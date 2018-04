Kiska prijal kandidátku na ministerku vnútra: Pýtal sa ma na kauzy

BRATISLAVA - Slovensko sa dnes zrejme dozvie, kto sa stane ďalším ministrom vnútra. Podľa všetkého to bude nominantka Smeru Denisa Saková, ktorej meno sa skloňovalo hneď po odchode Roberta Kaliňáka. Poobede zasadne Koaličná rada, no ešte predtým ju prijme Andrej Kiska. Podľa jeho hovorcu Romana Krpelana už Pellegrini predložil Kiskovi meno Denisy Sakovej. Kiska sa zatiaľ nevyjadril, čo Sakovú vymenuje. Novú ministerku vnútra potvrdil aj Robert Fico.

18:16 Každého ministra by sme mali hodnotiť na základe výsledku, čo urobí v danom rezorte. Povedal to dnes predseda Mosta-Híd Béla Bugár na adresu kandidátky Smeru-SD Denisy Sakovej na ministerku vnútra. "Každý musí dostať príležitosť, aj ona musí ukázať, že to vie robiť, má skúsenosti. Bude musieť odolávať rôznym útokom a tlakom. Som presvedčený, že bude schopná čeliť aj týmto výzvam," vyhlásil po rokovaní Koaličnej rady Bugár.

18:00 Fico po koaličnej rade povedal, že krajine sa darí. O Denise Sakovej nehovoril. „Dôjde k výraznému poklesu deficitu a dôjde k vyrovnanému rozpočtu.“ Lídri sľubili zvýšenie minimálnej mzdy a miezd vo verejnom a štátnom sektore.

17:47 NAŽIVO Vyjadrenie koaličných partnerov po rokovaní v NRSR.

17:04 Andrej Kiska nie je spokojný s nomináciou Sakovej, no nemá na výber. "Povedal som to pánovi premiérovi a hovorím to verejne: ako prezident nemám právomoc nevymenovať individuálneho člena vlády, ale nomináciu dlhoročnej štátnej tajomníčky z Kaliňákovej éry považujem za premrhanú príležitosť," povedal prezident vo videu na Facebooku. "Vládna väčšina stále nepochopila, čo sa na Slovensku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej skutočne stalo. Nepochopila, že sa úplne rozsypala aj tak mizerná dôvera ľudí v záujem a schopnosť nášho štátu zaistiť im ochranu a spravodlivosť."

16:13 Andrej Kiska vymenuje Denisu Sakovú za ministerku vnútra vo štvrtok.

16:11 Vyzerá to tak, že koaličná rada sa nesie vo veselom duchu.

16:05 Koaličná rada už zasadá v parlamente. Smer zastupuje Rober Fico, Peter Pellegrini a Peter Kažimír, prítomní sú aj Béla Bugár a Andrej Danko.

15:52 Mohli tam rovno nechať Kaliňáka

Rozhodnutie vládnej koalície dosadiť Denisu Saková do vedenia rezortu vnútra je podľa Veroniky Remišovej z hnutia OĽaNO zlou správou pre uplatňovanie spravodlivosti na Slovensku. "Bola pravou rukou Roberta Kaliňáka, mala na starosti IT tendre, je zodpovedná za väčšinu drahých a zle urobených projektov na ministerstve vnútra, pre ktoré sme museli vracať eurofondy," uviedla Remišová a uviedla, že pod jej vedením došlo k neúspechu reformy ESO. "To už mohol rovno ostať ministrom vnútra Robert Kaliňák. Takto môže v podstate riadiť ministerstvo ako šedá eminencia v pozadí cez pani Sakovú a nebude niesť za to žiadnu zodpovednosť."

15:53 Kiska hovoril so Sakovou o IT kauzách

Budúca ministerka vnútra Denisa Saková hovorí, že sa jej prezident pýtal aj na jej IT kauzy. Saková mala na starosti aj zákazku, o ktorej hovoril prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko, a z ktorej podľa jeho slov mali ísť provízie Robertovi Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi.

15:45 Kiska dnes prijal Denisu Sakovú v prezidentskom paláci.

15:38 "Pán prezident sa so mnou rozprával veľmi korektne. Bavili sme sa o kauzách, ktoré boli medializované," povedala Saková po stretnutí s prezidentom. "Myslím si, že mám dostatočné skúsenosti na to, aby som rezort vnútra viedla a poprosím, aby ste ma súdili až potom."

15:37 Vyhlásenie Denisy Sakovej NAŽIVO

14:58 Denisa Saková prišla do prezidentského paláca.

Smer po včerajšom zasadnutí užšieho vedenia strany oficiálne meno nového ministra vnútra nepotvrdil, za Smer ho oznámil dnes na svojom Facebooku Robert Fico. Poobede bude v parlamente zasadať Koaličná rada, na ktorej by sa malo nové meno definitívne schváliť. Rozhodujúce slovo má predsedníctvo strany. Andrej Kiska však všetkých prekvapil. Ešte pred Koaličnou radou prijme Denisu Sakovú v prezidentskom paláci. Saková je v súčasnosti generálnou tajomníčkou rezortu vnútra.

Saková novou ministerskou vnútra

To, že sa Saková stane novou ministerkou vnútra potvrdil doobeda prezidentov hovorca Roman Krpelan. "Predseda vlády Peter Pellegrini dnes osobne informoval prezidenta Andreja Kisku, že nominantkou na post ministra vnútra je terajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková. Prezident si ju dnes na 15.00 h pozval do Prezidentského paláca," uviedol Krpelan.

Fico potvrdil nomináciu Sakovej: Je to profesionálka

Nominantka strany Smer je profesionálka, ktorá dlhodobo pôsobí v tomto rezorte, čo vytvára dobrý predpoklad na to, že svoju funkciu zvládne. Na Facebooku to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. "Môžem potvrdiť, že predsedníctvo strany Smer-SD dnes schválilo nomináciu Denisy Sakovej na post ministra vnútra. Chcem zopakovať, že strana Smer-SD má na základe výsledkov parlamentných volieb a koaličnej zmluvy právo obsadiť tento post a akékoľvek spochybňovanie tejto procedúry je popretím demokratických princípov," uviedol Robert Fico.

Nominácia Sakovej je len cynický úškľabok

Smer-SD podľa očakávania vybral ministra vnútra len zo svojho vnútorného okruhu bez akejkoľvek ambície ponúknuť Slovensku človeka, ktorý svojím životným príbehom a postojmi zaujme širšiu verejnosť v kritickej situácii, keď sa dôvera v policajný zbor prepadá. V stanovisku to uviedol Richard Sulík, Ľubomír Galko a Jana Kiššová za stranu SaS. "Denisu Sakovú vzhľadom na jej službu pod Robertom Kaliňákom považujeme za jeho nasledovateľku a jej nomináciu za cynický úškľabok predsedu strany Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho nespokojným občanom so stavom vecí verejných v našej krajine."

Podľa strany Robert Fico dehonestoval požiadavku aktivistov, aby nový minister vnútra bol viac ako len bábkou v rukách Roberta Kaliňáka. "V tejto súvislosti sa vyjadril, že ak má verejnosť právo hovoriť politickej strane do výberu ministra, potom ministra životného prostredia môžu kľudne vybrať aj medvede. Tvrdíme, že keby medvede rozhodovali o ministrovi vnútra, nevybrali by horšie ako Smer-SD po dlhých dňoch rokovaní a hľadania vhodného človeka."

Saková je fackou rodine Kuciaka a Kušnírovej

Iniciatíva Chceme veriť volá po nestrannom ministrovi vnútra. Osoby, ktoré mala strana Smer-SD doposiaľ ako možných kandidátov na post ministra menovať, nemôžu podľa nich obnovovať dôveru občanov, ani dohliadať nad výberom nového policajného prezidenta.

Nominácie strany Smer-SD sú podľa Zuzany Wienk z iniciatívy Chceme veriť fackou občanom Slovenska a tiež rodinám zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Politická moc vôbec nepochopila, čo sa v tejto krajine stalo," konštatovala. Ján Kuciak podľa nej umrel pre to, čo odhalil a jeho práca siahala príliš vysoko k súčasným aj bývalým mocenským špičkám strany Smer-SD, a preto je táto strana podľa nej "v neznesiteľnom konflikte záujmov".

Podľa ďalšieho člena iniciatívy Pavla Sybilu sú všetky zverejnené mená na post ministra vnútra nedôveryhodné a nedôveryhodný je aj celý proces výberu na tento post. Členovia iniciatívy, v ktorej sú aj zástupcovia študentov z iniciatívy Nie je nám to jedno a niektorých ďalších občianskych združení, zároveň apelovali na koaličných partnerov strany Smer-SD, aby ovplyvnili tento výber.

Komplikovaný výber Kaliňákovej náhrady

Po odchode Druckera sa dočasným ministrom vnútra stal súčasný premiér a predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý povedal, že meno nového ministra sa Slovensko dozvie čo najskôr. Vo štvrtok o piatej poobede sa bude konať snem strany Smer, na ktorom sa malo pôvodne rozoberať meno nového ministra vnútra. Smer však prekvapil a včera večer zasadlo užšie vedenie Smeru, po ktorom predseda strany Robert Fico avizoval koaličnú radu. Rovnako uviedol, že sa zhodli na mene, ktoré predložia dnes na koaličnej rade svojim koaličným partnerom, premérovi i prezidentovi.

O Denise Sakovej ako novej ministerke vnútra sa špekulovalo takmer okamžite po odchode Roberta Kaliňáka z vedenia rezortu. Na jeho miesto napokon nominovali Jozefa Ráža ml., ktorého Kiska odmietol vymenovať. Ministrom vnútra sa nakoniec stal exminister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ten sa vo vedení ministerstva udržal len necelý mesiac a kvôli tlakom a vynárajúcim sa obvineniam o podivných aktivitách jeho ženy podal do rúk prezidenta demisiu. Jedným z dôvodov jeho rezignácia bol aj fakt, že nechcel odvolať Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta.

Správu budeme aktualizovať.