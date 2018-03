Vláda schválila navýšenie rozpočtu EÚ: Na Brusel ale pritlačíme s požiadavkami

Ilustračná foto

BRATISLAVA - Slovensko súhlasí, aby všetky členské štáty prispievali do rozpočtu EÚ viac ako v súčasnosti. Bude sa však zasadzovať o to, aby sa pravidlá pre realizáciu projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ zjednodušili. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.