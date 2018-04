Pellegrini dal ministrom zásadnú úlohu: Chce vidieť zoznamy priorít a konkrétne ciele

BRATISLAVA - Každý minister vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) dostal úlohu pripraviť dva zoznamy priorít, ktorým sa bude venovať. Prvý má obsahovať úlohy splniteľné do konca roka 2018, druhý má byť zoznamom úloh splniteľných do konca volebného obdobia. Po rokovaní vlády to oznámil premiér Pellegrini, ktorý bude osobne dohliadať na plnenie týchto záväzkov. V priebehu mája sa tiež stretne s každým ministrom osobne.

Pellegrini priznal, že vláda sa posledné dni zaoberala najmä vlastnými problémami. Spomenul dianie na ministerstve vnútra, avizovaný odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara, ale aj ťažkosti s komunikáciou v rámci koalície. "Ale už môžem konštatovať, že situácia je opäť stabilizovaná. Vláda má podporu parlamentu, vzťahy medzi koaličnými partnermi sú jasné a korektné. Je preto čas vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce," avizoval.

Predseda vlády je presvedčený, že činnosť koalície má smerovať ku skutočným problémom ľudí, pričom 25. výročie samostatnosti republiky je výborná príležitosť zamyslieť sa nad vlastným štátom. "Treba urobiť inventúru toho, čo funguje a čo nie, kde sa nakopili problémy a začať ich riešiť. Máme tu za 25 rokov kopec balastu a nánosov, ktoré treba odstrániť," apeloval.

Za zásadnú úlohu označil debyrokratizáciu štátu. "Je nepredstaviteľné, aby sme od ľudí vyžadovali úkony, ktoré si vieme zaobstarať sami. Ďalšou úlohou bude vytvorenie takých sociálnych podmienok pre ľudí, ktoré im umožnia dôstojne žiť na Slovensku," odkázal.

Pellegrini uistil, že bude vždy osobitne myslieť na našich seniorov, na mladé matky s deťmi či na zdravotne postihnutých, ktorí potrebujú pomoc. Ako dôležitú úlohu si však stanovuje znižovanie regionálnych rozdielov. "Chcem, aby sa štát vedel postarať o každého bez ohľadu na to, z ktorého regiónu pochádza. Budú pokračovať výjazdové rokovania vlády," dodal.

Nová osoba na poste ministra

Pellegrini urobí všetko pre to, aby už začiatkom budúceho týždňa mohol predstaviť kandidáta na nového ministra vnútra a požiadať prezidenta Andreja Kisku o jeho vymenovanie do funkcie. Povedal to novinárom s tým, že nový šéf rezortu by mohol na svojej stoličke sedieť už v stredu (25.4.).

Premiér zároveň zopakoval, že kým vedenie strany nevyberie definitívneho kandidáta, nebude sa k jednotlivým medializovaným osobám vyjadrovať. "Pokiaľ nie je rozhodnuté a predsedníctvo Smeru-SD nerozhodne koho bude nominovať, tak mená komentovať nebudem," dodal. Smer-SD musí nájsť nového ministra vnútra po tom, ako z funkcie abdikoval Tomáš Drucker. Pellegrini už avizoval, že by to chcel vyriešiť do niekoľkých dní.

Prezident sa k Sakovej zatiaľ nevyjadril

Ministrom vnútra musí byť osoba, ktorá nepolarizuje spoločnosť a získa späť dôveru v políciu. Povedal to vo Zvolene prezident SR Andrej Kiska po stretnutí s budúcimi novinármi. Mená, ktoré sa objavujú v médiách, Kiska nekomentuje. Nepovedal ani to, či by vymenoval za ministerku vnútra štátnu tajomníčku Denisu Sakovú, ktorá sa spomína najčastejšie.

Hlava štátu naďalej nepovedala ani to, či sa bude v budúcoročných prezidentských voľbách opäť uchádzať o najvyšší post v štáte. Povie to do septembra. Študentom na Štúrovom pere vo Zvolene pri otázke o kandidatúre sľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby Slovensko bolo dobrou krajinou pre život a aby nová vláda bola dobrá a slušná.

S budúcimi novinármi sa stretol v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene na vyhodnotení súťaže Štúrovo pero. Hovoril s nimi aj o úkladnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Za dva mesiace od nej sa podľa jeho slov udialo na Slovensku veľa, ale stále nie dosť. "Potrebujeme zmeniť štýl vládnutia, politici si musia uvedomiť, že ich úlohou je slúžiť ľuďom a tejto krajine," zdôraznila hlava štátu počas diskusie. Prezident vyzdvihol prácu novinárov a zdôraznil, že sa nesmú báť. Byť novinárom je podľa neho nie povolanie, ale poslanie. Odmietol, aby politici novinárom nadávali.

Naďalej sa počíta s vyrovnaným rozpočtom

Predpokladaná suma 600 miliónov eur bude musieť stačiť na financovanie opatrení z pripravovaného nového sociálneho balíčka. Vyhlásil to Pellegrini s tým, že v záujme vlády je dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

"Budeme robiť všetko pre to, aby sme zlepšili kvalitu života na Slovensku, pretože krajine sa darí. Ale jednou z čŕt našej novej vlády je, že chceme zodpovedne hospodáriť. Tých 600 miliónov eur bude musieť stačiť, pretože ja chcem, aby sme predstavili rozpočet, ktorý ďalej smeruje k vyrovnanému rozpočtu," vyhlásil Pellegrini.

O návrhoch opatrení bude premiér rokovať s ostatnými koaličnými stranami. "Nájdeme taký mix opatrení, ktorý pomôže slovenskému turizmu, našim seniorom, ktoré budú smerovať k podpore mladých rodín, aby sme zlepšili úroveň odmeňovania štátnych a verejných zamestnancov, zdravotných sestier a učiteľov. To je všetko ten mix, o ktorom budeme diskutovať. Na to by mal postačovať ten balík, ktorý máme k dispozícii," skonštatoval Pellegrini.

Vláda tak podľa jeho slov nemení stanovené plány týkajúce sa vyrovnaného rozpočtu. "Rozpočet, ktorý bude predstavený z dielne ministerstva financií, bude počítať s vyrovnaným rozpočtom v roku 2020 a už v roku 2019 bude musieť byť relatívne blízko. To nie sú peniaze, ktoré budú musieť byť reprezentované nejakými ďalšími opatreniami, ktoré majú priniesť tržby v hodnote ďalších 600 miliónov eur. Ak sa ekonomike darí, tak na strane príjmov dosahujeme výraznejšie výnosy, výdavky sa snažíme udržiavať pod kontrolou a ten rozdiel môžeme použiť pre ľudí," dodal Pellegrini.