Má to byť najväčší sociálny balíček Smeru v histórii! Beblavý odhalil skryté hrozby

BRATISLAVA - Vládny návrh nového odmeňovania vo verejnej službe oberá verejných zamestnancov o ich sociálne istoty. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý (Spolu-občianska demokracia), ktorý si poriadne posvietil na chystaný sociálny balíček vládnej koalície.

V súčasnosti podľa Beblavého títo zamestnanci majú zákonom garantovaný tarifný plat podľa úrovne vzdelania a sú zaradení do jednej zo 14 platových tried a jedného z 12 platových stupňov. „Tarifný plat je jediná sociálna istota, ktorá je garantovaná každému verejnému zamestnancovi a túto základnú sociálnu istotu navrhuje strana Smer a vláda pre 144 tisíc verejných zamestnancov zrušiť," upozornil Beblavý.

Podľa opozičného poslanca sa má totiž vo verejnej správe zrušiť všetkých 14 platových tried a 12 platových stupňov, pričom verejní zamestnávatelia budú pri odmeňovaní viazaní len Zákonníkom práce. „Verejní zamestnanci budú mať ako keby šesť platových základov v sumách 500, 600, 700, 800, 900 a 1 000 eur a nad rámec toho môže zamestnávateľ platiť, čo chce," tvrdí Beblavý.

Problematické v našich podmienkach

Podľa neho by sa týmto vo verejnej správe zaviedol tzv. zmluvný plat. „Posledné, čo pre verejných zamestnancov potrebujeme, je rušiť ich základnú sociálnu istotu a vytvárať absolútne neregulovaný priestor pre rozhodovanie nadriadených, často politických nominantov," zdôraznil. Návrh sa podľa neho snaží ušetriť čo najviac peňazí pre vládu.

Zamestnanec vo verejnej správe sa teda podľa jeho slov dostáva do rovnakej pozície ako zamestnanec v súkromnom sektore. Bude si sám musieť vyšší plat vyjednať, čo však členka predsedníctva strany Jaroslava Lukačovičová považuje za veľmi problematické v slovenských podmienkach.

„Veľké rozpätie pri určovaní platu verejných zamestnancov dáva priveľkú moc do rúk ich vedúcich pracovníkov, ktorí sú často politickými nominantami. Vláda vytvára účinný nástroj na páchanie korupcie," tvrdí Lukačovičová.

Čo ruší nový návrh?

Vládny návrh nového systému odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnej sfére ešte v polovici apríla odmietla aj Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ). „Očakávame ďalší návrh, ktorý bude korešpondovať s našimi predstavami," povedala na vtedajšej tlačovej besede viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.

Odborárom sa nepáčilo, že nový návrh odmeňovania ruší platové stupne podľa rokov odpracovanej praxe a zavádza zmluvný plat ako súčet tarifného platu a vybraných príplatkov. „Odmietame to, že sa nezohľadňuje prax. Je to postavené na svojvôli, vnáša sa do toho vysoká dávka subjektivizmu," povedala. Podľa nej takýto systém môže viesť k "internej korupcii".

Plat zamestnanca pracujúceho vo verejnom záujme má byť podľa Uhlerovej určený minimálnou hranicou a má byť závislý od individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Požiadavky odborárov

Odborári pritom požadujú, aby sa pri odmeňovaní zamestnancov verejnej správy zohľadňovali odpracované roky a kvalifikačné predpoklady. Prvý platový stupeň by mal podľa Uhlerovej začínať na úrovni minimálnej mzdy a ďalšie stupne by mali byť násobkami minimálnych zárobkov.

„Materiál, ktorý sme pripravili, bol východiskom pre začatie rokovaní s partnermi. Pripúšťame, že výsledný návrh zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme môže byť odlišný a bude výsledkom dohody s Konfederáciou odborových zväzov, Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom financií SR," uviedol v polovici apríla v reakcii na kritiku odborárov tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.