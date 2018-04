Danko vydiera Smer-SD a opäť hrá len sám za seba, tvrdí SaS

„Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko nehrá s verejnosťou poctivo, keď z porušovania koaličných dohôd verejne obviňuje predsedu vlády Petra Pellegriniho. Koaličnú zmluvu podpísal Robert Fico ako predseda Smeru-SD a na tomto jeho postavení sa nič nezmenilo. On nesie zodpovednosť za to, či Smer-SD koná v rozpore s touto dohodou a on je tou osobou, ktorej by mal Andrej Danko adresovať svoje výčitky,“ uvádza SaS v stanovisku, ktoré poskytol Róbert Buček z komunikačného oddelenia strany. Pod stanoviskom sú podpísaní predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Podľa liberálov je novinkou aj napätie medzi SNS a premiérom Pellegrinim v súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska. „Aj v tomto prípade SNS vyvoláva len umelý konflikt. Smer aj národniari totiž vnímajú NATO a Európsku úniu len ako príležitosť na zbohatnutie niekoľkých vyvolených, pričom hodnotovo sú obrátené k Rusku,“ uviedli liberáli. Zároveň sa pýtajú, aký zmysel dáva toto divadlo.

Predseda SNS Andrej Danko podľa SaS využíva oslabenie Smeru-SD na to, aby si jeho vydieraním posilnil svoje pozície. „Zodpovedajú tomu snahy vedenia SNS dosadiť generála Daniela Zmeka, ktorý stojí za škandálnym tendrom na obrnené transportéry, na čelo generálneho štábu a rovnako aj snahy dosadiť svojich ľudí do vysokých funkcií v policajnom prezídiu a NAKA. Ako nám však ukazuje novodobá história, v Slovenskej národnej strane spravidla nikdy nejde o národné záujmy, ale o záujmy jednotlivcov,“ myslia si predstavitelia SaS.

Rozklad a drancovanie štátu tak podľa najsilnejšej opozičnej strany naberá stále obludnejšiu podobu. Zastaviť tento úpadok môžu len predčasné voľby. „Veríme, že za danej situácie si potrebu predčasných volieb uvedomuje väčšina spoločnosti a pred májovou schôdzou parlamentu, kde sa bude o nich rozhodovať, budú angažovaní občania svoj súhlas s predčasnými voľbami dávať stále hlasnejšie najavo,“ dodali liberáli.

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a šéf Národnej rady SR Andrej Danko sa necíti komfortne vo vláde, v ktorej sa dozvedá o odchodoch ministra či policajného prezidenta z tlačových besied koaličného partnera. Vyhlásil to v stredu 18. apríla na tlačovej besede po rokovaní mimoriadneho predsedníctva SNS. Ako uviedol, SNS neotvára Koaličnú zmluvu, chce však s novým predsedom vlády Petrom Pellegrinim prediskutovať a "vyjasniť si postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie“. Danko sa dohodol na pracovnom stretnutí s Pellegrinim, ktoré sa má uskutočniť dnes o 15:00.