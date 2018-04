Pellegrini chce bezpečnostnú previerku pre ľudí vo svojej blízkosti: Posvieti si aj na Fica

BRATISLAVA - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) chce, aby ľudia, s ktorými spolupracuje na Úrade vlády, išli na bezpečnostnú previerku. Pozrie sa tiež na to, či a ako bol jeho predchodca Robert Fico (Smer-SD) informovaný o tom, že v jeho blízkosti pracujú osoby s možnými väzbami na taliansku mafiu. A tiež, či tieto osoby naozaj predstavovali bezpečnostné riziko. Povedal to v diskusii RTVS Sobotné dialógy.

"Využijem svoje možnosti vyžiadať si správy od príslušných služieb, či Úrad vlády, alebo sám bývalý premiér boli informovaní o tom, že by sa v jeho kancelárii mohli nachádzať ľudia, ktorí by mohli mať v minulosti nejaké styky s ľuďmi, ktorých talianske orgány podozrievajú z organizovaného zločinu," povedal Pellegrini.

Prepojenie na osoby s väzbami na taliansku mafiu mala v minulosti Mária Trošková, ktorá pôsobila na Úrade vlády ako hlavná štátna radkyňa, aj Viliam Jasaň, dnes už bývalý šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády. Upozornil na to zavraždený novinár Ján Kuciak v článku, ktorý nestihol dokončiť.

Pellegrini vyhlásil, že ak by on sám dostal informáciu zo spravodajských služieb, že má vo svojej blízkosti "závadovú osobu", táto by na Úrade vlády skončila. Premiér tiež informoval, že požiada o preverenie osôb, ktoré pracujú v jeho blízkosti. "Požiadal som riaditeľa mojej kancelárie aj ľudí, ktorí v nej pracujú, aby každý absolvoval previerku v príslušnej úrovni podľa toho, s akými informáciami sa bude do budúcna oboznamovať," povedal predseda vlády.

Pellegrini sa nemieni uchádzať o post predsedu Smeru-SD

Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini sa nemieni uchádzať o post predsedu strany a nahradiť na ňom Roberta Fica (Smer-SD). Je spokojný s tým, že sú pozície predsedu vlády a strany oddelené. Hovoril o tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Pellegrini. "Momentálne je lepšie, keď má strana silného predsedu a ja ako premiér sa môžem venovať exekutíve. Mne momentálne táto situácia vyhovuje, lebo mi to dáva viac času venovať sa výkonu, a som rád, že straníckym záležitostiam sa bude venovať predseda strany a generálny manažér," povedal Pellegrini.

Premiér sa neobáva toho, žeby mu Koaličná rada alebo predseda Smeru-SD Fico prikazoval, čo má robiť. "Neočakávam, že to bude tak, že Koaličná rada sa rozhodla a ty premiér a vláda to splníte," uviedol. Na Koaličnej rade zastupuje Smer-SD jeho predseda Robert Fico. Zúčastňovať sa na rokovaniach mieni aj premiér. V súvislosti s ľuďmi, s ktorými spolupracuje, uviedol, že sú rozumní a vedia robiť kompromisy.

Predseda vlády tiež potvrdil, že nechce viesť vojnu s prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ktorým mal bývalý premiér Fico napäté vzťahy. "Ja mám s pánom prezidentom veľmi korektné vzťahy. Nemám dôvod viesť s pánom prezidentom vojnu," poznamenal Pellegrini. Poukazuje však, že tak ako prezident má právo komentovať dianie v spoločnosti, aj on ho má a bude reagovať.

Pellegrini opäť odpovedal aj na otázky ohľadom financovania jeho bytu. Trvá na tom, že si naň zarobil a že jeho financovanie vie dokázať. Uviedol, že odkedy pracuje, mal vždy nadštandardný príjem. Vysvetľovať mieni pred poslancami výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a je presvedčený, že potom zmiznú všetky pochybnosti. "Odmietam akékoľvek špekulácie, je to len snaha nového premiéra hneď na začiatku pošpiniť," doplnil.

Prezident SR politicky zasiahol do nezávislosti polície

Nebolo by šťastné, ak by mal prezident SR akýmkoľvek spôsobom zasahovať do personálnych otázok nielen na ministerstve vnútra, ale kdekoľvek v štáte. Myslí si to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý to uviedol v relácii Sobotné dialógy. Premiéra podľa jeho slov mrzí, že sa prezident Andrej Kiska odhodlal k požiadavke na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. V rozhlasovej diskusii tento krok hlavy štátu „rázne odmietol“ a označil ho za politický zásah do nezávislosti polície.

„Je nešťastné, ak prezident SR vyzýva verejne na odvolanie konkrétneho funkcionára Policajného zboru v tomto štáte, čím jasne chce politicky zasiahnuť do nezávislosti polície. Ja ako premiér to v živote neurobím a mrzí ma, že pán prezident sa k takémuto kroku odhodlal a chce robiť personálnu politiku na rezortoch,“ vytkol Pellegrini Kiskovi.

„To ja musím ako predseda vlády rázne odmietnuť. Personálnu politiku na jednotlivých rezortoch budú robiť ministri a nie pán prezident, pretože pánovi prezidentovi to ani nevyplýva zo žiadnych svojich právomocí, ale ani by to politicky povedať nemal, pretože politici nemajú zasahovať do fungovania polície,“ doplnil.