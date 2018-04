O rok v máji pôjdeme opäť k urnám: Toto je dátum konania volieb do Európskeho parlamentu

BRUSEL - Europoslanci v stredu podporili návrh Rady Európskej únie, aby sa nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu (EP) uskutočnili v dňoch 23. - 26. mája 2019. Europarlament tiež schválil kalendár svojich budúcoročných plenárnych zasadnutí.

Termín volieb do EP navrhla Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) ešte 11. januára. Následne sa ním zaoberala Rada EÚ, ktorá ho 13. marca formálne predložila a zaslala poslancom. Návrh spracoval Výbor EP pre ústavné veci, ktorý ho podporil v pondelok večer a posunul plénu EP na schválenie. Europarlament termín volieb v stredu schválil pomerom hlasov 492 ku 14, pričom 24 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Voľbám do EP budú tiež prispôsobené termíny budúcoročných plenárnych zasadnutí, ktoré poslanci schválili v samostatnom hlasovaní. "Európsky parlament vyjadruje vôľu občanov EÚ. Musíme robiť všetko pre to, aby bola účasť vo voľbách čo najvyššia, a to najmä pri mladej generácii. Vítam, že časť kresiel po Veľkej Británii bude ponechaná pre ďalšie rozširovanie Európskej únie," uviedol europoslanec Ivan Štefanec.