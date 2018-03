ONLINE Mimoriadne rokovanie: Vláda požiada o dôveru, poslanci Fico a Kaliňák prvý deň v práci

Na programe schôdze je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Rovnako sa budú poslanci zaoberať informáciou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Noví poslanci zložia poslanecký sľub. Na programe je tiež návrh na zmeny v zložení výborov NR SR a návrh na zmenu v zložení stálej delegácie NR SR, ako i návrh na voľbu predsedov parlamentných výborov.

Takto sa začala schôdza

Situáciu sledujeme ONLINE

10:46 Protesty Za Slušné Slovensko začali v austrálskom Sydney.

10:44 Robert Fico na prvé rokovanie hospodárskeho výboru neprišiel.

10:40 Mária Janíková a Ladislav Balódi:

10:30 V Bratislave zrušili piatkový protest: Slováci aj tak opäť vyjdú do ulíc, ZOZNAM miest

10:19 Predsedovia výborov ohlasujú rokovania na 10:30 a 11:00. Rokovanie bude pokračovať o 13:00.

10:17 „Naplňme prosím, štvorročný mandát, ktorý sme dostali od občanov," hovorí premiér. Žiada o schválenie programového vyhlásenia a o vyhlásenie dôvery vláde.

10:14 Pellegrini plánuje vystúpenie v europarlamente, kde bude reagovať aj na niektorých europoslancov. Ďakuje Ficovi a odchádzajúcim ministrom za prácu, ktorú vykonali.

Peter Pellegrini - Foto: TASR / Martin Baumann

10:13 Nový premiér opäť odmieta slová o čiernej diere strednej Európy, pripomína slová prezidenta Andreja Kisku o úspešnom príbehu. Imidž krajiny chce Pellegrini znovu naprávať.

10:11 Predčasné voľby by podľa Pellegriniho nič nevyriešili a zmätok by ustanovili ako trvalý stav na Slovensku.

10:09 Pellegrini žiada, aby politici nechali políciu pracovať, aby vyšetrila vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

10:08 Postreh Ondreja Dostála (OKS, SaS):

10:06 „Od svojich kolegov čakám stopercentný výkon od prvého dňa," hovorí Pellegrini. Chce aj konkrétne kroky, hovorí o debyrokratizácii štátu, zlepšenia životnej úrovni a zjednodušenie života ľudí.

10:04 Začína sa rokovanie o Programovom vyhlásení vlády SR, reční Peter Pellegrini.

Andrej Danko - Foto: TASR / Martin Baumann

9:59 Po dvojminútovej pauze budú poslanci okračovať Programovým vyhlásením vlády SR.

9:58 Pokračuje sa v rokovaní, predsedom Mandátového a imunitného výboru NR SR sa stal Juraj Blanár, predsedníčkou zahraničného výboru je Katarína Cséfalvayová.

9:53 Bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý sa vrátil do parlamentu ako poslanec, podporí kabinet Petra Pellegriniho. Dôležitým argumentom pre neho bolo to, že vo štvrtok prezident Andrej Kiska vymenoval vládu. Druhým dôležitým argumentom je to, že nová vláda vyšla v ústrety požiadavkám verejnosti, pretože má nového premiéra a ministra vnútra.

9:49 Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská bola zvolená za členku ľudskoprávného výboru a Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

Lucia Žitňanská - Foto: SITA/Diana Černáková

9:45 Expremiér Fico bude ako poslanec parlamentu členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Kaliňák bude pracovať ako člen Ústavnoprávneho výboru.

9:36 Tajné hlasovanie sa skončilo, nasleduje 20-minútová prestávka.

9:33 O Roberta Fica a Roberta Kaliňáka je v parlamente veľký záujem.

Zľava: Robert Fico, Ľubomír Vážny a Robert Kaliňák - Foto: TASR / Martin Baumann

9:25 Prebieha tajné hlasovanie o zaradení nových poslancov do rôznych výborov.

9:20 Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov od poslancov, podporu novému kabinetu vopred avizovalo 79 členov snemovne. Najväčšie opozičné strany SaS a OĽaNO sa nepridajú, lebo Pellegriniho vláde neveria.

9:17 Sľuby zložili poslaneckí náhradníci Mária Janíková (Smer-SD) a Ladislav Balódi (Most-Híd).

9:10 Program prvej schôdze schválili.

9:09 Pozmeňujúci návrh Igora Matoviča o tom, aby NR SR zaviazal vládu informovať, koľkokrát bol Úrad vlády informovaný tajnou službou o talianskej mafii na východnom Slovensku, neschválili.

Igor Matovič - Foto: TASR / Martin Baumann