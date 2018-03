Nominant na nového ministra vnútra: Kaliňákov kamarát z motoriek a podnikateľ v gastronómii

Pellegrini jeho nomináciu ocenil. "Povedali sme, že chceme krízového manažéra, ktorý nie je členom strany. Dokonca sme uvažovali o ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a on sám odporučil Jozefa Ráža. Tak vznikla táto nominácia," vysvetlil. Rážovou prvou legislatívnou iniciatívou má byť zmena spôsobu voľby policajného prezidenta tak, aby bola účinná ešte v priebehu tohto roka. Pri výbere budúceho prezidenta majú byť nastavené nové kritériá.

Roky s Druckerom

Jozef Ráž ml. doteraz pôsobil na ministerstve zdravotníctva ako šéf služobného úradu, kam prišiel spolu so súčasným šéfom Tomášom Druckerom. Aj Robert Fico pri ohlasovaní jeho nominácie na kľúčový post poznamenal, že je z Druckerovho tímu. "Hľadali sme človeka na upokojenie situácie. Je to človek, ako my hovoríme, z Druckiho tímu," povedal Fico s tým, že je to skúsený manažér. Jeho otec o ňom po nástupe na ministerstvo zdravotníctva povedal, že má dve vysoké školy a je veľmi schopný.

V súčasnosti je generálnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva. Okrem pozície šéfa služobného úradu ministerstva zasadol aj do kresla podpredsedu dozornej rady Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. S Druckerom spolupracoval ešte predtým v čase, keď obaja pôsobili v Slovenskej pošte. Ráž tam podľa Druckerových slov nastúpil v roku 2011 ako asistent predstavenstva a neskôr sa vypracoval na riaditeľa sekcie správy majetku. Tri roky po nástupe už pôsobil ako riaditeľ úseku služieb a bol členom predstavenstva. Na pošte pôsobil do roku 2016, kedy nastúpil na súčasnú funkciu.

Ráž sa podobá na Diesela a má tvrdý prejav

Tomáš Drucker sa včera na Facebooku vyjadril na adresu Ráža ml. "Viem, že dnes je absolútna citlivosť na akékoľvek meno ministra vnútra," začal minister zdravotníctva. Uviedol, že Pellegrini ho oslovil s ponukou, či by prijal miesto ministra vnútra, no to odmietol. "Neprijal som, pretože by som sa necítil korektne k zdravotníctvu," uviedol. Na ministerstve chce ostať kvôli rozrobeným projektom, ktoré chce dokončiť.

"Jozefa Ráža som si vybral za svojho generálneho tajomníka služobného úradu po 4-ročnej pracovnej a osobnej skúsenosti na Slovenskej pošte. Málokedy človek stretne ľudsky tak pokorného a spravodlivého človeka. Aj keď tak nevyzerá. Podobá sa na Vina Diesela, má niekedy tvrdý prejav, ale má viac integrity a túžby pre spravodlivosť ako väčšina, ktorú poznám," uviedol na adresu Ráža.

"Viem, že sa pozná s Robom Kaliňákom z motoriek z mlada tak, ako aj iní a iných. Viem však aj to, že by som ho nikdy nedokázal donútiť urobiť veci v rozpore s jeho svedomím," uviedol Drucker. "Ja mu verím. Nemám etalón na morálku, ale snažím sa vidieť v ľuďoch dobro a Jozef má v sebe veľa dobrého. Ak nie on, nevadí, budem s ním rád robiť ďalej. Musel som to napísať," dodal minister zdravotníctva.

Pôsobenie na ministerstve obrany

V rokoch 2005 - 2010 pôsobil na ministerstve obrany, kde vystriedal viacero riadiacich pozícií, vrátane riaditeľa Úradu pre investície a akvizície. Potom do roku 2012 získal skúsenosti aj s verejným obstarávaním. "Pôsobil ako špecialista pre oblasť verejného obstarávania na Bratislavskom samosprávnom kraji pre európsky program INTERACT,“ píše sa na jeho oficiálnom profile na stránke ministerstva zdravotníctva.

Kaliňákov kamarát

Jozef Ráž ml. sa v minulosti stýkal s Robertom Kaliňákom a v roku 2011 sa zúčastnil aj jeho oslavy 40-tky. Oslava exministra vnútra a poslanca Smeru Roberta Kaliňáka mala vtedy zostať v utajení. Politické špičky Smeru, kamaráti z motorkárskej partie, spolužiaci či známe osobnosti šoubiznisu sa zišli na jeho oslave pred niekoľkými rokmi pred známym bratislavským motorkárskym podnikom.

Ten v minulosti spoluvlastnil aj Kaliňákov parťák Ján Počiatek. Na parkovisku nechýbali najluxusnejšie značky áut z rôznych kútov Slovenska od Dunajskej Stredy až po Košice. Medzi hosťami nechýbali ani známi slovenskí hudobníci z Elánu či Desmodu. Zábava trvala do skorých ranných hodín. Poslední hostia odchádzali až za svetla.

Podnikateľ

Jozef Ráž ml. vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Bratislavskú vysokú školu práva. Jozef Ráž mladší sa venuje aj podnikaniu. V Bratislave spolu s manželkou vlastní známy klub RockOK, ako aj hotel Barok a reštauráciu Baroza. Okrem toho vlastní chalupu na území bratislavského Devína, niekoľko pozemkov v Petržalke, motocykle, štvorkolku, hausboat či umelecké diela.

V rozhovore pre denník SME v roku 2016 povedal, že s manželkou podniká v gastronómii od roku 1999. "Dnes podniká ona, ja chodím do práce a darí sa nám naozaj veľmi dobre. Začali sme kaviarňou, sedem rokov máme veľký nočný podnik, hotel aj reštauráciu. Vedel by som sa v živote venovať len tomu," povedal vtedy Jozef Ráž ml. S otcom sa v politických názoroch podľa neho nikdy nezhodovali. Po nástupe na ministerstvo obrany k Martinovi Fedorovi, vtedy ešte štátnemu tajomníkovi, spevák na všetky strany vyjadroval nesúhlas. Podľa Ráža ml. vôbec nechcel, aby pracoval v štátnej správe, povedal v rozhovore.