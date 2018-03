Politická vražda, prehovorili rodičia Jána Kuciaka a jeho snúbenice: Záhadný odkaz cez telefón

BRATISLAVA - Bola to politická vražda, odkazujú rodičia investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Najbližší príbuzní mladej dvojice, ktorých brutálna smrť zburcovala Slovensko, pre MF Dnes prehovorili o tom, ako namiesto svadby pripravovali pohreb.

Zlatica Kušnírová, mama Martiny, sa stále nevie spamätať z pohľadu, aký sa jej naskytol na mieste činu. „Keby ste videli tú krv, čo bola všade. Na ten strašný pohľad do smrti nezabudnem. Martinka mala prestrelenú hlavu, zlomený nos. Janka zastrelili do hrude," hovorí.

Dvojica mala Zlaticu potešiť dvojdňovou návštevou priamo v obci Gregorovce, odkiaľ Martina pochádzala. „Dcéra mi povedala, že pár kilometrov od nás bude mať prácu," vysvetlila pre MF Dnes. Martina pri telefonáte nešpecifikovala, o akú prácu ide, vraj ale mali strach. „Povedala, že ich odpočúvajú, že sa bojí," uviedla jej mama.

Aj otec Jána Kuciaka Jozef potvrdil, že o tom, na čom pracuje, veľmi nehovoril. „Manželka sa o neho veľmi bála, on sa nás vždy snažil upokojiť, že na Slovensku sa mu nemôže nič stať, že proste nie sme v Amerike. A vidíte..." dodal zronený otec.

Ako však dodávajú, nechcú o vražde o svojich detí mlčať. „Neverím polícii ani politikom. Bola to politická vražda a Martinku nezabili náhodou, ale preto, že by zostal svedok," tvrdí Zlatica. Jej dcéra vraj vedela viac, ako bolo v článkoch. „Keby chceli zabiť iba Janka, mali na to dosť času," dodala pre českých novinárov.