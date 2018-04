Situácia okolo Gašpara sa zamotáva: V hre je aj Druckerova rezignácia

BRATISLAVA - Minister vnútra Tomáš Drucker už dospel k rozhodnutiu v otázke budúcnosti policajného prezidenta Tibora Gašpara. Zatiaľ je stále v nemocnici, no po vyšetreniach by mal zrejme svoje rozhodnutie oznámiť na tlačovej konferencii.

O svojom stanovisku bude informovať na tlačovej konferencii, keď mu to dovolí zdravotný stav. Informovala hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová. Dnes o jednej by mal absolvovať ďalšie vyšetrenie. Potom by malo byť známe, kedy svoje rozhodnutie oznámi, presný čas je ale zatiaľ otázny. Ešte predtým chce informovať premiéra Petra Pellegriniho.

Rozhodnutie nechce odkladať

Drucker sa zatiaľ vyjadril na Facebooku. „Trochu nechceno, neželano som opäť včera skončil v nemocnici. Nechcel som ani plašiť, ide o moje dlhoročné zranenie krčnej chrbtice, ktoré sa raz caš nepríjemne pripomenie a trochu paralyzuje," napísal. Tvrdí, že to narúša prísľub dnešného brífingu.

„Myslím, ale že si to zaslúži brífing a prípadné otázky z médií a odpovede na ne, nie iba písomné stanovisko," oznámil. Zároveň dodáva, že rozhodnutie neodkladá, dospel k nemu a bude ho prezentovať hneď, ako bude možné.

Podá Drucker demisiu?

Podľa Denníka N je v hre aj Druckerova rezignácia, pretože je pod veľkým tlakom. Minister chce, aby policajný prezident Tibor Gašpar odstúpil sám, no predseda Smeru Robert Fico a Robert Kaliňák chcú, aby zostal vo funkcii prezidenta. Drucker preto zvažuje vlastnú demisiu, čo denníku potvrdili politici, ktorým to minister osobne hovoril. Drucker však svoju demisiu poprel.

Policajným prezidentom by mal Tibor Gašpar podľa našich informácií ostať až do septembra. Po tejto informácii museli včera Druckera náhle hospitalizovať kvôli dlhodobým chroničkým problémom s krčnou platničkou. Drucker zároveň čelí aj pozemkovému škandálu, ktorý sa týka aj jeho manželky Lucie.

Správu budeme aktualizovať.