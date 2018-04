Pellegrini má o budúcnosti Slovenska jasno: Naším základným životným priestorom je EÚ

BRATISLAVA - Základným životným priestorom pre Slovenskú republiku ostáva Európska únia. Debata o budúcnosti EÚ je diskusiou o nás samých. Na 18. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017 to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že NATO vnímame ako základný pilier našej bezpečnosti, ktorý zvyšuje svoj význam a nemá alternatívu.

Pellegrini zdôraznil, že zahraničná a európska politika sú dôležité súčasti nášho života. "Vláda, ktorá nedávno vznikla, je vládou, ktorá chce pokračovať. A platí to aj pre oblasť zahraničnej politiky," uviedol.

Podľa premiéra zahraničná politika SR vlani odrážala zmeny vo svete. "Ako mladý, dynamický a zodpovedný štát sme sa snažili konať iniciatívne, myslieť strategicky, reagovať pohotovo a komunikovať zrozumiteľne," myslí si.

Za jednu z najvážnejších priorít minulého roka označil nelegálnu migráciu. "Slovensko presadzovalo najmä posilnenie vonkajších hraníc na úkor povinných kvót," pripomenul Pellegrini. Za úspech považuje náš boj proti dvojakej kvalite potravín, ale aj zvolenie slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) za predsedu Valného zhromaždenia OSN. "Je to obrovský úspech. Miroslav Lajčák je skvelým reprezentantom Slovenska v zahraničí," odkázal.

Pellegrini si želá, aby rok 2018 bol rokom optimizmu a zdravého rozumu. "Globalizácia, s ktorou sme konfrontovaní, nie je proces, ktorý si niekto vymyslel a riadi ho zo zákulisia. Globalizácia je trend," upozornil. Pellegrini tiež zdôraznil, že Slovensko by malo svoju zahraničnú politiku robiť na štyri svetové strany a ostať verné hodnotám a ideálom, ktoré z nás robia Európanov.

Svet plný protikladov

Svet ešte nikdy nebol tak plný paradoxov ako dnes. Počet aj rozsah konflitkov vo svete klesá, no už siedmy rok v priamom prenose sledujeme jeden z najbrutálnejších konfliktov v histórii. Obliehanie sýrskeho Aleppa trvá dlhšie ako obliehanie Leningradu či Sarajeva. Svet je najbohatší v histórií, no stámilióny ľudí žijú v chudobe. Nikdy nebolo jednoduchšie získať informácie, ale nikdy ani nebolo jednoduchšie ich prekrútiť. Na úvod dnešného 18. ročníka Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky za rok 2017 v Bratislave to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Podotkol, že svet sa potýka aj takými témami ako klimatické zmeny či kybernetické hrozby, kde sú zo zahranično-politckého hľadiska hrozby, ale aj príležitosti. Svet preto potrebuje diskutovať, hľadať know-how a partnerov aj mimo tradičnej diplomatickej komunity. Okrem neho s príhovorom vystúpi aj premiér Peter Pellegrini.

Konferenciu organizuje rezort diplomacie a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Po príhovore Petra Pellegriniho nasledujú tri panely – v prvom paneli 25 rokov zahraničnej politiky SR vystúpia bývalí ministri Pavol Demeš, Pavol Hamžík a Eduard Kukan. Po ňom nasleduje panel s názvom Priority slovenskej zahraničnej a európskej politiky. V ňom vystúpia generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí MZV Alexander Micovčin, štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák, šéfredaktorka EurActiv.sk Zuzana Gabrižová a riaditeľ SFPA Alexander Duleba.

Tretí panel bude venovaný nástrojom a komunikácii slovenskej zahraničnej a európskej politiky. V ňom budú diskutovať štátny tajomník MZV Lukáš Parízek, predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová, výkonná tajomníčka Platformy MVRO Mária Sliacka, odborná asistentka Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Aneta Világi.