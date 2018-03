ONLINE Prezident vymenoval novú vládu: Kompletné zloženie, Kiska má zásadnú požiadavku

Prezident totiž po novom ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi chce, aby z postu policajného šéfa odvolal Tibor Gašpara. Aj napriek tomu, že zo svojich postov odstúpili Robert Fico aj Robert Kaliňák, protesty „Za slušné Slovensko" budú pokračovať aj tento piatok.

Prezident vymenuje novú vládu NAŽIVO

Prezident vymenoval nového premiéra

10:27 Prezident práve menuje novú vládu.

10:25 Jednou z prvých úloh novovymenovaného predsedu vlády Pellegriniho bude zastupovať Slovenskú republiku na marcovom summite EÚ. Do Bruselu by mal premiér na svoj prvý summit odletieť vo štvrtok popoludní, zdrží sa tu do večera. V piatok (23.3.) bude Slovensko na summite zastupovať český premiér v demisii Andrej Babiš. Potvrdila to hovorkyňa Úradu vlády SR Beatrice Szabóová.

10:15 Pellegrini sa ujal najvyššieho exekutívneho postu po tom, ako do rúk Kisku zložil ústavou predpísaný sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

10:11 Slovensko má nového premiéra.

10:10 Po zložení sľubu hrá štátna hymna.

10:08 Prezident práve vymenoval Petra Pellegriniho za premiéra. Pellegrini skladá sľub.

10:00 Ministri prichádzajú za prezidentom:

9:50 Členovia vlády na dnešnej schôdzy iba odvolali Andreu Kalavskú z pozície štátnej tajomníčky.

9:40 Posledná schôdza vlády, ktorú vedie Robert Fico:

9:30 Novú vládu vymenuje prezident o 10.00 h. Kabinet sa má potom zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohol požiadať Národnú radu SR už v piatok 23. marca.

9:15 Najväčšie očakávania má poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) spojené tak ako väčšina verejnosti s novým ministrom vnútra. Ako povedal Fedor dnes, nový minister je v neľahkej situácii a nechce mu posielať mediálne rady ani odkazy.

9:05 Začala sa schôdza vlády.

Noví ministri:

Tomáš Drucker - Minister vnútra / Foto: SITA - Branislav Bibel

Andrea Kalavská - Ministerka zdravotníctva / Foto: Topky.sk - Ján Zemiar

Ľubica Laššáková - Ministerka kultúry / Foto: Topky.sk

Gábor Gál - Minister spravodlivosti / Foto: SITA - Diana Černáková

Richard Raši - Podpredseda vlády SR SR pre investície a informatizáciu / Foto: Topky.sk / Ján Zemiar

Staronoví ministri:

Gabriela Matečná - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Peter Kažimír - Minister financií SR

Miroslav Lajčák - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Peter Žiga - Minister hospodárstva SR

Árpád Érsek - Minister dopravy a výstavby SR

Peter Gajdoš - Minister obrany SR

Ján Richter - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

László Sólymos - Minister životného prostredia SR

Martina Lubyová - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR