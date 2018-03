Protesty na Slovensku budú pokračovať: Organizátori sa stretli s Kiskom

S prezidentom sa zhodli na tom, že Slovensko potrebuje obnoviť dôveru vo vládu a dnes je táto úloha na strane politikov. Ako pre médiá po stretnutí povedal prezident Kiska, „chcem sa im poďakovať. Celý svet sa na nás pozeral, celý svet sa pozeral na to, že na Slovensku boli pochody, ktoré boli najväčšie od roku 1989, pochody, ktoré boli slušné, ktoré boli kultivované, kde skutočne sme ukázali, že Slovensko je slušnou krajinou a za to patrí obrovské uznanie, moje uznanie týmto mladým ľuďom, ktorí to dokázali“.

Kiska podľa vlastných slov vysvetlil organizátorom z iniciatívy Za slušné Slovensko, ako postupoval ako prezident, že sa v súlade s Ústavou SR snaží spraviť všetky kroky, aby sa začal „proces návratu dôvery ľudí v štát“, ktorý podľa prezidenta bude dlhodobý, neľahký a možno aj bolestný. Základná úloha je v rukách novej vlády, s ktorej novým zložením dnes nesúhlasil a očakáva nový návrh, konštatoval Kiska po tom, ako v Prezidentskom paláci v Bratislave prijal zástupcov iniciatívy Za slušné Slovensko.

Predstavitelia Za slušné Slovensko podľa Juraja Šeligu hovorili s hlavou štátu o svojich hlavných dvoch požiadavkách, ktoré sa nemenia – prvou je vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vyšetrenie všetkých káuz, na ktorých Ján Kuciak pracoval a druhou je nová dôveryhodná vláda. Prezidenta tiež informovali, že komunikujú s organizátormi zhromaždení mimo Bratislavy. „Rovnako sme zvýraznili to, že nezabúdame na to, že bola zavraždená Martina, že bol zavraždený Ján a rovnako nezabúdame na to, že boli publikované zistenia, prepojenia na vládnu stranu Smer a podozrenie z korupcie a prepojenia na mafiu,“ povedal Šeliga.

Podľa iniciatívy „nemôže Smer kontrolovať ministerstvo vnútra, ten človek musí byť absolútny nestraník a musí poskytnúť takú záruku, ktorej verejnosť uverí, že to ministerstvo bude riadené nestranne, zodpovedne a že to vyšetrovanie bude dotiahnuté do úspešného konca“, povedal Šeliga. Dodal, že navrhnutý Jozef Ráž podľa iniciatívy tieto požiadavky nespĺňa. Iniciatíva Za slušné Slovensko však tvrdí, že žiadne mená nediktujú. Odmietajú spájanie s politikou, aj prípadné ponuky od politikov a podľa nich sú nepravdivé tvrdenia, že by sa koordinovali s prezidentom. Vnímajú aj niektoré požiadavky ako vypísanie referenda o predčasných voľbách alebo generálny štrajk, no ako doplnil Šeliga, zatiaľ veria, „že politici obnovia dôveru vo vládu“.

Požiadiavky organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko sa nezmenili

Ako dnes médiá informovali organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko, ich požiadavky ostávajú rovnaké - dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré Kuciak poukázal a nová dôveryhodná vláda. Organizátori sa zároveň dištancujú od výtržností, falošných profilov, vyhrážok, údajného platenia ľuďom za to, aby prišli na námestia a iných aktivít, ktoré sa snažia iniciatívu Za slušné Slovensko zneužiť.

Organizátori v dnešnom vyhlásení pripomenuli, že prešiel mesiac od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a mesiac od publikovania článkov o možnom prepojení strany Smer na mafiu a korupčné prostredie. „Sme presvedčení, že vražda Jána a Martiny a podozrenia, o ktorých Ján písal môžu byť vyšetrené, len keď ministerstvo vnútro bude riadiť človek, ktorý je morálne bezúhonný, odborne a kariérne skúsený, vyvoláva bezpodmienečnú dôveru verejnosti, nie je prepojený s odídeným ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a odídeným premiérom Robertom Ficom a je pripravený ihneď realizovať systémové zmeny,“ dodali v tlačovej správe Katarína Nagy Pazmány, Peter Nagy, Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Bruncková, Tatiana Sedláková, Jakub Kratochvíl.

Zhormaždenia Za slušné Slovensko budú pokračovať tretí týždeň po sebe. Ďalšie zhromaždenie „Postavme sa za slušné Slovensko“ avizujú organizátori na bratislavskom Námestí SNP tento piatok o 17:00. Zhromaždenia sú pripravené aj v ďalších mestách a tie ohlásia čoskoro.