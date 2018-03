MIMORIADNA SPRÁVA Fico ponúkne prezidentovi demisiu, zverejnil podmienky!

Aj napriek veľkým očakávaniam včera koalícia k ničomu nedospela. Predseda SNS Andrej Danko ale pred novinármi povedal, že diskusia sa týkala aj možnej výmeny premiéra. Zvyšok koalície vrátane premiéra Roberta Fica a šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára svorne mlčal. Ticho je aj okolo demisie ministra vnútra Roberta Kaliňáka

SaS v parlamente stiahla všetky svoje legislatívne návrhy, OĽaNO Igora Matoviča oznámilo zámer spájať opozíciu a vytvoriť pred možnými predčasnými voľbami novú SDK. Prezident Andrej Kiska sa k situácii zatiaľ nevyjadril.

PRIAMY PRENOS Zásadné vyhlásenie koaličných lídrov

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andrejom Dankom (SNS) a Bélom Bugárom (Most-Híd). Fico ostane predsedom Smeru-SD. Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volie z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD.

19:44 KDH tvrvá na názore, že poctivým riešením pre Slovensko nie je údajná rekonštrukcia vlády a výmena premiéra, ale predčasné voľby.

19:43 Ak by sa najbližší víkend konali predčasné parlamentné voľby, súčasná vládna koalícia by získala iba 61 mandátov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry FOCUS. V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD. Naopak, najväčší nárast Kotlebova ĽSNS. Smer-SD by volilo 20,2 percenta opýtaných, oproti prieskumu v januári je to pokles o viac ako päť percent. Druhý najväčší počet hlasov by získala SaS (14 percent), na treťom skončilo OĽaNO so ziskom 10,4 percenta hlasov, rovnaký výsledok zaznamenalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

19:40 Poslanec NR SR za stranu Most-Híd Peter Kresák nevidí dôvod nevysloviť uspokojenie nad tým, že vznikne nová vláda. Ako povedal dnes pre agentúru SITA, víta, že sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá môže upokojiť situáciu, stabilizovať parlament a spoločnosť. „My sme dosiahli takmer nemožné. Skončila štátna radkyňa Mária Trošková, tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň, padol minister vnútra Robert Kaliňák, odchádza premiér Robert Fico. To by pred pár dňami nikto neveril. Tlak bol úspešný,“ vyhlásil Kresák, podľa ktorého, ak by nebol zásadný postoj Mostu, neboli by sme v súčasnosti v tejto situácii.

19:38 Igor Matovič o vyhlásení koalície: “Kto zradí raz, zradí aj druhýkrát. Nevyčerpané eurofondy sú lákadlo, ktorému Béla Bugár nemôže odolať.”

19:35 Galko si myslí, že je šanca, že prezident odmietne demisiu Roberta Fica. Zrekonštruovaná vláda, v ktorej bude Smer, je podľa podpredsedu SaS absolútne vylúčená.

19:33 Nezaradený poslanec Richard Vašečka, ktorý vstúpil do KDH, vyzýva ľudí, aby sa nenechali opiť rožkom. „Nič iné, ako koniec tejto vládnej koalície nepripadá do úvahy. Jedinú vec, ktorú od nich očakávam je, aby zabezpečili konanie predčasných volieb v termíne, keď sa na ňom budú môcť ľudia zúčastniť v čo najväčšom počte,“ povedal Vašečka dnes pre agentúru SITA.

19:32 Premiér Robert Fico dnes podľa predsedu krajskej organizácie Smeru v Žiline Jána Podmanického ukázal svoju ľudskú veľkosť. Ako povedal dnes pre agentúru SITA, Fico je jeden z najtalentovanejších politikov na Slovensku. „V záujme Slovenska a vlády dokázal Fico potlačiť vlastné ambície. Myslím, že dnes Fico vykročil k tomu, aby sa v budúcnosti stal prezidentom SR,“ vyhlásil Podmanický.

19:27 Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnil DenníkN by strana Roberta Fica stratila päť percentuálnych bodov a mala by iba 35 poslancov.

19:24 Podľa informácií SME by novým premiérom namiesto Fica mohol byť súčasný vicepremiér pre investície Peter Pellegrini.

19:07 Bugár: Ceníme si toto rozhodnutie premiéra.

19:07 Trasú sa za mocou, vyhlásil Danko

19:05 Danko sa pýta, kto by vládol. Začal menovať jednotlivých opozičných politikov, ktorým pridelil ministerstvo. Nechcem, aby títo ľudia prevzali štát.

19:04 Fico naďalej zostane predsedom strany Smer.

19:03 Požiadal prezidenta, aby rešpektoval platnú koaličnú zmluvu a strana Smer bude môcť navrhnúť nového premiéra.

19:02 Fico oznámil prezidentovi, že podá demisiu. Podmienkou je, že nechá vládnuť túto koalíciu.

19:02 Ak by opozícia prevzala moc, nastal by podľa Fica chaos.

19:01 Ako prvý sa chopil mikrofónu Fico. Oznámil, že Slovensko nie je čiernou dierou. Zaútočil aj na opozíciu, ktorú označil za kriklúňov.

19:00 Vyhlásenie troch lídrov začne už o chvíľu

Europarlament o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej:

18:30 O 19. hodine sa chystá zásadné politické stanovisko predsedov koaličných strán Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára.

17:45 Podľa Podmanického odchod Mostu z koalície prináša jednu neočakávanú výhodu. “Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nebude môcť proti vôli Smeru a SNS predkladať nezmyselné návrhy o legalizácii tvrdých drôg a ratifikácii kontroverzného Istanbulského dohovoru,” zdôraznil Podmanický.

17:40 Ak padne v koalícii dohoda na predčasných parlamentných voľbách, všetci poslanci Smeru-SD sú podľa krajského predsedu strany v Žiline Jána Podmanického za to, aby sa vyšlo v ústrety požiadavkám protestujúcich ľudí a vybrali čo najskorší termín.

17:20 Vyjadrenia Jaroslava Pašku:

16:50 Vyjadrenie Andreja Hrnčiara:

16:43 Smerácki europoslanci reagujú na výroky Roberta Fica o východe, ktoré rezonujú médiami:

„V posledných dňoch sme svedkami neskutočných manipulácií a zavádzania, čoho svedkom je aj parafrázovaná a z kontextu vytrhnutá veta predsedu vlády. Absolútne odmietame, aby z východného Slovenska niekto umelo vyrábal raj mafie. Očakávame, že rovnaký záujem budú poslanci Európskeho parlamentu venovať aj krajinám, z ktorých mafiánske štruktúry prerastajú do iných členských štátov."

16:34 „Stále je možnosť, že isté riešenie môže priniesť aj zásadná rekonštrukcia vlády. Ak by sa aj koalícia zhodla na výmene premiéra, je otázka, či by vznikla dohoda s prezidentom na tom, že bude akceptovať osobu nového premiéra, ktorého by vymenoval," poznamenal Paška.

Jaroslav Paška - Foto: TASR / Martin Baumann

16:20 Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška tvrdí, že to smeruje k predčasným voľbám. Počul aj o termíne 18. augusta.

16:15 Europarlament rokuje o vražde novinára Jána Kuciaka, Slovensko témou dňa.

16:07 Europoslanci začali rozprávať o Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

15:45 V Európskom parlamente sa budú situáciou zaoberať o 16:00 po skončení teraz bežiacej rozpravy.

15:16 „Možno si Most týmto rozhodnutím pod sebou podpílil konár. Treba si počkať. Ak budú predčasné voľby a budú vďaka Mostu–Híd, možno neprejdú ani do parlamentu. Ale je to politické rozhodnutie politickej strany, takto sa rozhodla so všetkými dôsledkami, ktoré jej to môže priniesť," komentoval publicista Juraj Hrabko uznesenie Republikovej rady Mosta–Híd.

14:55 Boris Kollár: Do volieb pôjde Sme rodina sama za sebou.

14:41 Dohoda o predčasných voľbách by sa podľa Andreja Hrnčiara mohla zrodiť do niekoľkých dní. „Most-Híd rokuje o predčasných voľbách a verím, že rokovania dospejú čo najskôr do úspešného konca," povedal novinárom s tým, že by to mohla byť otázka hodín, maximálne dní.

Andrej Hrnčiar - Foto: TASR / Martin Baumann

14:34 Poslanec Smeru Miroslav Číž potvrdil, že termín 7. júl sa na klube spomínal ako jeden z možných najskorších. „Ale nič nie je uzavreté, stále sa rokuje," zdôraznil s tým, že sa debatuje o rôznych možnostiach.

14:20 Strana Most-Híd rokuje o predčasných voľbách. Je platné uznesenie z pondelňajšej Republikovej rady Mosta-Híd, každý poslanec v klube Mosta-Híd to rešpektuje a bude hlasovať v súlade s týmto uznesením. Dnes to v NR SR pre novinárov povedal podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (klub Mosta-Híd).

13:50 Ľubomír Galko na Facebooku informuje, že poslanci strany Most - Híd na Výbore pre obranu a bezpečnosť pred malou chvíľou nezahlasovali za odvolanie Roberta Fica. „Momentálne to teda vyzerá tak, že demisia vlády nehrozí. Lepšiu pozvánku na piatkové zhromaždenia po celom Slovensku nemohli občania ani nemohli dostať.." odkazuje liberál.

13:38 Rokovania medzi lídrami koaličných strán sa venujú aj dátumu prípadných predčasných volieb. Podľa informácií agentúry SITA z prostredia koalície sa uvažuje o 7. júli ako termíne, keď by občania mali rozhodnúť o zložení nového parlamentu.

13:32 Správa poslancov Európskeho parlamentu z misie, ktorá navštívila minulý týždeň Slovensko, vyvolala v slovenských poslancoch Európskeho parlamentu združených v Európskej ľudovej strane (EPP) hlboké znepokojenie a potvrdila opodstatnenosť tejto diskusie.

13:25 Podľa štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Márie Kolíkovej rokovanie bolo v pracovnej atmosfére, podľa nej premiér sa k súčasnej situácii nevyjadril.

12:57 Odkaz Roberta Kaliňáka. „Poďakoval som predsedovi vlády, členom vlády, ako aj zamestnancom úradu vlády za dlhoročnú korektnú spoluprácu. Všetko, čo má začiatok, musí mať raz aj koniec. Ďakujem, za vašu podporu a dôveru, veľmi si ju cením," napísal na Facebooku.

12:51 Richard Sulík zverejnil opozičnú dohodu:

12:46 Na Kaliňákovi demisiu sa v parlamente pýtali novinári aj Erika Tomáša. „Malo by sa tak stať v najbližších dňoch," povedal s dôvetkom, že podľa neho už ide iba o technickú záležitosť.

12:40 Odkaz Martina Poliačika:

12:21 Stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je, že buď padne dohoda na predčasných voľbách alebo bugárovci odchádzajú z koalície. To, že tam Smer vidí aj možnosť rekonštrukcie vlády, zrejme súvisí s tým, že jeho predstavitelia nevedia čítať s porozumením. Pred novinármi to vyhlásil František Šebej (Most-Híd).

12:15 Ministri neriešili aktuálnu politickú situáciu, tvrdí to minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Druckera prítomnosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka neprekvapila.

„Venovali sme sa rokovaniu a bodom programu v štandardnom režime, aktuálnu situáciu v politike sme neriešili. Príchod pána Kaliňáka nevnímam ako nejaký druh provokácie, skrátka som to vnímal ako jeho posledné zasadnutie vlády, na záver sa nám poďakoval za spoluprácu," uviedol Drucker.

Tomáš Drucker

12:09 Rokovanie 28. schôdze Národnej rady SR bude zrejme rekordne krátke a skončí sa už dnes, začalo sa pritom len v utorok popoludní o 13.00 hodine. Opozícia totiž stiahla všetky svoje návrhy z programu a väčšina bodov je už prerokovaná aj odhlasovaná.

12:04 Minister životného prostredia László Sólymos potvrdil, že jeho strana Most-Híd trvá na predčasných voľbách.

Pri novinároch sa pristavil minister práce Ján Richter, na otázky ale neodpovedal. Reagovať chcel len na otázky, ktoré by sa týkali jeho rezortu.

11:26 Šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák zdôraznil, že rokovania na úrovni koaličných lídrov stále prebiehajú. „Nebudem dopredu špekulovať ani fabulovať, čo je rekonštrukcia vlády. Pre nás je dôležité, že koalícia zatiaľ funguje. A my sa držíme nášho stanoviska, že kým je vláda funkčná, zotrvávame v nej," odkázal. Opozičný návrh na odvolanie Roberta Fica národniari nepodporia.

Robert Kaliňák na rokovaní vlády - Foto: TASR/Martin Baumann

11:22 Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál na otázku, čo si predstavuje pod rekonštrukciou vlády, odvetil, že rekonštrukcia kabinetu je, keď sa vymenia ministri. „A to pre nás neprichádza do úvahy. Buď budú predčasné voľby, alebo zvalíme vládu," zopakoval stanovisko bugárovcov.

11:18 Smer robí všetko, aby súčasná vláda vydržala, ak sa to nepodarí a minú sa všetky možnosti, najférovejším riešením pre krajinu budú predčasné voľby, povedal novinárom Erik Tomáš.

11:10 Rokovanie vlády sa už skončilo.

11:05 Taliansky prokurátor odhalil detaily o Vadalovom gangu: Tajný agent a kokaín v ovocí.

11:04 Informáciu, že delegácia europoslancov príde znovu na Slovensko, potvrdil aj slovenský europoslanec József Nagy (EĽS/EPP).

10:57 Bezpečnosti novinárov v EÚ v nadväznosti na vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa dnes bude venovať na svojom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu Európsky parlament. Rozprava o ochrane novinárov na Slovensku a v celej Európskej únii sa začne o 15:45.

10:52 Vláda odvolala Viktora Stromčeka z funkcie štátneho tajomníka ministerstva dopravy a a splnomocnenca vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov. Stromček sa už dlhšie spomína ako nový generálny manažér strany Smer-SD.

10:46 Vyjadrenie Miroslava Číža:

10:35 Na vládu prišiel aj minister vnútra Robert Kaliňák, na novinárov nereagoval. Ministerka Lucia Žitňanská poslala za seba štátnu tajomníčku Máriu Kolíkovú, informuje SME.

Miroslav Číž - Foto: TASR/Martin Baumann

10:30 Liberáli oslovili OĽaNO, Sme rodina, KDH, SMK-MKP, Progresívne Slovensko, SPOLU a menšie strany. Aktivitu Igora Matoviča víta.

10:29 Nominanti podľa SaS musia podpísať etický kódex. V prípade vstupu do vlády koaličnú zmluvu podpíšu všetci poslanci.

10:28 Dohoda má desať bodov. Ide aj o dôkladné vyšetrenie vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej či očistu verejného života od korupcie a organizovaného zločinu.

10:26 Všetkým opozičným aj neopozičným demokratickým stranám navrhol dohodu, aby po voľbách nespolupracovali so Smerom a stranou Mariana Kotlebu.

10:24 Za SaS a zvyšok opozície sa Sulík vyjadruje, že sú pripravení prebrať za Slovensko zodpovednosť.

10:22 „Naša spoločnosť sa vďaka Robertovi Ficovi osobne nachádza v najväčšej kríze za posledných 10 rokov. Nezdá sa, že by chcel premiér krízu vyriešiť, ale ide mu o tom, aby sa udržal pri moci," tvrdí Richard Sulík.

10:13 Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž novinárom povedal, že v Smere-SD čítajú uznesenie Mosta-Híd ako stanovenie dvoch možností. A to buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády.

10:05 Premiér Fico prišiel do parlamentu na zasadnutie poslaneckého klubu Smeru-SD, novinárom sa však opäť vyhol. Na reportéra Aktualít sa oboril, aby ho neotravoval. „Pán redaktor, na rozhovor treba vždy dvoch ľudí a vy ste ten posledný, s kým mám o rozhovor záujem,“ odkázal.

Premiér Fico sa ukázal po piatich dňoch - Foto: TASR / Martin Baumann

9:50 Po dohode o predčasných voľbách alebo rekonštrukcii vlády by sa mali výrazné zmeny udiať aj v Smere, tvrdí pre Aktuality.sk člen strany, ktorý si neželá byť menovaný.

9:40 Správa europoslancov po vražde novinára. Čo im premiér Fico povedal?

9:30 Kancelária prezidenta zatiaľ nedostala abdikačný list Roberta Kaliňáka, nemá ani informáciu kedy by mal byť doručený, potvrdil pre Denník N hovorca prezidenta Roman Krpelan.

9:10 Ako informuje RTVS, na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa asi prídu pýtať na Slovensko ďalší europoslanci.

8:15 Druhý deň rokovania 28. schôdze parlamentu čaká poslancov na prerokovanie balík približne dvadsiatich zákonov z dielne poslancov NR SR. Všetky vládne návrhy z dielne jednotlivých rezortov prerokovali poslanci už v prvý deň schôdze.