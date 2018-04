VIDEO Posledná rozlúčka s Pavlom Paškom sa skončila: Mocní Smeru neudržali slzy

15:56 Niektorí ešte kondolujú rodine Pavla Pašku.

15:55 Ľudia odchádzajú z pohrebu.

15:50 Pohreb sa po necelej hodine skončil. Robert Fico už odišiel.

15:40 Príhovor mal Viktor Stromček. "Bol si môj najlepší priateľ. Bol si mojou inšpiráciou, urobil si zo mna lepšieho človeka a za to ti ďakujem.”

15:03 Začal sa pohreb, hra pieseň od Whitney Houston. Ochrankári strážia vchod do krematória. Prišlo zhruba 500 ľudí.

15:00 Na pohreb prišiel aj Robert Fico

14:52 Dorazil aj bývalý prezident Rudolf Schuster.

14:22 Na pohreb už začali prichádzať ľudia. Prišla námestníčka primátora Košíc Renáta Lenartová a zastupujúci primátor Martin Petruško. Došiel aj spevák Karol Konarik.

Pavol Paška skonal náhle vo veku 60 rokov v piatok (6.4.) okolo desiatej ráno na následky infarktu. Pitevná správa uvádza, že išlo o kardiálne zlyhanie srdca následkom trombózy ľavej koronálnej tepny. Skonal v areáli Železničnej nemocnice. Pôvodne ho viezli do Východoslovenského ústavu srdcovo cievnych chorôb, kde mal tento týždeň podstúpiť operáciu srdca.

Rodina Pavla Pašku odmietla ponuku vlády na štátny pohreb so všetkými poctami. Rozhodli sa pre poslednú rozlúčku v košickom krematóriu. Rozlúčka bude verejná a okrem pozostalých a príbuzných sa ho zúčastnia i vysokí štátni predstavitelia, ako expremiér Róbert Fico, poslanci NR SR, europoslanci a ďalší.

Včera sa v budove parlamentu konalo podpisovanie do kondolenčnej knihy. Fico vyhlásil, že spolu so straníckymi kolegami budú meno Pašku brániť. "Veľmi nás mrzí, čo počúvame v posledných dňoch. Bol to človek ktorý sa nielen pokúšal o kompromisy, ale často zvádzal tvrdé politické súboje. Valili sa na neho nezmyselné obvinenia a urážky, ale boli to plané výmysly a krivé obvinenia. Dnes už nepíšete, že jeden spor za druhým vyhrával. A ak to nebudete robiť vy, budeme to robiť my a budeme dobré meno Paľa Pašku všetci veľmi tvrdo brániť a chrániť."

​Novinárom zopakoval, že aj tieto klamstvá sa podpísali pod jeho zdravotný stav a rýchly odchod. To isté povedal aj vo videoodkaze, ktorý zverejnil na Facebooku. Novinárov zároveň poprosil, aby rešpektovali súkromný charakter utorkovej poslednej rozlúčky.