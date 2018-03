VIDEO Most-Híd sa stretol s prezidentom: Možný odchod straníkov, Bugár postup necháva na radu

"Pokiaľ nepadne rozhodnutie republikovej rady, o žiadnych čiastkových informáciách nebudeme hovoriť," povedal novinárom pri odchode z paláca Bugár. Nereagoval na Kaliňákov odchod, ani na otázky, či by sa Smer-SD mal vzdať celého rezortu vnútra. Pokiaľ ide o možné odchody zo strany, ak Most-Híd v koalícii zostane, Bugár povedal, že to platí aj naopak. "Neviem, ako rozhodne republiková rada, ale tak isto by mohli odísť ľudia, ak by sme zostali v koalícii, aj keby sme odišli," uviedol Bugár.

Predseda Mosta-Híd nemieni reagovať ani na vyjadrenia podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorý hovoril, že v SNS chcú hlavu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej.doplnil.

Bugár tiež odmietol argumentáciu premiéra Roberta Fica, ktorý v posledných dňoch spomína amerického miliardára Georgea Sorosa. "V žiadnom prípade s tým súhlasiť nemôžeme," poznamenal Bugár. Nepovedal, aká je momentálne nálada v strane.

Republiková rada Mosta-Híd zasadne o 14.00 h v centrále strany v Bratislave. Rozhodovať bude o tom, ako riešiť vládnu krízu a ako ďalej v koalícii. Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku.