Veľký plán Smeru zabojovať o voliča, odvážny plán: Najväčší sociálny balíček, toto chcú zmeniť

Robert Fico predstavil podľa jeho slov "obrovský sociálny balíček" ešte pred veľkou nocou. Koalícia je zrejme pripravená štedro obdarovať občanov Slovenska. Podľa informácií Dennka N má nový sociálny balíček pre štátnu pokladnicu znamenať záťaž vo výške 500 až 600 miliónov eur. Štátna pokladnica by mala takúto sumu uniesť. Smer, SNS a Most-Híd majú tieto zmeny predstaviť na prelome apríla a mája.

Zvyšovanie minimálnej mzdy a 13. dôchodok

Tento balíček by mal platiť do konca volebného obdobia, teda do roku 2020. Prioritou Smeru bude zrejme aj naďalej zvyšovanie minimálnej mzdy. Strana chce do balíčka zaviesť aj 13. dôchodok vo výške polovice priemerného dôhodku. Ten by sa mal vyplácať jednorázovo v roku 2018 a 2019. Suma by mala byť vo výške zhruba 220 eur na jedného dôchodcu, čo znamená, že len toto opatrene by stálo viac než 220 miliónov eur.

V Smere zvažujú aj zrušenie doplatkov na lieky pre dôchodcov a zavedenie dôchodkovských kariet. Tie by mali umožniť rôzne zľavy na potraviny, lieky či iné služby. Podporu celej koalície mali opatrenia, ktoré sa týkali pomoci odkázaným občanom - zvýšenie príspevkov pre rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich blízkych, na úroveň minimálnej mzdy. V strane ďalej zvažujú aj zrušenie DPH na plienky, detskú výživu či o zavedení rodinných kariet.

"Prioritou vládnej koalície je zlepšovať kvalitu života občanov. Pripravované sociálne opatrenia budú smerované do konkrétnych oblastí života a budú sa týkať rôznych vekových skupín. V najbližších týždňoch očakávame prvý návrh štátneho rozpočtu na budúci rok a na základe jeho ekonomických východísk nastavíme aj pripravované sociálne opatrenia," napísal pre Topky tlačový odbor Úradu vlády.

Autobusy zadarmo?

Vyzerá to tak, že k vlakom zadarmo pribudnú aj autobusy zadarmo. Dôchodcovia a študenti by sa tak mohli zadarmo voziť aj na auutobusoch, ktoré by pre nich jazdili k železničným staniciam. Bezplatné cestovanie by malo byť aj pred postgraduálnych študentov.

SNS a jej prioriity

Podpredseda strany SNS Jaroslav Paška pre Denník N povedal, že prioritou strany SNS je najmä zvyšovanie miezd v štátnej a verejnej správe. Ide najmä o ľuudí, ktorých plat sa pohybuje pod hranicou minimálnej mzdy. SNS plánuje tlačiť aj na zvyšovanie platov učiteľov, naopak nesúhlasia so znížením DPH na plienky. Podľa Pašku SNS preferuje cestu daňovej úľavy pre mladé rodiny pred zmenou DPH.

Smer znepokojuje aj fakt, že SNS by opäť mohla predložiť návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov. Most-Híd bude mať zrejem vlastné návrhy, no zatiaľ ich kvôli prebiehajúcim rokovaniam nekomentuje. Koalícia v poslednom roku schválila viaceré sociálne opatrenia. Išlo o zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, cez sviatky či víkendy. V rámci novely Zákonníka práce prešla aj požiadavka SNS na postupné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov, pokiaľ sú do výšky 500 eur. Mostu sa zasa podarilo presadiť, aby príjmy dôchodcov, ktorí pracujú na dohodu a nezarábajú viac ako 200 eur mesačne, boli oslobodené od odvodov.

Rokovania o balíčku sa ešte neskončili

Rokovania o sociálnom balíčku stále prebiehajú. "Rokovania o konečnej podobe avizovaného sociálneho balíčka, vrátane návrhov strany Most-Híd, stále prebiehajú. Médiá a verejnosť budeme informovať po ich skončení," uviedla pre Topky hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnárová.

Aj ministerstvo práce poskytne informácie po rokovaní vládnej koalície. "O všetkých už avizovaných aj ostatných opatreniach ďalšieho širokého sociálneho balíka bude v prvom rade rokovať vládna koalícia. Rozsah aj miera jednotlivých opatrení pre rôzne skupiny ľudí budú opäť závisieť od možnosti verejných financií," uviedol Michal Stuška z tlačového odboru ministerstva práce. Doteraz najväčší Ficov balíček z jesene 2017 nestál daňových poplatníkov ani polovicu – išlo o 250 miliónov.

Robert Fico začal o veľkom sociálnom balíčku hovoriť pred pár týždňami, kedy koalícia prešla turbulentným obdobím. Pred veľkou nocou oficiálne otvoril tému ďalšieho balíčka a avizoval rokovania s ministerstvom financií. Smer navyše po vládnej kríze, ktorú odštartovala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, padol v prieskumoch takmer o päť percent.