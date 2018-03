SaS: Rozhodnutie Kisku je výnimočné vo výnimočnej situácii

"Aj oni by si mohli povedať, že radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca. Už tri týždne sa to naťahuje a krajina sa stáva neovládateľnou. Ak chceme upokojiť vášne, poctivým a férovým riešením sú predčasné voľby," odkázal.

Sulík zároveň chápe, že prezident by nemal posudzovať pri menovaní vlády jednotlivých ministrov. "Ale sme vo výnimočnej situácii. Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára a jeho snúbenice, novinára, ktorý písal o kauzách práve tejto vlády. Ak má byť vražda dôkladne vyšetrená, je nevyhnutné vyšetriť aj všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. A mnoho káuz sa týkalo práve tejto vlády a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) osobne, preto je vylúčené, že on by mohol byť garantom objektívneho vyšetrenia tejto vraždy. Ale vylúčené tiež je, že by garantom mohol byť jeho kamoš," povedal.

Ako minister vnútra by podľa SaS do úvahy pripadal nejaký vyšetrovateľ či prokurátor, ktorý by už v minulosti preukázal svoju čestnosť a nebojácnosť. "Ale máme vážne pochybnosti, že vôbec nejaký čestný človek bude ochotný vstúpiť do tejto vlády," zdôraznil. Sulík pripomenul, že tretia Ficova vláda vznikla aj ako hrádza proti extrémizmu a mala to byť stabilita pre krajinu. "Namiesto hrádze a stability máme silnú vládnu krízu a nie prvú," dodal.

Prezident Kiska v utorok oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.