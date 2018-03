ONLINE Politická kríza vrcholí: Tretia vláda Roberta Fica skončila, začal sa rozpad Mosta-Híd

Novým premiérom sa teda stane Peter Pellegrini, terajší predseda vlády Robert Fico ale odkazuje, že sa rozhodne nelúči. O 15:30 na situáciu reagovala SaS, o 16:30 sa chystá OĽaNO. O štvrtej sa vyjadrila aj odchádzajúca ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Ako poslanec končí František Šebej (Most-Híd).

17:31 Igor Matovič verí, že táto situácia ľudí nezlomí a prídu do ulíc v ešte hojnejšom počte. "Nebyť ľudí na námestiach, Robert Fico by zo svojej funkcie nikdy neodišiel." vyhlásil.

17:12 Šebeja nahradí odborník strany na rozvoj vidieka László Balódi. Ten je v súčasnosti starostom obce Vydrany v okrese Dunajská Streda.

17:11 V prípade, že strana Most-Híd nominuje doterajšieho ministra dopravy Árpáda Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

16:58 „Dva najväčšie nádory, Robert Fico a Robert Kaliňák, sú naoko eliminované," tvrdí Matovič. Bugár vraj opäť ukázal, že mu nemožno veriť.

16:52 Status Roberta Kaliňáka:

16:48 Matovič zopakoval, že Fico Pellegriniho na svoje miesto len nastrčil, aby si aj naďalej mohol robiť svoje. Je to vraj podvod na ľuďoch.

16:44 Prečo nás Bugár opäť zradil, pýta sa Matovič, ktorý túto otázku chcel objasniť pre ľudí. Podľa neho je to kvôli eurofondom. Most-Híd má najväčší podiel na eurofondoch, až 7,1 miliardy eur. To je dôvodom, prečo sa Bugár stále drží vo vláde a podľa Matoviča znovu zradil ľudí. Druhý najväčší podiel má SNS a Smer. „Je vidieť, že Bugárovi išlo od začiatku o peniaze."

16:42 Podľa Matoviča pár vyvolených vlastní pár politických strán, dosadí si pár hercov a títo ľudia potom za nich robia prácu.

16:40 „Dnešný deň môžeme považovať za míľnik. Podarilo sa nám odstrániť tretiu hlavu skorumpovanej chobotnice, už odišiel Slota aj Mečiar," tvrdí Igor Matovič

16:22 Mária Kolíková vraj nie je pravdepodobnou nástupkyňou na jej post.

16:20 „Dostala som priestor rozhodnúť sa," hovorí Žitňanská. Otázka jej nástupcu je vraj otvorená.

16:17 Exministerka sa vráti do parlamentu do klubu Mostu-Híd. „Otázky o mojej budúcnosti nie sú dnes na mieste, pretože si potrebujem rozmyslieť, čo chcem v budúcnosti robiť," vysvetľuje Žitňanská.

16:10 Žitňanská rekapituluje, ako najzásadnejšiu vec svojho dvojročného pôsobenia vníma novú právnu úpravu osobného bankrotu.

16:07 Po tom, čo sa stalo počas uplynulých dvoch týždňov, je podľa Žitňanskej správne, že Fico podal demisiu. „Myslím si, že nateraz je to lepšie riešenie ako rýchle predčasné voľby," tvrdí odchádzajúca ministerka.

16:06 Myslí si, že túto, ani novú vládu už nevie reprezentovať. Hovorí o rozdielnych postojoch s SNS a časťou Smeru.

16:05 „Ja som urobila rozhodnutie nepokračovať v pozícii ministerky spravodlivosti," hovorí Žitňanská. Mala na to niekoľko dôvodov.

15:55 Fico si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv, myslí si politológ Juraj Marušiak.

15:50 Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok nemá ministerské ambície. To, či bude v budúcej vláde pokračovať na poste štátneho tajomníka, je podľa neho na rozhodnutí vlády. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nekomentoval, či je pripravený pokračovať vo funkcii šéfa rezortu aj po rekonštrukcii vlády.

15:46 Referendum by nemalo úspech

„Berieme na vedomie prezidentovo rozhodnutie," povedal Sulík na otázku, či prezident nemal na výber. „Predčasné voľby by mohli byť, aj keby nebol parlament tri mesiace uznášaniaschopný. Nemyslím si, že by referendum malo úspech, momentálne ho nezvažujem."

15:45 Fico má pred tlakom ulice rešpekt

„Fico má veľký rešpekt pre ulicou, to je holý fakt. Čo bude, to ja neviem, ale ľudia nech idú do ulíc a vyjadria sa pokojným spôsobom. Sú aj iné metódy ako 90-imi hlasmi dosiahnuť predčasné voľby."

15:44 Takto to v slovenskej politike chodí

Dôvodom je podľa Sulíka to, že sa tu nedodržiavajú sľuby. "Šanca na voľby je menšia, to neznamená, že ludia si tieto voľby nemôžu vynútiť. Takto sa nám podarilo sa nám odvolať Pašku. Tlak ulice je to, na čo Fico počúva."

15:43 Možnosť predčasných volieb klesla, lebo Bugár otočil, tvrdí Sulík.

15:40 „Predčasné voľby chcú občania, aby odstavili od moci vládu Smeru a Mostu-Híd, lebo im neveria ani nos medzi očami. Nie je riešenie, ked Fico na prvej Pellegriniho tlačovke povie, že nikam neodchádza a nový premiér nepovie ani slovo. Teraz je tá pravá chvíľa vyjadriť svoj názor," uviedol Sulík s tým, že apeloval na občanov, na slušných ľudí, aby sa zajtra na námestí pokojným spôsobom takto vyjadrili.

15:37 Koalíciu ovládla bezohľadná chamtivosť

„Po vražde vyplávali na povrch rôzne špinavosti, a teraz sa máme uspokojiť s výmenou dvoch ludí - Kaliňáka a Fica - toto je zlý sen, čo tu teraz zažívame," uviedol líder SaS.

15:36 Bugár zapredal demokratické Slovensko

"Urobil to už druhýkrát. Po voľbách 2016 vstúpil do vlády, aj ked pred voľbami deklaroval, že chce vymeniť Smer. Vtedy skočil ficovi do náručia. Dnes skočil Ficovi do náručia opäť. Bohapusto klamal. Vystatuje sa, že dal dole Kaliňáka a Fica, lenže tieto ústupky dosiahol preto, aby sa pokračovalo v kolosálnom rozkrádaní," povedal Sulík s tým, že to pôsobí v prospech privilegovaných skupín.

15:34 Je to jasný signál, že nová vláda nebude nová, povedal Sulík. "Fico neopúšta vládu pre svoje poľutovaniahodné skutky, že jeho vláda mala na svedomí množstvo škandálov, daňového podvodníka a Troškovú, ale preto, aby sa dokončil masívne obchody, aby organizovaný zločin prenikol ešte hlbšie. Za tejto situácie by každý bezúhonný politik bol za predčasné voľby."

15:32 "Pred malou chvilou sme videli tlačovku nového predsedu vlády Petra Pellegriniho, na ktorej nepovedal ani slovo. Zato sme počuli Fica, ako povedal ja nikam neodchádzam," začal tlačovku líder SaS Richard Sulík.

15:30 Robert Fico u prezidenta Kisku

15:23 František Šebej sa vzdal mandátu poslanca.

15:16 Objasnenie vraždy investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, nezávislé a čestné inštitúcie a vládu práva žiada vo výzve Chceme veriť 145 osobností a aktivistov. Vo výzve, ktorú poskytla jej spoluautorka Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play, menujú konkrétne požiadavky.

15:12 Fico gratuluje Pellegrinimu, nazval ho svojim osobným priateľom. Ďakuje aj prezidentovi za spoluprácu. „Budem súčasťou koaličnej rady, absolútne sa spolieham na pána nového premiéra," hovorí. „Dámy a páni, ja sa vôbec s vami nelúčim," odkazuje Fico.

15:09 „Je tu jasná preurópska orientácia Slovenska, jasná orientácia na strategické partnerstvá," hovorí. Fico chce, aby sa naďalej presadzovala myšlienka sociálneho štátu. Vraj sme na dobrej ceste.

15:06 „Je to správnym krokom k stabilite Slovenska," tvrdí Fico. Dodáva, že predčasné voľby by nič nevyriešili.

14:59 Prezident poveruje zostavením vlády Petra Pellegriniho.

14:57 Robert Fico podáva demisiu. Prezident príjma demisiu premiéra aj vlády.

14:51 Čaká sa na demisiu premiéra Fica.

Andrej Kiska po stretnutí s Petrom Pellegrinim

Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentom

14:49 Rozsiahlou rekonštrukciou vlády dôjde iba k zmene figúrok a pre Slovensko sa tým nič nevyrieši, zhodujú sa mimoparlamentné KDH a SMK. Nová vláda bude podľa nich pokračovať v doterajšej činnosti, len pod iným názvom, čo označili za nevhodné.

14:40 K aktuálnej situácii sa vyjadrí o 15:30 SaS, o 16:30 zas OĽaNO. O 16:00 ohlásila tlačovku Lucia Žitňanská.

14:21 Trnavský župan Jozef Viskupič reaguje na súčasnú situáciu:

14:14 Robert Kaliňák je znovu na rokovaní vlády, hoci tvrdil, že v stredu tam bol naposledy, informuje Denník N.

13:53 Premiér Fico príde podať demisiu do prezidentského paláca o 14:30.

13:45 S Pellegrinim sa Kiska rozprával o tom, ako bude postupovať pri zostavení vlády. „Petra Pellegriniho poverím zostavením vlády po tom, ako prijmem demisiu vlády Roberta Fica," uzatvoril.

13:42 Žiadna iná väčšina na vládnutie v súčasnosti neexistuje, rovnako ako neexistuje väčšina, ktorá by sa dohodla na skrátení volebného obdobia a vyhlásení predčasných volieb, povedal Kiska na adresu novej vlády.

13:41 „Ak dnes Fico doručí demisiu dnes, ako hlava štátu ju prijmem. Tým sa debaty o akýchkoľvek podmienkach na demisiu končia," vysvetľuje prezident.

13:40 Po dvoch týždňoch medzinárodnej hanby a protestov sme opäť na začiatku, pri demisii vlády, tvrdí Kiska. Situácia sa vraj tak vyhrotila, že demisia Roberta Kaliňáka a Roberta Fica nemusí upokojiť spoločnosť.

13:39 „Rokoval som s predstaviteľmi demokratických parlamntých strán, ako si predstavujú riešnie krízy. V súčastnosti neexistuje väčšina 90 poslancov, ktorá by rozhodla o predčasných voľbách," vysvetľuje prezident.

13:38 Andrej Kiska predstúpil pred novinárov. Tvrdí, že sme sa dočkali najmä spochybňovania práva ľudí na pokojné zhromažďovanie a konšpiračných teórií. „Niet sa čo čudovať, že výsledkom boli protesty Za slušné Slovensko podobné tým z roku 1989," tvrdí prezident.

13:32 Programové vyhlásenie novej vlády sa vraj veľmi meniť nebude, bude vychádzať z programu tej doterajšej.

13:27 „Všetko je otvorené a žiadne meno dnes nie je definitívne jasné," tvrdí Pellegrini. Hovorí, že odchod premiéra nebol podmienený odchodom Lucie Žitňanskej.

13:23 S Ficom by sa znovu u prezidenta mohli objaviť o 14:30.

13:22 „Prezident apeloval, aby sa novovzniknutá vláda snažila čo najviac upokojiť spoločnosť, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou," myslí si. Počet ministrov jednotlivých strán sa nebude meniť. Myslí si, že by mohlo dôjsť k väčšej zmene ministrov, nielen na jednom poste.

13:21 Pellegrini prijal ponuku Fica a prijme ponuku zostaviť vládu, ak ho tým poverí aj prezident Kiska. „Je to nesmierne náročné a priznám sa, že som dve noci poriadne nespal," upresňuje.

13:20 „Prezentoval som mu vyhlásenie 79 poslanocov, ktorí podporili novú vládu," dodal Pellegrini.

13:18 „Dovoľte, aby som vás dnes informoval o rokovaní s pánom prezidentom," hovorí Pellegrini. „Vláda je pripravená podať demisiu do jeho rúk," povedal.

13:12 Peter Pellegrini u prezidenta:

13:05 Premiér Fico sa v súčasnej politickej situácii zachoval ako zbabelec a ukázal svoju trúfalosť. Myslí si to bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý kritizuje Ficove podmienky prezidentovi v rámci jeho demisie. Mikloš povedal, že Fico má síce v tomto formálnu pravdu, keďže má stále za sebou väčšinu v parlamente, no v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, mu to príde nevhodné.

13:01 Prezident práve prijal Petra Pellegriniho.

12:34 Podľa Richarda Sulíka je toto dôvod, prečo sa Béla Bugár rozhodol tak, ako sa rozhodol.

12:10 Dnes o 14.00 h sa na Úrade vlády SR uskutoční rokovanie vlády SR. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády.

12:01 Podľa RTVS ministri pred krátkou chvíľou húfne opustili Úrad vlády. Novinári nevedeli, koľko trvalo rokovanie ani kedy začalo. Podľa oficiálnych informácií, ktoré má k dispozícii RTVS, bude stačiť, ak prezident akceptuje prvú podmienku, a to demisiu predsedu vlády.

11:58 V tejto chvíli prichádzajú na vládu ministri, ktorí budú rokovať o demisii premiéra Roberta Fica, uviedol portál HNonline.sk.

11:56 Progresívne Slovensko bude rokovať so stranou SaS o spoločnej dohode demokratickej opozície o povolebnej spolupráci. Ivan Štefunko sa dnes má stretnúť s Richardom Sulíkom.

Ivan Štefunko

11:50 O 13. hodine by mal prísť do prezidentského paláca Peter Pellegrini aj s podpismi poslancov, ktorí podporia jeho novú vládu. Po stretnutí s prezidentom Kiskom sa očakáva jeho vyjadrenie. Informoval o tom Denník N.

11:36 Koalícia už údajne má k dispozícii 79 podpisov poslancov, ktorí podporia novú vládu. Podpisy dodali všetci poslanci z klubov Smer-SD, SNS a Most-Híd. Zároveň sa podpisom k podpore nového kabinetu zaviazala aj nezaradená poslankyňa Alena Bašistová.

11:32 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) a minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) zatiaľ neuviedli, či chcú pokračovať aj v novom vládnom kabinete na svojich funkciách-

11:29 Ústavný právnik Marek Domin tvrdí, že prezident nemusí formálne demisiu prijať. „Podľa mňa je to však málo pravdepodobné, že by takýto krok urobil," povedal Domin.

11:18 Košický krajský súd rozhoduje o Antoninovi Vadalovi a o tom, či ho vydá do Talianska.

11:05 Podľa RTVS premiér Robert Fico podá na poludnie demisiu.

10:54 Odkaz Lucie Ďuriš Nicholsonovej:

10:50 Organizátori zhromaždení za predčasné voľby tvrdia, že koalícia oklamala verejnosť, protesty pokračujú.

10:45 Viacero predstaviteľov Mosta-Híd doteraz novinárom hovorilo, že možnosťou sú len predčasné voľby alebo povalenie vlády. Medzi nimi bol aj predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. „My sme hovorili, že rekonštrukcia vlády neprichádza do úvahy, požiadavka bola, že musí odstúpiť aj premiér. Tiež som povedal, že toto je iná situácia, o ktorej bude rokovať naše predsedníctvo," poznamenal.

10:30 Prezident Kiska podľa Bélu Bugára s návrhom Roberta Fica, že podá demisiu a navrhne nového premiéra, súhlasil.

10:22 Kiska je viazaný ústavou a tá pri demisii predsedu vlády o žiadnych podmienkach nehovorí ani v náznaku. Demisia sa podáva a prezident je následne viazaný len tým, či prípadná nová vláda má podporu jednoduchej väčšiny v parlamente, vysvetľuje Iveta Radičová.

10:17 „Ak hovoríme o demisii, to znamená, že tretina vlády budú noví členovia," vysvetľuje Bugár. Podporu novej vlády vraj podpísalo všetkých 14 poslancov za Most-Híd.

10:13 Bugár priznal, že koniec Lucie Žitňanskej vo funkcii ministerky spravodlivosti bol súčasťou dohody v koalícii, ktorá ráta s demisiou premiéra.

10:10 Rozhodnutie Lucie Žitňanskej nepokračovať v budúcej vláde ako ministerka spravodlivosti je múdrym krokom, tvrdí to František Šebej z Mosta-Híd. Novinárom však stále nepovedal, ako sa v súčasnej politickej situácii zachová on.

10:06 Koaliční poslanci NR SR od stredy večera podpisujú podporu vzniku novej vlády, na ktorej sa dohodli predsedovia vládnych strán. Podľa informácií je však niekoľko poslancov za Smer, ktorí zatiaľ návrh odmietajú, pretože sa im nepozdávajú personálne nominácie.

10:05 „To, že niektorí nezbadali tretiu vetu okrem jedného novinára, nie je náš problém," tvrdí Bugár. Po rokovaní vraj informovali prezidenta, ako si to predstavujú.

10:04 Pôvodne bola vraj možnosť demisie Fica odmietnutá. „My vieme, čo robíme, vieme, ako to robíme," odkazuje šéf Mosta-Híd.

10:03 Bugár pripomína, že republiková rada dala mandát predsedníctvu, aby sa v prípade nového vývoja situácie rozhodlo bez jej súhlasu.

9:55 Európske denníky si podali Fica, Nemci označili jeho ponuku na demisiu za zlý vtip.

9:50 Novou ministerkou spravodlivosti by mala byť podľa informácií agentúry SITA Mária Kolíková. Tá doteraz v rezorte pôsobila ako štátna tajomníčka. Kolíková by mala v prípade vzniku novej vlády nahradiť Luciu Žitňanskú, ktorá v stredu oznámila, že v novej vláde byť nechce.

9:35 Most-Híd sa k aktuálnej situácii vyjadrí prostredníctvom tlačovky o 10:00.

9:15 Politológ Miroslav Kusý v rozhovore pre Denník N tvrdí, že Ficova podmienka, že premiér bude jeho nominant a prezident nemá inú možnosť, len to schváliť, je nehorázna.

8:30 Poslanec Smeru Ľuboš Blaha bude podporovať aj novú vládu, ktorej premiérom nebude Robert Fico. Blaha v rozhovore povedal, že chcel mať od Fica garanciu, že aj nová vláda bude ľavicová.

8:00 V KDH silnejú hlasy, aby sa ochrana života stala podmienkou pre účasť v budúcej vláde, ak by sa hnutie po voľbách dostalo do parlamentu.

Ústava SR však niečo také, čo žiada Fico, nedovoľuje. Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda, uvádza. Podobný názor má aj politológ Miroslav Kusý - podľa neho je Robert Fico porazený a nemôže klásť podmienky. Krok premiéra kritizovala opozícia, ktorá prezidenta vyzvala aj na to, aby jeho podmienky neprijal. Podľa slov Bélu Bugára však Andrej Kiska súhlasil.

Náhradou Roberta Kaliňáka by sa mala stať doterajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková, Mareka Maďariča v poste šéfa rezortu kultúry zrejme nahradí Erik Tomáš. V budúcej vláde sa rozhodla nepokračovať ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská