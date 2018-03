Mikloško: Trpezlivosť tých, čo boli pred 30 rokmi so sviečkami na námestí, slávila víťazstvo

BRATISLAVA - Tí, ktorí boli pred 30 rokmi na Hviezdoslavovom námestí so sviečkami v rukách podľa organizátora Sviečkovej manifestácie Františka Mikloška vytvorili veľkú trhlinu v končiacom sa komunistickom režime, ale definitívny pád prišiel až o rok. Ako povedal, ich trpezlivosť slávila nakoniec víťazstvo.

Mikloško víta rozhodnutie iniciátorov protestov Za slušné Slovensko zrušiť po vymenovaní novej vlády prezidentom Andrejom Kiskom piatkovú manifestáciu v Bratislave na Námestí SNP, schvaľuje ho ako rozumné a prezieravé.

„Pokiaľ by protestné zhromaždenia v krajine mali ďalej pokračovať, v konečnom dôsledku by to nutne viedlo nakoniec k požiadavke, aby odstúpil aj prezident. Vďaka protestom na námestiach padla vláda Roberta Fica, čo je zopakovaný úspech novembra 1989,“ zdôraznil Mikloško vo svojom stanovisku. Podľa neho ak nenastanú v krajine viditeľné zmeny k lepšiemu, platforma Za slušné Slovensko je pripravená sa vrátiť na námestia. „V zápase o slušné Slovensko potrebujeme okrem odvahy aj trpezlivosť,“ dodal s tým, že na sviečkovom pochode vysokoškolákov v Bratislave v piatok o 16:30 sa iste zúčastní.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko v piatok v Bratislave na Námestí SNP nebude. Informovali o tom organizátori predchádzajúcich zhromaždení Katarína Nagy Pazmány, Peter Nagy, Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Bruncková, Tatiana Sedláková, Jakub Kratochvíl.

V ich vyhlásení sa uvádza, že slušní ľudia rešpektujú ústavu a práve o tom je sloboda, zodpovednosť a slušnosť. „Pán prezident Kiska vymenoval novú vládu. Preto sme sa rozhodli, že v piatok sa v Bratislave zhromaždenie Za slušné Slovensko neuskutoční. Od začiatku sme reprezentovali občiansky hlas a sme hrdí na to, čo občiansky hlas dosiahol."