PRÁVE TERAZ Prieskum potvrdil pád Smeru: Talianska mafia ho posunula k magickej hranici

Prieskum vykonala agentúra AKO 4. až 7. apríla na vzorke 1000 respondentov. Ľuďom položila takúto otázku: „Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí”.

Do parlamentu by sa dostalo až osem strán. Oproti minulému prieskumu agentúry si jemne polepšili ako liberáli, tak aj SNS a kotlebovci. Naopak, pokles o približne jedno percento zaznamenali OĽaNO a Sme rodina.

Na hranicu zvoliteľnosti klesá strana Most-Híd, ktorú by volilo iba 5,6% Slovákov. Posilnili nové subjekty ako Progresívne Slovensko a SPOLU, ktoré získali 3,2%, resp. 2,8%.

Prieskum agentúry AKO