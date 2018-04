Danko sa s Matovičom nemazná: Vykázanie z parlamentu, Matovič príde o ďalší plat

BRATISLAVA - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) neospravedlnil neúčasť poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) z rokovania 23. marca. Vyplýva to z jeho rozhodnutia zo 4. apríla, ktoré je dostupné na internetovej stránke národnej rady.

Danko dal počas ustanovujúcej schôdze parlamentu vykázať z rokovacej sály poslanca Matoviča, keď v rokovacej sále viackrát ukázal fotografiu zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Danko ho viackrát upozornil, že porušuje rokovací poriadok, keď používa vizuálnu pomôcku v pléne, čím porušil rokovací poriadok.

"Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič (OĽaNO) bol podľa záznamu o vykázaní poslanca z rokovacej sály podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vykázaný z rokovacej sály v mesiaci marec 2018 z rokovania 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. marca 2018. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky," píše sa v rozhodnutí šéfa parlamentu.

Ako sa v marci Matovič vyjadril, podľa neho Danko porušil zákon, keď mu ako poslancovi bránil v slobodnom výkone jeho mandátu, ktorý mu vo voľbách dali voliči. "Uvedomujem si, že pán predseda je už ´terazky kapitán´ a podľa jeho ministra obrany je rozkaz viac ako zákon. Napriek tomu som presvedčený, že zákon by mal platiť pre všetkých rovnako a na to, že predseda parlamentu neovláda zákon, by nemali doplácať ostatní poslanci," uviedol.