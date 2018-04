V Smere sa intenzívne hovorí o Sakovej ako o novej ministerke, Stromček vraj odmietol

Minister vnútra Tomáš Drucker v pondelok oznámil, že sa rozhodol podať demisiu do rúk prezidenta Andreja Kisku. Ako povedal, nechce ešte viac polarizovať spoločnosť v otázke odvolania či neodvolania policajného prezidenta Tibora Gašpara. V pozícii ministra vnútra sa podľa jeho slov tiež necítil autenticky.

V roku 2017 videl predseda Smeru v Sakovej a Petrovi Pellegrinim nastupujúcu generáciu v Smere-SD. Za nastupujúcu generáciu ich označil vtedy vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. „Chcem prejsť celé Slovensko. Nebudem chodiť sám. Pozval som niektorých predstaviteľov z nastupujúcej generácie Smeru-SD, aby chodili so mnou. V Martine sa budem tešiť zo spoločnosti Petra Pellegriniho a rovnako bude so mnou štátna tajomníčka Denisa Saková, ktorá sa sústredí na témy typické pre tento rezort, najmä reformu verejnej správy. Bude to dobrá partia. Môžeme urobiť kus dobrej roboty,“ uviedol vtedy Fico vo videu.