSR a niekdajší podpredseda strany Marek Maďarič pred pár dňami uviedol, že otázka výmeny predsedu strany by nemala byť pre stranu tabu. „Výmena predsedu nie je tabu v žiadnej strane, ani v našej, ale v tejto chvíli nie je dôvod sa o tom rozprávať," povedala pred snemom europoslankyňa Monika Beňová.

Stoličku nemá istú nik

Predstavitelia strany obhajujú zmenu stanov, ktorá má zrušiť užšie vedenie a okrem snemu ponechať ako kolektívny orgán už iba predsedníctvo. Viacerí jeho súčasní členovia o miesto v ňom prídu. „Nikto nemá stoličku vo vedení istú," vyhlásil Kaliňák, podľa ktorého nové stanovy zefektívnia prácu strany. Nevie o nespokojnosti ľudí so zmenou stanov.

„Je čas zdynamizovať stranu," doplnil Blanár. Petrák tiež nevie, či má miesto v predsedníctve, ale podľa jeho slov teraz nejde o počet ľudí. „Stále máme viac členov v predsedníctve ako niektoré strany členov celkovo," uviedol. Nevie však povedať, či bude strana po zmene fungovať efektívnejšie. „Ideme si upratať," povedal pred snemom predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč.