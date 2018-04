MIMORIADNA SPRÁVA Gašpar oznámil, že bude bojovať do konca! Nech ma odvolá nový minister

Po odvolaní Gašpara pritom volajú protestujúci Slováci už niekoľko týždňov, naposledy tak bolo v nedeľu, keď do ulíc v Bratislave vyšlo viac ako 30-tisíc ľudí. Tomáš Drucker ho však počas svojho trojtýždňového pôsobenia vo funkcii odvolať nedokázal.

Gašpar tvrdí, že v tejto chvíli nie je možné mlčať. „Moje meno je najskloňovanejšie v médiách. Pán minister sa vyjadril k mojej osobe verejne, za to mu chcem veľmi pekne poďakovať," dodal. „Jeho vyhlásenie bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, na mne predsa nepadá a nestojí vláda," myslí si.

O 11:00 prezident Andrej Kiska prijme Tomáša Druckera.

Ak ho požiadajú, odíde

Ponúka jedno riešenie pre ministrov a politikov, ale tvrdí, že odstúpiť by bola zbabelosť. „Ak ma o to požiada, aby som dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie, tak to spravím, ale iniciatíva to musí prísť od neho," uviedol. Gašpar tvrdí, že to chce dobojovať do konca.

„Verejne deklarujem, že ide o nezmysly, ked politické strany tvrdili, že kryjem kauzy Druckera. Hhovorím, keď nový minister bude cítiť potrebu ma odvolať, prijmem to," dodáva policajný šéf.

Gašpar tvrdí, že nerobí žiadne kroky, ktoré by boli polarizačné. „Tí, ktorí volajú po tom, aby som odišiel, odmietajú so mnou diskusiu," hovorí. „Ja som apolitický. Tí, ktorí volajú, aby som odišiel, tak konajú len za základe emócií," vysvetľuje.

„Nie je dôležité, či budem prezidentom hodinu alebo niekoľko dní, deklarovali sme, že nový zákon o Policajnom zbore bude známy do konca roka, pôjde o naplnenie môjho mandátu," uvádza. Gašparovi vraj prekáža, čo sa tu deje a aké informácie sa podsúvajú verejnosti, čo po šiestich rokoch berie ako krivdu. „Potrebujem sa dnes obhajovať s ohľadom na 23-tisíc policajtov a na moju rodinu," hovorí.

Prekvapujúci koniec

Drucker včera prekvapil Slovensko, ktoré na jeho rozhodnutie čakalo viac ako týždeň. Po tom, čo posledné dni strávil hospitalizovaný v nemocnici po problémoch s chrbtom, sa postavil pred kamery, aby oznámil svoju rezignáciu na post ministra vnútra. Ministerstvo dočasne povedie premiér Peter Pellegrini.

Drucker podľa svojich slov nechce byť tým, kto polarizuje spoločnosť. Podľa neho nie je správne „tvrdé odvolanie" Gašpara. „Za týchto okolností nemám právo ostávať vo funkcii," povedal s dodatkom, že to považuje za správne rozhodnutie a odchádza z politického života.

