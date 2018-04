Bratislavský župan Juraj Droba bol ONLINE: Predstavil veľké plány pre kraj

Juraj Droba sa do povedomia Slovákov prvýkrát výrazne zapísal v roku 2010, keď sa stal poslancom parlamentu za stranu SaS. Liberálov neskôr opustil, aby sa v roku 2015 vrátil aspoň do ich poslaneckého klubu. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v novembri tesne porazil Rudolfa Kusého, Milana Ftáčnika aj bývalého župana Pavla Freša a stal sa predsedom BSK.

Online rozhovor

12:37 - otázka od: Milan Raček dobry den chcem sa spytat ako chcete postupovat s parkovanim. ci sa mame obavat toho ze nezaparkujeme v prenajatych bytoch alebo bude vybudovany nejaky parkovaci dom v ktorom by sme mohli parkovat za nejaky rozumny poplatok, konkretne myslim ulicu ludovita fullu z kuklovskej na dlhych dieloch, dakujem Parkovanie je veľká téma, ktorá však spadá do kompetencie mesta a mestských častí. Župa bude podporovať budovanie záchytných parkovísk v okrajových častiach mesta a v okolitých obciach.

12:38 - otázka od: miroslav obrcian Dobrý deň,kedže mám rád okolité lesy Bratislavy,pýtam sa,kedy sa ukonči bezbrehý výrub kvalitných bukov a inej dreviny v kopcoch nad Račou,nad Kačínom a podstate v celom okolí mesta,ktoré spadajú do mestského lesoparku.Ostávajú holé celé stráne a mechanizmy zanechávajú rozrytú zem a olejové mláky.Popílené stromy sú zdravé a nehovorím o označovaní spílených stromov.Ďakujem. Spolu s vicežupankou pre životné prostredie bojujeme proti takémuto výrubu. Téme sa venujeme. Pripravujeme memorandum o lesoch. Verte, že som rovnako naštvaný ako Vy.

12:39 - otázka od: Andrea chcela by som sa opytat, kedy sa bude realizovat rekonstrukcia cesty c. 62, ktora je hlavnou dopravnou tepnou zo senca do Sladkovicova, Galanty a Serede. v roku 2015 bola rekonstruovana cast cesty v TT kraji, BA cast stale chyba, nikto sa o nu nestara a je v stale horsom stave. Pokial viem, mala byt rekonstrukcia oboch casti realizovana sucasne, avsak ocividne sa nestalo. Dakujem Na úrade som štyri mesiace, včera sme predstavili programové vyhlásenie. Top prioritou pre kraj je doprava a spojenie Bratislava - Senec riešime ako prvé.

12:41 - otázka od: Jarka Kedy budú opravené cesty na Záhorí? Už pôvodný župan iba sľuboval a cesty sú v čoraz horšom, dezolátnom stave. Vari obyvatelia Záhoria nepatria k záujmovej skupine župy, ale ich dane áno? Som županom všetkých obyvateľov kraja a záleží mi na tom, aby kraj poskytoval čo najlepšie služby ľuďom, vrátane ciest. Čoskoro bude jasné, ako rýchlo príde rekonštrukcia cesty Malacky Rohožník. Ostatné cesty budeme v rámci možností opravovať priebežne.

12:43 - otázka od: Tomáš Hruška Dobrý deň, moje otázky znejú: Kedy začne realizácia projektu Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník)? Bude súčasťou tohto projektu aj Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník)? Prečo vo verejnom obstarávaní chýba Cyklodopravné prepojenie Malacky – Rohožník? Cyklodopravné prepojenie Malacky – Rohožník nie je súčasťou projektu Rekonštrukciu cesty III/50310 a preložku cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) v hodnote 8 590 363,44 EUR bez DPH (zarátal som tam 3 verejné obstarávania, projektové práce, zhotoviteľ a stavebný dozor, ktoré prebehli a sú ukončené). Počas rekonštrukčných prác, kde bude pracovať množstvo ťažkej stavebnej mechanizácie a bude materiál na prípadnú stavbu cyklochodníka na uvedenom úseku sa Cyklodopravné prepojenie Malacky – Rohožník budovať nebude? Dovoľte, priložím link a citát predsedu BSK p. Freša. Predseda BSK Pavol Frešo TASR informoval, že kraj začína verejné obstarávanie na tendrovú dokumentáciu. "Cieľom je opraviť samotnú komunikáciu, urobiť obchvat Rohožníka a zároveň vybudovať cyklochodníky, ako je to napríklad v Rakúsku," spresnil Frešo. Suma zákazky spolu 8 590 363,44 EUR bez DPH 1 522 696,82 EUR bez DPH DOPRAVOPROJEKT, a.s. (projektové práce) 7 029 882,22 EUR bez DPH ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. (zhotoviteľ) 37 784,40 EUR bez DPH M-STAV servis s. r. o (stavebný dozor) Dĺžka cesty spolu 10,252 km I. Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky – Rohožník, cesta kategórie C 9,5/80 dĺžky 7,787 km. II. Stavba: Preložka cesty III/1113 – obchvat Rohožníka, cesta kategórie C 9,5/80 dĺžky 2,465 km Ďakujem prajem všetko dobré Tomáš Hruška Čoskoro bude jasné, či budeme musieť zrušiť VO, alebo pôjdeme podľa plánu, ktorý sme zdedili po predch.vedení.

12:43 - otázka od: Míšo Čo plánujete urobiť s úzkou prijazdovou cestou do devinskej zo smeru od Bory-Mall Nie je to župná cesta, otázka patrí magistrátu.

12:44 - otázka od: Martin Väčšina škôl v bratislavskom kraji je vo veľmi zlom stave. Čo sa s tým dá spraviť? Školstvo je spolu s dopravou úplná priorita. Tento rok zrekonštruujeme desať budov v kritickom stave a rovnakým tempom pôjdeme celé volebné obdobie.

12:47 - otázka od: Dada Dobrý deň, rada by som vedela, kedy začne dochádzať k plneniu volebného programu. Nejako neevidujem návrhy zmien, ktoré by mali viesť k zlepšeniu kvality MHD (rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi nie a nie začať), vybudovaniu cyklistických trás (práve naopak, trasa popri Dunaji bola bez náhrady zrušená),.... Ďakujem. Za necelé štyri mesiace sme toho stihli viac ako dosť. Včera sme predstavili programové vyhlásenie s plánmi na päť rokov. Celý tím na župe maká a čoskoro bude vidno výsledky. MHD je plne v kompetencii magistrátu, so župou nesúvisí. Cyklotrasy pôjdu. Už tento rok dokončenie východného obchvatu BA, cyklomost z Marcheggu atd.

12:48 - otázka od: Adam Dobry den. Ako chcete riesit problem trvalych pobytov v BA? Mate plan na motivaciu tych co chodia do BA pracovat aj tu ziju,maju tu byty a uvery, ale trvale pobyty maju v rodnych mestach? Dakujem Je to vec obcí a starostov, ale župa im v tom bude nápomocná. Je samozrejme žiadúce, aby tu boli všetci obyvatelia prihlásení a odvádzali podielové dane.

12:50 - otázka od: Lubo Ako realne vidite moznost vystavby metra, pripadne nejakej rychlejsej alternativy elektrickovej dopravy v Bratislave a ake su aktualne plany na rozsirovanie siete do buducnosti? Metro je dnes nereálne. Naše plány sú v programovom vyhlásení. https://program-bsk.sk/

12:52 - otázka od: Janka Dobry den prajem, moja otazka smeruje k doprave v hlavnom meste. Obyvatelstvo pribuda, mesto sa rozsiruje, ako koncepcne chcete riesit tuto situaciu? Aky je vas postoj k vystavbe metra? Ake kroky chcete podniknut pre zlepsenie parkovania, najma pre domacich? Dakujem za odpoved a drzim palce. Dakujem. Koncepcia je popisaná v programovom vyhlásení. https://program-bsk.sk/ Obávam sa, že príležitosť na metro nám utiekla už pred 40 rokmi. Sám som zvedavý, akú parkovaciu politiku predstaví magistrát. Toto je mimo kompetencie župy.

12:52 - otázka od: Alesh SaS mala 120 napadov ale dopadlo to viac nez zle. Politici velmi radi slubuju, hovoria o transparentnosti. Preco by sme Vam mali verit, ze ten plan splnite? Tu je plán. https://program-bsk.sk/ O päť rokov uvidíte. Ja nezvyknem kecať do vetra a čo poviem, to platí.

12:55 - otázka od: bea Dobrý deň pán Droba: Chcem vás len pozdraviť a popriať vám veľa úspechov vo vašej práci.Nemám konkrétne otázky na vás,lebo som z východu-KDE NIE NIČ!!čo si o tom myslíte vy? prajem pekný deň. Aj ja zdravím Vás. Keď sa pán premiér prekecne, tak je aj úprimný :-) Ja mám východ veľmi rád, každé leto trávim týždeň dovolenky na Spiši, chodím so synom na tábor na Gemer a v Starej Ľubovni som vďaka mojej predchádzajúcej práci varený pečený. Budúci týždeň budem v Košiciach :-)

12:56 - otázka od: Peter Juraj chcem sa vas opytat ako vyzera oprava ciest na zahori lebo je to katastrofa odporucam vam sa previest zo zohoru do obce Lab a smer Jakubov a co na to poviete.ako sledujem dianie na slovensku penazi je dost na opravu Spomínanú cestu poznám a súhlasím. Na všetko treba peniaze. Prioritou je pre nás cesta Malacky Rohožník.

12:57 - otázka od: Martin Špár Pán Droba. Skúšali ste už dogy? Chovu psov sa nevenujem, ale dogy sú nadherné zvieratá :-)

12:57 - otázka od: Tomas Dobrý deň pán Droba. Chcel by som sa Vás spýtať ako budete riešiť infraštruktúru v BA nakoľko tie každodenné zápchy sú čoraz horšie. Na vyriešenie dopravných problémov treba spoluprácu štátu, kraja, mesta, mestských častí i dopravcov. Začali sme dobre. Viac v programe. https://program-bsk.sk/

12:58 - otázka od: Martin V Petržalke oproti novostavbe Petržalka City prebieha momentálne výstavba veľkého ihriska. Od zvyšku Petržalky ho však delí Chorvátske rameno, a ak sa chce človek dostať k ihrisku, musí ho dlho obchádzať. Mala sa stavať lávka cez vodu, ale najnovšie som počul, že je s tým nejaký problém zo strany mesta. Viete mi o tom povedať viac? O tomto probleme neviem, je to ale na petržalskej samospráve, prípadne na magistráte. V tomto župa nemá ako pomôcť.

12:59 - otázka od: Peter Rovňák Dobrý deň pán Droba, ako dobre ste sa poznali s uneseným podnikateľom Lacom Matovičom z Trnavy? Videl som Vás párkrát s ním sedieť. To je ten pán zo Starej Pošty? Nepoznal som ho, nevylučujem, že mi ho predstavil niekto z mojich trnavských kamarátov od karate.

13:00 - otázka od: Milan Královič Dobrý deň. SZŠ-pre intelektovo nadaných žiakov Znievska 2 Bratislava,je vo vlastníctve Vašej župy.Nakoľko táto škola je v neskutočne zlom technickom stave,by som sa Vás chcel spýtať,kedy prebehne druhá a tretia etapa obnovy tejto školy? Myslím tým kúrenie ,okná ,zateplenie, atď.Aj keď je to súkromná škola,ktorú majú od Vás v nájme,samy to nevyriešia. Ďakujem Pozriem sa na to. Nemám pri sebe harmonogram opráv.

13:01 - otázka od: vs je možné zariadiť, aby sa otvoril prechod pre chodcov z Cintorínskej na Dunajskú? Aj Royko pasáž je cez vikend uzavretá, všetko treba obchádzať. Pre starších ludí každý krok boli... A mám este jedne sen: aby bolo v sade Janka krála obnovené rozárium a dalo sa tam prísť na propeleri. Zdravim a teším sa, že aj niečo zariadite. Viera s Aj ja Vás zdravím. Bohužiaľ Vaše otázky sa týkajú magistrátu BA a mestských častí Staré mesto a Petržalka.

13:02 - otázka od: Ľuboš Tomaníček Trnavská VUC opravila cyklocestu z Jahodníka (Smolenice)smerom na Bukovskú priehradu.Všimol som si, že skončili podľa mapy na hranici trnavského kraja.Ostatná cesta patrí pod bratislavský kraj.Bude sa pokračovať v oprave ? Bola by to pekná cyklocesta. Ďakujem za odpoveď. Chceme to riešiť, vieme o tom. Cyklotrasy sú jedna z mojich priorít.

13:02 - otázka od: AntiSAS Kedy prestane SaS s gender agendov? Nikdy.

13:03 - otázka od: Tom Pozdravujem Vas a chcem sa spytat ze co su Vase hlavne ciele? Napriklad doprava bez kolon sa bude dat urcite vyriesit? Napriklad vo Viedni maju este vacsiu siet dialnic a aj tam su zacpy. Podla mna riesenie zachytne parkoviska a nepustit tolko aut do mesta... dakujem Súhlasím. Ľudia si budú musieť pomaly zvykať, že auto v centre je luxus. Viac o naších plánoch máme v programe. https://program-bsk.sk/

13:04 - otázka od: Martin Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ohľadne jednej konkrétnej budovy SOŠ v Pezinku. V predvolebných sľuboch ste sľúbili nasledovné: "Chcem Vás uistiť, že plne podporujem dlhodobý prenájom budovy na Komenského ul. 27 v Pezinku, ktorá je v majetku BSK, v prospech CZŠ Narnia. Vnímam úspešné pôsobenie CZŠ Narnia vo vzdelávacom procese ako aj rastúci dopyt rodičov po umiestnení detí vo Vašej škole nielen z Pezinka, ale aj zo širokého okolia. V prípade zvolenia za župana Vám dávam záruku, že sa zasadím o čo najrýchlejšie vyriešenie vzťahov medzi CZŠ Narnia a Bratislavským samosprávnym krajom tak, aby ste získali potrebný pokoj a stabilitu na dlhodobý bezproblémový rozvoj a zveľaďovanie školy" Čo by ste k tomu povedať teraz, keď už ste županom a viem že situácia sa zmenila a "zrazu" už nedávate žiadne konkrétne prísľuby ? S Narniou pravidelne rokujeme. Rozumiem ich potrebám, majú moju plnú podporu a otázku riešime.

13:05 - otázka od: Ján Šiška Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na rekonštrukciu cesty Malacky- Rohožník. Ešte v r.2008 to bola priorita BSK vo vyhlásení p.Bajana. Prešlo 10 rokov a stále sa nič nedeje. Teraz je cesta vo Vašom vyhlásení zase ako priorita do r.2020. Vodiči ktorí touto cestou jazdia každý deň vidia že tá cesta je už v dezolátnom stave. Čakáme že už sa začne niečo diať a zrazu sa tam objavia cestári s lopatami a uplácajú najväčšie diery. Ešte dokedy budeme počúvať tieto sľuby? Ďakujem Dajte mi prosím ešte pár týždňov, a oznámime návrh riešenia. Budem prvý, ktor začne konať. Je to jedna z našich priorít.

13:06 - otázka od: Roman Ako chce vyriešiť dopravu a MHD v Bratislave aby bola rýchlejšia a neboli zacpi Krajské dopravné riešenia máme v programe tu: https://program-bsk.sk/ MHD rieši DPB a.s., ktorú riadi magistrát.

13:09 - otázka od: Ivana Dobrý deň prajem, rada by som sa opýtala, kedy sa plánuje dodatočné zrealizovanie električkovej zastávky na ul.Špitálska smerom ku Kamennému nám. Keď sa v r.2017 urobila nová električková trať, bolo povedané, že táto zastávka sa urobí dodatočne. Do dnešného dňa sa nič neudialo. Zastávka (pôvodne Mariánska) tam veľmi chýba, hlavne pre mamičky s deťmi a pre starých ľudí, ktorý sú odkázaní ísť na zastávku na Amer.nám., alebo na Kam.nám. Ďakujem Otázka patrí dopravnému podniku BA, ktorý mal zastavku dať do projektu. Požiadavku na povolenie stále neevidujeme.

13:10 - otázka od: firsnal Dobrý den , mám na Vás 3 otázky. V Ivanke , Zálesí, Bernolákove a Novej Dedinke pribudlo tisíce nových obyvatelov .Ako budete riešit katastrofálnu situáciu s dopravou ,hlavne v Ivanke kde za den cez centrum dediny prejde do 20.000 ´áut .Dalej by som chcel vediet,že kedy sa opravia cesty medti N.Dedinkou , Bernolákovom a Ivankou ,ktoré sú v hroznom stave .Už niekolko rokov sa na nich robí údržba tak ,že sa z lopatou ubije asfalt a tak vznikajú hrby .Bolo by dobré vediet , kolko za to BSK platí tým firmám .Minule som v Bernolákove pri železn. stanici narátal okolo 150 parkujúcich áut , bolo by dobré aby tam BSK spolu zo železnicami a OÚ vybudovali parkovisko , miesto tam pri stanici na parkovisko je, len netreba driemat . Dakujem . Makame na tom. Tu su konkretne plany: https://program-bsk.sk/ V Ivanke coskoro pribudne zachytné parkovisko.

13:11 - otázka od: Bratislavcan janko Zdravim pan zupan. Zaujimalo by ma preco tak dlho trva urobit krizovatku na vrancovivocej ulici v lamaci. Zastavky su tam urobene semafory stoja, uz len ciary staci dokreslit a hotovo ale nic sa nedeje. Dalej raciankse myto tam stoja autobusy na provízornej zastavke kvoli rozkopanemu kusku uz asi mesiac, minule som zmeskal autobus lebo ani poriadok sa kvoli tomu neupravil. Este by ma zaujimalo ci sa nejako bude riesit stav bezdomovcov aj na tom racianskom myte, otravuju tam ludi a valaju sa tam po travnikoch.. hroza. Este by ma zaujimalo ci sa da robit niečo aj s neporiadkom v bratislave myslim rozne vajgle apod. Odpad po zemi... neviem ci je to vo vasich kompetenciach takze na vas nechcem nijako utocit ale kusok vo viedni som toto nevidel.... Rozumiem Vám. Bohužiaľ Vaše štyri otázky spadajú do kompetencie magistrátu a MESTSKýCH čASTí.

13:13 - otázka od: Michal Dobrý deň pán Droba, vo Vašom programe "ŽUPA POD DROBOM: Máte nárok na viac" v časti 3. DOBRÉ CESTY BEZ KOLÓN, KVALITNÁ VEREJNÁ DOPRAVA ste sľubovali, že sa zasadíte o vybudovanie 4 kruhových obchvatov (Nová Dedinka, Tomášov, Studené a Miloslavov) v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy pri napojení týchto obcí na hlavné ťahy. Vo Vašom Programovom vyhlásení sa však BSK zaväzuje vybudovať iba kruhový objazd Nová Dedinka. Chcem sa preto spýtať či sa budú budovať aj zvyšné sľubované kruhové objazdy a ak nie, prečo? Vopred ďakujem za odpoveď Michal Dobrý postreh. V programe je to, čo viem garantovať. Ale mojou ambíciou je ísť nad rámec programu. Dúfam, že budete po piatich rokoch mojej práce spokojný.

13:14 - otázka od: Jozef Jankaj Žijem v Bratislave iba 5 rokov, a páči sa mi, Avšak jedno z najhorších miest je okolie zastavky Botanická záhrada, prosím pekne urobte s tým niečo, je to veľmi frekventované miesto a tisice študentov. ĎAKUJEM Každý je tu vítaný, som rád, že sa tu cítite doma a páči sa Vám. Vaša otázka patrí magistrátu.

13:15 - otázka od: Zuzana Dobry den pan Droba chcem sa spytat akym sposobom budete komunikovat planovane kroky a projekty za zupu? Zaujima ma spobom ako sa bezny obcan dostane k informacii co sa na zupe deje, co sa planuje diat... napr. Facebook? na stanke zupy su informacie za niektore oblasti aj rok stare...dakujem Stránka župy bude živá a aktuálna. Robíme na zmenách k lepšiemu. Odporúčam sledovať aj FB župy a prípadne FB Juraj Droba. Komunikovať budeme veľa, je to súčasť našej práce.

13:18 - otázka od: Juraj Čierny Je pravdou, že za hlavného lekára VUC ste si vybral MUDr.Tomáša Szalaya? Lekára, ktorý nemocnicu videl len z vonku, v živote nepracoval v praxi ako lekár a len sa zapodieval zvláštnymi analýzami na základe zvláštnych informácii, prevážne z amerických zdrojov? Ak áno, tak sme opäť mimo reality. U lekárov určite veľké sklamanie. Hlavný lekár je manažér, nevykonáva lekársku prax. Pán Szalay je nespochybniteľný odborník a verím, že sa osvedčí. Je mi jasné, že pri reforme zdravotníctva musel robiť nepopulárne kroky, a tak ma neprekvapuje, že mu to nepridalo na obľúbenosti. Ja od neho očakávam výkon.

13:19 - otázka od: Bathrope ktoru z tých báb si včera dal? Gentleman mlčí :-)

13:21 - otázka od: Roman Programové vyhlásenie župy tu ešte zatiaľ nikdy nebolo. Prečo ste sa to rozhodli zmeniť? Chcem to robiť poctivo a transparentne. Ľudia majú právo vedieť, čo môžu odo mňa očakávať. Chcem aby mi po piatich rokoch vystavili vysvedčenie na základe merateľných výsledkov. Nechcem kecať, chcem konať.