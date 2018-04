Sopko: Ministerstvo školstva chce učiteľov umlčať návrhom vytvoriť profesijnú komoru učiteľov

Ministerstvo chce v komore zlúčiť potreby profesorov univerzít s učiteľkami materských škôl. Komora by mala byť dôležitá pre zvýšenie profesionality pedagogickej profesie, no súčasná komunikácia medzi ministerstvom a zástupcami učiteľov ukázala na nevhodný spôsob, akým má vzniknúť a komu môže byť podriadená. „Motivácia ministerky Lubyovej, ktorá hovorí, že sa jej nechce rokovať s rôznymi názorovými skupinami, je desivá. Je svätou povinnosťou ministra rokovať s rôznymi názorovými frakciami, objektívne zohľadniť mieru ich reprezentatívnosti a robiť rozhodnutia tak, aby mohla byt realizovaná čo najširšia škála názorov. Inak sa tento prístup rezortu bude vnímať len ako ignorancia názorovej plurality," vysvetlil Sopko.

Medzi úlohy komory by malo podľa Sopka predovšetkým patriť organizovanie a zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogického a odborného zamestnanca, ako aj štátne overenie získaných profesijných kompetencií v podobe atestácií. „V žiadnom prípade by nemala zasahovať do kompetencií odborov, ako to navrhuje ministerka. Ochrana učiteľov v pracovno-právnych vzťahoch by mala zostať výlučnou právomocou odborov," uzavrel. Stanovisko poslanca Sopka sprostredkoval hovorca OĽANO Matúš Bystriansky.

S návrhom vytvoriť profesijnú komoru učiteľov prišla ministerka školstva Martina Lubyová pred tromi týždňami pri príležitosti otvorenia písomnej časti maturít. „Musíme rokovať s desiatkami rôznych organizácií a skupín, a je veľmi ťažké tento proces riadiť takým smerom, aby sa všetky organizácie medzi sebou zhodli," povedala. Jej návrh sa nestretol s pochopením u Slovenskej komory učiteľov. Podľa nich ministerka od riešenia skutočných problémov odvádza pozornosť vymýšľaním umelých. „Ministerka predstavila plán zriadiť novú komoru učiteľov, hoci už existuje Slovenská komora učiteľov. Svoj zámer zdôvodňuje tým, že organizácie pedagógov nemajú vždy dostatok času na pripomienkovanie zákonov, a rokovanie so zástupcami učiteľov treba zjednodušiť a usmerniť. Navyše dodáva, že organizácie sa medzi sebou nevedia zhodnúť," tvrdia učitelia.