MIMORIADNA SPRÁVA Ďalšia kríza v koalícii! Danko chce stretnutie s premiérom Pellegrinim

Šéf parlamentu sa totiž chce stretnúť s premiérom Petrom Pellegrinim - v koalícii sa vraj necíti komfortne. Predseda jednej z koaličných strán to uviedol po rokovaní mimoriadneho predsedníctva strany. „Okrem klasických vecí sme preberali koaličné a vnútroštátne záležitosti," uviedol Danko. Kvôli SNS sa takisto presunulo rokovanie vlády na piatok.

Nikdy nie je nič ideálne tak, ako si to predstavuje iný partner, dodal predseda parlamentu. „Po dvoch rokoch fungovania vlády môžem povedať, že sme si dokázali problémy vyriešiť," hovorí Danko, zároveň však tvrdí, že dnes je premiérom človek, ktorého až tak nepoznajú.

Stretnutie s Pellegrinim

„Dnešné predsedníctvo rozhodlo o tom, že si pozveme na pracovné stretnutie predsedu vlády SR," odkazuje a dodáva, že sa uskutoční zajtra o tretej. Včera vraj jasne deklaroval, že ak sa má o odchodoch vysokopostavených ľudí dozvedať tak ako médiá, nevie si predstaviť takto fuingovať.

„Keď bol predsedom vlády Robert Fico, nevznikalo toľko trecích plôch, ako sa to javí dnes pri vláde Petra Pellegriniho," dodáva Danko. „To neznamená, že otvárame koaličnú zmluvu," tvrdí zároveň.

Danko vysvetľuje, že vznikla nová situácia, pričom Slovensko takto ešte nefungovalo. „Bolo to v čase Radičovej a nedopadlo to dobre, keď predseda najsilnejšej strany nie je predsedom vlády," hovorí a dodáva, že nechce, aby to tak dopadlo aj teraz. Diskusie o predčasných voľbách však poprel.