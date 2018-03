ONLINE Prezident vymenoval novú vládu: Kompletné zloženie, Kiska má zásadnú požiadavku

Prezident totiž po novom ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi chce, aby z postu policajného šéfa odvolal Tibor Gašpara. Aj napriek tomu, že zo svojich postov odstúpili Robert Fico aj Robert Kaliňák, protesty „Za slušné Slovensko" budú pokračovať aj tento piatok.

Tomáš Drucker po stretnutí s prezidentom

11:58 Prezident sa Žitňanskej poďakoval za jej prácu na ministerstve spravodlivosti. Ministerka podľa neho odviedla nesmierny kus práce, ktorú často nebolo vidno. "Mnoho projektov je rozbehnutých. Nový minister má nastavenú latku veľmi, veľmi vysoko."

11:52 Žitňanská ostáva v klube Most-Híd a vracia sa do parlamentu. "Čo budeme robiť o dva roky, či budem pokračovať v politickej kariére, alebo sa bude venovať profesnej dráhe, to vám neviem povedať," odpovedala na otázku, či ostane v strane aj v ďalších voľbách.

11:51 Pán Drucker začne písať svoju históriu ministra vnútra. "Všetci sa budeme naňho pozerať a bude pod veľkým tlakom, lebo verejnosť má obrovské očakávania." Novú vládu Žitňanská nehodnotila a nehodnotila ani ministrov.

11:47 "Ja si myslím, že vláde pána Pellegriniho treba dať šancu. Keď sa našiel priestor v rámci ústavných mantinelov, tak jej treba dať šancu. Teraz ako poslankyňa očakávať, že súčasná vláda bude reflektovať, čo sa v spoločnosti deje," povedala Žitňanská na otázku, či podporí vládu Petra Pellegriniho.

11:44 Žitňanskú prekvapilo pozvanie prezidenta. "Cením si to, vo všetkých krokoch na rezorte spravodlivosti, ktoré som robila, som mala podporu pána prezidenta."

11:38 Prezident Kiska v paláci prijal bývalú ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. "Pani ministerka, pozval som si vás, aby som sa vám poďakoval," povedal jej.

11:25 Prezident o 11:30 prijme bývalú ministerku spravodlivosti SR Luciu Žitňanskú.

11:20 Vládu po odchode z Prezidentského paláca čaká prvé zasadnutie, na ktorom schváli programové vyhlásenie. Podľa Pellegriniho bude vychádzať z programu predchádzajúcej vlády. Dôraz chce klásť na rozvoj ekonomiky a sociálnej oblasti, zodpovedné rozpočtovanie. Pellegrini zároveň deklaruje proeurópske smerovanie Slovenska.

11:05 „S Kaliňákom sa snažím debatovať o spôsobe prechodu, aby ma oboznámil s fungovaním ministerstva vnútra," tvrdí. Rozprával sa s ním vraj aj dnes.

11:02 Nebráni sa vraj ani debate s opozíciou, bude sa rozprávať aj s organizátormi protestov. „Som presvedčený, že drvivá väčšina policajtov sú slušní, ale nemôžem dnes dávať vyhlásenia," tvrdí minister.

10:58 „S pánom Gašparom sa chcem stretnúť v čo najkrajtšom čase," hovorí Drucker. Už s nim vraj krátko hovoril, dohodol sa aj na stretnutí. Dnes vraj odovzdáva ministerstvo zdravotníctva a pôjde na vnútro, aby sa oboznámil so situáciou.

10:56 „V priebehu niekoľkých mesiacov dôjde k zmene voľby prezidenta," hovorí minister vnútra Tomáš Drucker. Či a kedy odvoláme prezidenta Gašpara., na to potrebuje čas, aby sa oznámil so situáciou.

10:49 „Ja aj moji kolegovia spravíme všetko preto, aby bolo Slovenskou dobrou krajinou pre život," uzatvára Pellegrini. Následne odchádza aj s členmi kabinetu na krátke stretnutie s prezidentom.

10:47 Slová o tom, že Slovensko je čierna diera strednej Európy, odmieta. „Musím zdôrazniť, že to tak nie je," odkazuje Pellegrini. „Moja vláda je pripravená od prvého dňa naplno pracovať," tvrdí. Už v najbližších hodinách ju čaká rokovanie o programovom vyhlásení.

10:45 On aj členovia vlády považujú tento útok za útok na jeden zo základných pilierov demokracie - na slobodu slova. „Urobíme všetko preto, aby bol čin vyšetrený a páchatelia spravodlivo potrestaní," hovorí.

10:44 Nový premiér Pellegrini dnešok považuje za významný krok k tomu, aby sa obnovila stabiilita Slovenska. „Chcem poďakovať pánovi prezidentovi a všetkým, ktorí prijali tento krok," dodáva.

10:42 Zodpovednosťou ministrov je podľa neho boj o dôveru verejnosti a občanov. „Bude nevyhnutná výmena vedenia policajného zboru, som rád, že som sa na tomto s novým ministrom vnútra dohodol," dodáva.

Prezident vymenoval novú vládu

10:41 Prezident pripomína to najpodstatnejšie - že tu stoja kvôli tomu, že bolo zavraždení dvaja ľudia. „Stojíme tu, lebo na nedôveru a rozhorčenie verejnosti nemožno reagovať krikom, aroganciou a ignoráciou," tvrdí.

10:40 „Od vraždy Kuciaka a Kušnírovej ubehol mesiac, bolo povedaných veľa silných slov o dôvere inštitúciám, pevnosti základov, na ktorých stojí náš štát. Možno odznelo až príliš veľa slov, ale zatiaľ bolo urobených príliš málo činov," pripomína Kiska.

10:39 „Chcem využiť príležitosť ústavného aktu menovania vlády, aby som vám zagratuloval k vaším novým alebo staronovým pozíciám," prihovára sa prezident.

10:38 Členovia vlády zložili svoje sľuby.

10:27 Prezident práve menuje novú vládu.

Prezident vymenoval nového premiéra

10:25 Jednou z prvých úloh novovymenovaného predsedu vlády Pellegriniho bude zastupovať Slovenskú republiku na marcovom summite EÚ. Do Bruselu by mal premiér na svoj prvý summit odletieť vo štvrtok popoludní, zdrží sa tu do večera. V piatok (23.3.) bude Slovensko na summite zastupovať český premiér v demisii Andrej Babiš. Potvrdila to hovorkyňa Úradu vlády SR Beatrice Szabóová.

10:15 Pellegrini sa ujal najvyššieho exekutívneho postu po tom, ako do rúk Kisku zložil ústavou predpísaný sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

10:11 Slovensko má nového premiéra.

10:10 Po zložení sľubu hrá štátna hymna.

10:08 Prezident práve vymenoval Petra Pellegriniho za premiéra. Pellegrini skladá sľub.

10:00 Ministri prichádzajú za prezidentom:

9:50 Členovia vlády na dnešnej schôdzy iba odvolali Andreu Kalavskú z pozície štátnej tajomníčky.

9:40 Posledná schôdza vlády, ktorú vedie Robert Fico:

9:30 Novú vládu vymenuje prezident o 10.00 h. Kabinet sa má potom zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohol požiadať Národnú radu SR už v piatok 23. marca.

9:15 Najväčšie očakávania má poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) spojené tak ako väčšina verejnosti s novým ministrom vnútra. Ako povedal Fedor dnes, nový minister je v neľahkej situácii a nechce mu posielať mediálne rady ani odkazy.

9:05 Začala sa schôdza vlády.

Noví ministri:

Tomáš Drucker - Minister vnútra / Foto: SITA - Branislav Bibel

Andrea Kalavská - Ministerka zdravotníctva / Foto: Topky.sk - Ján Zemiar

Ľubica Laššáková - Ministerka kultúry / Foto: Topky.sk

Gábor Gál - Minister spravodlivosti / Foto: SITA - Diana Černáková

Richard Raši - Podpredseda vlády SR SR pre investície a informatizáciu / Foto: Topky.sk / Ján Zemiar

Staronoví ministri:

Gabriela Matečná - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Peter Kažimír - Minister financií SR

Miroslav Lajčák - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Peter Žiga - Minister hospodárstva SR

Árpád Érsek - Minister dopravy a výstavby SR

Peter Gajdoš - Minister obrany SR

Ján Richter - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

László Sólymos - Minister životného prostredia SR

Martina Lubyová - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR