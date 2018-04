Pozvoľný pád OĽaNO, môže za to Matovič? Robí medvediu službu, politológ pozná riešenie

BRATISLAVA - Škodí Igor Matovič hnutiu, ktoré vytiahol do povedomia Slovákov? Strana OĽaNO totiž v posledných prieskumoch stráca na podpore a to aj napriek tomu, že prudký pokles zaznamenal vládnuci Smer. Ako tvrdí politológ, škodnou môže byť práve líder hnutia a jeho prezentácia.

Podpora hnutia klesá v posledných dvoch mesiacoch aj napriek tomu, že po turbulentnom období na slovenskej politickej scéne stráca aj nasilnejší Smer. Naopak, preferencie podľa najnovšieho prieskumu získavajú hlavní opoziční rivali obyčajných ľudí - ako SaS, Sme rodina, ale aj kotlebovci.

Prieskum agentúry AKO ukazuje, že OĽaNO od novembra prišlo o 3,4% hlasov. Podľa Focusu zas klesol Matovič a jeho strana o 2,1%, zatiaľ čo ho dobehli ako kotlebovci, tak aj Boris Kollár.

Medvedia služba Matoviča

Ako tvrdí politológ Radoslav Štefančík, Matovič robí hnutiu často medvediu službu a nebojí sa ho označiť za veľkú prekážku pri vytváraní možnej stabilnej pravicovej koalície. „Matovič spolu s Richardom Sulíkom a niektorými ľuďmi z OKS už raz hlasovali proti dôvere svojej vlastnej premiérky, je teda možné, že to zopakujú znovu," myslí si Štefančík.

Preto sa ich hlavný oponent Robert Fico snaží vytvoriť vo verejnosti dojem, že len Smer a jeho koaliční partneri sú jedinou možnou vládnou alternatívou. „To čo sa niekomu môže javiť ako najsilnejšia devíza Igora Matoviča, možno na ďalších parlamentných voľbách bude práve to, na čom stroskotajú rozhovory o vytvorení pravicovej vlády," dodáva.

Problém v budúcej koalícii

Politológ oceňuje fakt, že Matovič otvára témy spojené s korupciou a klientelizmom tejto vládnej koalície, kritizuje však jeho spôsob komunikácie, ktorý označil za neohrabaný. Podľa Štefančíka mnohí ľudia budú vidieť práve v jeho osobe problém budúcej koalície. „Politika je totiž aj o dohode, o kompromise, o ústupkoch, a to ako keby zatiaľ Igorovi Matovičovi chýbalo," pripomína.

Problémom podľa neho nie je ale iba Matovič, Štefančík pripomína aj Borisa Kollára a jeho bývalé kontakty na bratislavské podsvetie. „A problémom sa momentálne ukazuje už aj Richard Sulík, ktorého slovník zaznamenal v ostatnom období výrazný posun od liberálnych pozícií k infantilnému populizmu," tvrdí politológ.

Ak by však Matovič pôsobil iba akási sivá eminencia hnutia a komunikáciu s verejnosťou by nechal ľuďom „s vyššou mierou komunikačnej kultúry", OĽaNO by to vraj pomohlo. „Keď sa Igor Matovič na istý čas utiahol do úzadia a do popredia vystúpila pani Remišová, tak sa OĽaNO stabilizovalo, dokonca rástlo v percentách," myslí si Štefančík.

Kde vidí problém Matovič?

Igor Matovič však vidí problém inde. Ako odpovedal pre portál Aktuality, deje sa tak kvôli tomu, že pol roka nebol ako líder akčný, a nárast preferencií prišiel po župných voľbách, čo je spojené s prirodzeným povolebným efektom v podobe poklesu.

„Korupčné kauzy a boj na barikádach opoziční partneri nechávajú na mňa. Vedia, že voliči Smeru Matoviča nebudú voliť, lebo ich politické idoly vyzliekam donaha,“ povedal Matovič o svojom vystupovaní.