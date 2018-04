Kiskov tvrdý odkaz vláde: VIDEO Na plné ústa vyhlásil, čo si myslí o novom Kaliňákovi

Ako povedal Kiska aj premiérovi Petrovi Pellegrinimu, nie je spokojný, ale nemá na výber. Nominácia štátnej tajomníčky ministerstva vnútra, ktorá bola dlhoročnou pravou rukou Roberta Kaliňáka, ho nepotešila. Podľa ústavy ju musí vymenovať, pričom stať by sa tak malo vo štvrtok.

„Po množstve nakopených a nevysvetlených podozrení z prepojenia mafie na najvyššie politické kruhy považujem za neprijateľné ignorovať požiadavky ľudí na reformy v rezorte vnútra a v polícii. Vrátane zásadných a presvedčivých personálnych zmien," uviedol Kiska.

