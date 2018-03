Koaličné čistky! Janckulíka odvolali, lebo nepodporil Pellegriniho: Je to politické rozhodnutie

Vláda zároveň zrušila svoje uznesenie z 12. októbra 2016, ktorým schválila štatút splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. Janckulík je momentálne nezaradeným poslancom Národnej rady SR. Začiatkom marca v politickej situácii po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice totiž oznámil, že odchádza z klubu Mosta-Híd a vládnej koalície.

Nepodporil vládu, odvolali ho

"Moje dnešné odvolanie z funkcie splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty som akceptoval, keďže je to plne v kompetencii vlády SR," uviedol Janckulík vo svojom stanovisku. Skonštatoval, že k jeho promptnému odvolaniu z funkcie došlo po jeho rozhodnutí nepodporiť súčasnú vládu. Funkcia splnomocnenca vlády by podľa neho nemala byť politická, keďže aj v minulosti bola obsadzovaná nepolitikmi, opozičnými politikmi či odborníkmi z danej oblasti. Novú vládu podporilo 81 poslancov, Janckuliak za ňu nezahlasoval.

K odvolaniu došlo hneď na prvom rokovaní novej vlády. "Žiaľ, potvrdilo sa mi, že táto vláda a ministerstvo dopravy sa nepovznieslo nad politické obsadzovanie funkcií. Po mojom rozhodnutí nepodporovať túto vládu došlo k môjmu promptnému odvolaniu z funkcie, ktorá by nemala byť politická," uviedol poslanec. "Kiežby viacero rozhodnutí zo strany Ministerstva dopravy bolo takých promptných a bezodkladných."

O odvolaní som sa dozvedel z médií

Čo však Janckulíka mrzí je, že sa o svojom odvolaní dozvedel až z médií po otázkach novinárov. "Nepovažujem to za korektný prístup zo strany ministra dopravy. Beriem to tak, že nepovažoval za dôležité vopred túto otázku so mnou prebrať a vysvetliť mi dôvody môjho odvolania, čo ma len utvrdilo v tom, že to je politické rozhodnutie. Na takýto prístup som si však počas svojho fungovania vo funkcii splnomocnenca zvykol," uviedol Janckulík.

Napriek tomu, aby útvar splnomocnenca fungoval v spolupráci s ministerstvom dopravy, v zmysle štatútu mal Janckulík pôsobiť ako poradný orgán vlády pre problematiku výstavby rýchlostných ciest. "O pripravovaných materiáloch a dôležitých rozhodnutiach ministerstva som sa mnohokrát dozvedal z médií, čo som doteraz nikdy neriešil na verejnosti," napísal s tým, že napriek nie vždy ideálnej spolupráci s kanceláriou ministra dopravy sa snažil vykonávať svoju funkciu aktívne.

Ocenil spoluprácu

Ocenil aj spoluprácu s mnohými zamestnancami ministerstva. "Som rád, že počas môjho pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty bolo vyhlásené verejné obstarávanie na niektoré úseky rýchlostných ciest R2, R3 a R4," uviedol poslanec, ktorému sa podarilo zintenzívniť komunikáciu medzi pracovnými skupinami, ministerstvom dopravy a NDS. "Možno sa to zdá ako banalita, ale moja skúsenosť ukázala, že tá komunikácia nebola vždy samozrejmosťou a mnohé nejasnosti na oboch stranách vznikali z nedostatočnej komunikácie," dodal a zdôraznil, že sa snažil pomôcť regiónom. Väčšina projektov boli jeho nápady.

"Je mi ľúto, že ministerstvo dopravy nebolo také promptné ako pri mojom odvolaní aj v súčinnosti s realizáciou ďalšieho projektu útvaru splnomocnenca – nákupu 5 sčítačov intenzity dopravy, čo oceňovalo aj mnoho dopravných expertov," povedal. "Taktiež by som chcel vyzdvihnúť spoluprácu a komunikáciu s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, s ktorým sme vždy našli spoločnú reč, čo sa týka dopravných riešení konkrétnych úsekov rýchlostných ciest."

Svoju funkciu nevnímal ako politickú

Na záver dodal, že svoju funkciu nevnímal ako politickú. "Funkcia splnomocnia vlády SR by takou nemala byť a v mnohých prípadoch z minulosti bola obsadzovaná aj nepolitikmi, prípadne opozičnými politikmi a odborníkmi vo svojej oblasti. Ako splnomocnenec som funkciu od začiatku vykonával bez nároku na odmenu," dodal na záver s tým, že sa platu z vlastnej iniciatívy vzdal hneď pri nástupe do funkcie, keďže moju agendu som vnímal ako prienikovú s mojou poslaneckou prácou.

Nová vláda Petra Pellegriniho získala dôveru. Za jej programové vyhlásenie, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 81 členov snemovne zo 144 prítomných. Pellegriniho kabinet podporili všetci prítomní poslanci Smeru-SD, SNS aj Mosta-Híd. K podpore sa pridala aj trojica nezaradených členov snemovne Alena Bašistová, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Nezaradení poslanci Igor Janckulík a Peter Marček sa zdržali. Všetci ostatní boli proti.

Janckulík po zverejnené článku Jána Kuciaka, v ktorom zavraždený novinár poukazoval na prepojenia najvyšších politických špičiek Smeru na taliansku mafiu. "Chcel by som aj touto cestou oznámiť moje rozhodnutie ďalej nepodporovať vládnu koalíciu. Toto rozhodnutie súvisí s mojím včerajším vyjadrením, že považujem za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané. V parlamente ostávam ako nezaradený poslanec. Vždy, aj pred mojím vstupom do parlamentu, som sa snažil pomáhať bežným ľuďom a budem sa o to snažiť aj naďalej."