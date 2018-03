Pellegrini požiada o vystúpenie v Európskom parlamente

"Mienim požiadať o to, aby som mohol vystúpiť v pléne EP a predstaviť situáciu na Slovensku, pretože sme boli predmetom veľkých diskusií a myslím si, že mám právo, aby som ako predseda vlády SR predstúpil pred poslancov EP a povedal im svoj postoj na veci," povedal Pellegrini novinárom pred začiatkom summitu EÚ.

Premiér súčasne uviedol, že na stretnutí neočakáva rozhovory o situácii na Slovensku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V úvode však plánuje informovať lídrov členských krajín EÚ, že ako novozvolený premiér garantuje čo najskoršie a najtransparentnejšie vyšetrenie trestného činu. "Zároveň budem kolegom z členských krajín garantovať, že Slovensko naďalej zotrvá vo svojom jasnom kurze proeurópskeho smerovania," priblížil.

Dodal, že prvý deň vo funkcii premiéra SR bol spojený aj s trémou. Na summit Európskej rady sa však podľa vlastných slov pripravoval najlepšie, ako vedel. Pellegrini, ktorý bol vymenovaný za predsedu vlády SR vo štvrtok dopoludnia, odcestoval popoludní na svoj prvý summit Európskej rady (ER) v Bruseli. Na Slovensko by sa mal vrátiť v ten istý deň vo večerných hodinách.

Premiér chce uistiť kolegov o proeurópskom smerovaní SR

Nová vláda Slovenskej republiky pokračuje v stanovenom európskom kurze. S týmto odkazom prišiel na svoj prvý summit EÚ v Bruseli novovymenovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Premiér pred novinármi priznal, že do Bruselu prišiel s rešpektom a je preňho česť zastupovať našu krajinu na takomto podujatí. "Chcem uistiť svojich kolegov, že Slovensko a vláda pod mojím vedením bude držať jasný proeurópsky kurz," uviedol Pellegrini. Spresnil, že ak by ostatní premiéri a prezidenti mali záujem o dianie na Slovensku, poskytne im garancie, že jeho vláda urobí všetko pre to, aby udalosti spojené s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice boli vyšetrené čo najskôr, nezávisle a transparentne.

Na otázku, či SR podporí sprísnenie pozícií EÚ voči Rusku v súvislosti s útokom v anglickom Salisbury, premiér uviedol, že aj v tomto prípade sa treba čo najskôr dopátrať k pravde. "Budem prezentovať postoj, že je neprípustné, aby v ktorejkoľvek členskej krajine došlo k použitiu nervovoparalytického plynu, a to bez ohľadu na to, či obete boli alebo neboli agentmi nejakej tajnej služby," zdôraznil. "Na druhej strane je ale dôležité, aby sme zachovali intenzívny dialóg medzi EÚ a Ruskom, lebo v opačnom prípade, ak prijmeme jednostranné rozhodnutia bez riadneho dialógu a snahy vysvetliť si veci, prispejeme opäť k zhoršeniu vzťahov," opísal situáciu.

Pellegrini spresnil, že aj na základe informácií, ktoré vo štvrtok na summite dostane ohľadom prípadu zo Salisbury, sa slovenská delegácia pripojí alebo nepripojí k väčšinovému názoru. Podľa kuloárnych informácií sa v spore medzi Londýnom a Moskvou proti sprísneniu pozície voči Rusku stavajú najmä Grécko a Taliansko.

Predseda vlády v závere potvrdil, že kvôli piatkovému programu v Národnej rade SR poprosí českého premiéra v demisii Andreja Babiša, aby ho zastupoval na summite počas štvrtkovej pracovnej večere a v piatok počas rokovaní o brexite. Rovnakú prosbu adresuje rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi, aby ho v piatok zastúpil na summite eurozóny.

Tusk zablahoželal Pellegrinimu k vymenovaniu za premiéra

Predseda Európskej rady Donald Tusk krátko pred začatím dvojdňového summitu EÚ v Bruseli zablahoželal Petrovi Pellegrinimu k jeho vymenovaniu za predsedu vlády Slovenskej republiky.

"V mene Európskej rady by som Vám chcel zablahoželať k vymenovaniu za predsedu vlády SR a k vytvoreniu vašej vlády," uvádza sa v texte listu Pellegrinimu, ktorý Tusk zverejnil na Twitteri. "Vzhľadom na zložité obdobie, v ktorom preberáte svoje povinnosti, vám želám veľa úspechov v úsilí reagovať na očakávania vašich občanov," dodal Tusk.

Predseda Európskej rady Pellegrinimu odkázal, že sa spolieha na jeho angažovanosť pri posilňovaní Európskej únie. Vyjadril pritom presvedčenie, že Slovensko má kľúčový význam pre posilňovanie EÚ. "Prajem Vám veľa úspechov pri výkone Vašich funkcií a teším sa na spoluprácu," uviedol Tusk, ktorý dodal, že sa teší na to, že bude môcť Pellegriniho vo štvrtok privítať na summite EÚ.

Nový premiér SR sa zúčastní iba na prvej časti dvojdňového summitu. V piatok ho bude zastupovať český premiér v demisii Andrej Babiš a na summite eurozóny rakúsky kancelár Sebastian Kurz.