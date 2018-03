Návrh na predčasné voľby je v parlamente, konať sa majú 8. septembra

Predstavitelia opozície. Zľava: Richard Sulík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Igor Matovič, Ján Budaj a Ľubomír Galko

BRATISLAVA - Predčasné voľby do Národnej rady SR sa majú konať 8. septembra 2018. Navrhujú to opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorých zástupcovia predložili do parlamentu ústavný zákon o skrátení aktuálneho volebného obdobia. Na jeho prijatie je potrebných minimálne 90 hlasov.