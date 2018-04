Drucker kúpil na Floride dom lacnejšie o 120.000 dolárov, vyhlásil Matovič

Šéf Obyčajných pripomenul, že 12. júla 2017 Druckerova manželka Lucia kúpila na Floride polovicu vily. "Drucker k tomu povedal, že to kúpil lacnejšie, lebo bude musieť do domu investovať, keďže je v horšom stave. Dom je v meste Saratosa na západnom brehu Floridy. Je to trojvila, Drucker má strednú časť," povedal Matovič a ukázal fotky z exteriéru a interiéru vily s tým, že podľa jeho slov nejde o žiadny úbohý stav.

Matovič tvrdí, že v USA si potrpia na to, aby si strážili rôzne prevody a platby za nehnuteľnosti. "Majú špičkové registre, a tak sa viete dopracovať k celej histórii tohto domu. Dočítate sa, že aktuálnymi vlastníkmi sú Lucia Druckerová a Jozef Michálek a vidíme, za čo sa táto vila ako celok v minulosti predávala - 290.000 dolárov, 335.000 dolárov a 250.000 dolárov. Druckerovej bola polovička predaná za 60.500 dolárov. Teda polovičku kúpila ani nie za štvrtinu ceny," rekapituloval Matovič.

Drucker to v minulosti vysvetľoval tým, že majiteľ druhej polovice je kamarát a zároveň sa zaviazal investovať. "Čo s tým má ale pôvodný majiteľ? Čo on má z následnej rekonštrukcie? Nemá s tým absolútne nič, je to absurdné," povedal Matovič. Zároveň poukázal na to, že v rovnakom roku sa susediace vily ako celok predávali za 430.000, 365.000 resp. 385.000 dolárov.

"Nech teda bola reálna hodnota celej vily 360.000 dolárov, hodnota polovice je potom 180.000 dolárov. Ale cena polovice pre Druckera bola 60.500 dolárov, čo je rozdiel 120.000 dolárov. On tvrdí, že to preto, lebo bude investovať. Ale aký dôvod je dať mu dar 120.000 dolárov a nemať z toho nič? Lebo ten čo predal, nikdy nebude mať nič z toho, že Drucker bude investovať," konštatoval líder OĽaNO.

Pôvodnými majiteľmi celej vily na Floride boli Jozef Mihalik a Jozef Michálek. Svoju časť predal Druckerovi Mihalik. Obaja sú spolumajiteľmi spoločnosti Panoráma Šport Hotel, ktorá vlastní hotely Holliday Inn v Bratislave, Trnave a Žiline. Podľa Matoviča dostali od rezortu hospodárstva pod vedením Smeru-SD dokopy 400.000 eur cez eurofondy na hotely v Žiline a v Trnave. "Účelom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti, hotelom sa pritom darí. Eurofondy do takýchto hotelov v žiadnom prípade nepatria," dodal Matovič a pýtal sa, či zľava na Druckerovu vilu s touto eurofondovou pomocou nesúvisí.