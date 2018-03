Smeráčka a sudkyňa to poriadne prehnala: Rasistické narážky na Rómov - potkany

Smeráčka Eva Kučová si na poslednom marcovom zastupiteľstve Voľba prísediacich Okresného súdu v Bardejove na roky 2018 až 2022 nekládla servítku pred ústa.

Primátor Bardejova Boris Hanuščak (Smer-SD) ju navrhol ako jednu z prísediacich Okresného súdu. No tvrdenia Kučovej vyvolali rad emotívnych reakcií. Ako informoval prešovský denník Korzár, Rómov označila za potkanov.

Kučová sa dostala do verbálnej potýčky s Rómom Štefanom Dreveňákom a architektom Adamom Dzambom. „Pýtam sa vás, vážení mestskí poslanci, môže sa mestský poslanec takto vyjadrovať a potom zastávať takéto miesto prísediaceho na súde? Naozaj sa pýtam, bude takýto prísediaci naozaj nestranný? Ako bude takýto sudca z ľudu potom rozhodovať v prospech či neprospech nejakého Róma? “ opýtal sa na zastupiteľstve miestny aktivista Dreveňák.

Za svojimi slovami si smeráčka stále stojí a nevidí dôvod na ospravedlnenie. „Áno, tieto slová som napísala a nebudem sa za ne ani ospravedlňovať, pretože je to pravda.“ odpovedala na podnet Róma.

Tu do diskusie vstúpil Adam Dzamba, ktorý sa zastal Dreveňáka. „Pani poslankyňa, nehnevajte sa, ale neospravedlniť sa za xenofóbne a rasistické reči, tak to vyžaduje naozaj absenciu základnej slušnosti. A povedať o niekom, že je potkan, len preto, že je iný ako vy, to je husté,“ zdôraznil Dzamba.

Kučová ešte raz zdôraznila, že nerobí nič zlé, za čo by sa mala ospravedlniť. „Ja na Rómov neútočím, len pomenovávam ich činnosť priamym menom a to, čo si o nich všetci myslíte a nepovedali ste to, ale ja som to povedala. Takto to robia a takto to je a my to všetci vieme. Nemám sa za čo ospravedlňovať a aj vy to viete, len to nechcete povedať priamo,“ vysvetlila poslankyňa Dzambovi.

Jej nenávistné slová sa mu nepáčili a vo svojom tvrdení spochybnil jej nestrannosť. „Niekto, kto chce zastávať funkciu sudcu z ľudu, teda mal by mať nejaké morálne predpoklady, si jednoducho nemôže dovoliť verejne nazvať niekoho potkanom, následne sa ani neospravedlniť a ešte sa tým hrdiť. To je všetko, čo som tým chcel povedať,“ uzavrel Dzamba.

Jozef Guliga, ktorý vedie kanceláriu bardejovského primátora, pre aktuality.sk povedal, že je presvedčený, že poslankyňa Kučová má vzdelanostné a mravné predpoklady zastávať post prísediaceho na Okresnom súde v Bardejove. „Je dlhoročnou poslankyňou mestského zastupiteľstva, ktorá požíva všeobecnú vážnosť vo svojom okolí, a tiež predsedníčkou Okresnej organizácie Únie žien Slovenska. Všetko toto vylučuje neobjektivitu,“ dodal Guliga.

Postoj bardejovského primátora šokoval. „Vyjadrenie pani Kučovej o Rómoch z Poštárky na mestskom zastupiteľstve 12. marca som vnímal v kontexte pomyselného prirovnania a nie ako konkrétne označenie niekoho, že žije ako potkan. V tom je podľa mňa dosť podstatný rozdiel. Okrem toho to zaznelo aj vo väzbe osobných názorových sporov medzi pani Kučovou a pánom Dreveňákom, ktoré sa prejavili už skôr a na inom fóre. Ja ako primátor nemôžem všetko sledovať a pochopiteľne, ani všetko riešiť. Sú na to predsa iné orgány,“ povedal pre denník Korzár Boris Hanuščak.