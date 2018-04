Skládka odpadu na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach je nelegálna, potvrdil OÚ

Alžbeta Ožvaldová (uprostred)

BRATISLAVA – Skládka odpadu na Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach je nelegálna. Potvrdil to ešte vo februári v liste Okresný úrad (OÚ) Bratislava, mestská časť preto začala konanie o odstránení stavby postavenej bez stavebného povolenia, respektíve o jej dodatočnom povolení. Na pondelkovom proteste za zatvorenie tejto skládky to uviedla starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová s tým, že dodatočné povolenie na to, čo je nelegálne, sa nevydáva.