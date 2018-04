Juraj Droba bude ONLINE: Pýtajte sa bratislavského župana na jeho plány

BRATISLAVA - Bratislavský župan Juraj Droba vo štvrtok ukázal svoje karty - predstavil totiž programové vyhlásenie na päť rokov. Čo by ste chceli, aby sa v Bratislave a okolí urobilo? Máte šancu opýtať sa, Droba bude totiž online už v piatok o 12:30!

Juraj Droba sa do povedomia Slovákov prvýkrát výrazne zapísal v roku 2010, keď sa stal poslancom parlamentu za stranu SaS. Liberálov neskôr opustil, aby sa v roku 2015 vrátil aspoň do ich poslaneckého klubu. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v novembri tesne porazil Rudolfa Kusého, Milana Ftáčnika aj bývalého župana Pavla Freša a stal sa predsedom BSK.

Pýtať sa môžete už teraz!