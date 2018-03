Hanba pre Slovensko! Europoslanci skritizovali Pellegriniho a jeho náhradníka Babiša

Europoslankyňa Monika Beňová v tom ale žiaden problém nevidí, kolegom odkázala, aby sa radšej snažili prispeť k upokojeniu situácie. Pellegrini bol v piatok v Národnej rade SR, nová vláda sa uchádzala o dôveru v parlamente. „Je to nešťastne zvolené riešenie," myslí si Záborská. „A to nielen pre to, že Babiš je premiérom v demisii, treba myslieť i na to, čo všetko sa o ňom hovorí," povedala. Štefanec v tejto súvislosti dokonca hovorí o hanbe.

Záborská si myslí, že zastupovanie Pellegriniho v piatok na summite nebolo nutné, „skôr by privítala, keby sa zo summitu v tento deň ospravedlnil pre potrebu byť na Slovensku". „Určite by to v Bruseli pochopili," uviedla.

Je to v poriadku, oponuje Beňová

„Takto zvolený postup je v poriadku," oponovala Beňová. Je to podľa nej pochopiteľné, keďže Pellegrini potrebuje byť v piatok na Slovensku. Poukázala, že nejde o prvý prípad vzájomného zastupovania sa lídrov EÚ na vrcholnom podujatí.

„Nemyslím si, že odznie niečo, čo si Peter Pellegrini s Andrejom Babišom neprediskutovali a ak by aj bolo, tak sú určite v kontakte," myslí. Podľa Beňovej netreba hľadať problémy tam, kde nie sú. „A požiadala by som slovenských europoslancov, aby sa aj oni snažili upokojiť situáciu," dodala Beňová.

Fico už zastupoval Sobotku

Summit EÚ v Bruseli je dvojdňový, Pellegrini sa ňom vo štvrtok (22.3.) zúčastnil, na Slovensko prišiel neskoro v noci. V piatok SR na summite zastúpil český premiér v demisii Andrej Babiš. Nejde o prvý prípad vzájomného zastupovania na vrcholnom stretnutí lídrov EÚ.

Robert Fico v marci 2017 zastúpil bývalého predsedu českej vlády, ktorý dvojdňový summit nedokončil pre snem ČSSD v Brne. Fico vtedy zastúpil Sobotku rovnako v druhý, neformálny deň summitu, keď sa už neprijímajú žiadne závery.