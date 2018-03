Slovensko čaká summit v Bruseli: Pellegrinimu beží čas, zastúpiť nás môže Babiš

Peter Pellegrini a Andrej Kiska

Aktualizované o stanovisko ČR

BRATISLAVA - V prípade, ak prezident SR Andrej Kiska vymenuje do štvrtka novú vládu na čele s Petrom Pellegrinim (Smer-SD), na summite Európskej únie bude Slovenskú republiku reprezentovať on. Pokiaľ sa tak nestane, v hre je aj možnosť, že Slovensko nebude mať na summite premiéra. Uviedla to šéfredaktorka portálu Euractiv.sk Zuzana Gabrižová.