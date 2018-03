Stretnutie na Maldivách, celé to bolo inak: Kočner chodil za Bugárom, bolo to trápne

Marián Kočner a Béla Bugár

BRATISLAVA - Včera sme vás informovali o stretnutí lídra Mostu Bélu Bugára s podnikateľom Mariánom Kočnerom. Podnikateľ najprv zapieral, potom potvrdil, že sa s Bugárom videli. Podľa očitých svedkov to však bolo predsa len inak. Podľa nich chcel Kočner s Bugárom neustále komunikovať, no jemu to bolo dosť nepríjemné.