Kaliňák bol dvanástym ministrom vnútra: Nahradiť ho má žena

Policajný prezident Tibor Gašpar by zatiaľ odvolaný nemal byť, no očakáva sa, že tak urobí nový minister vnútra. Podľa informácií by Kaliňáka vo funkcii mala nahradiť súčasná štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková.

Prehľad ministrov vnútra Slovenskej republiky od decembra 1989.

Milan Čič (KSS) - od 12. decembra 1989 - do 11. januára 1990

Vladimír Mečiar (VPN) - od 11. januára 1990 - do 26. júna 1990

Anton Andráš (KDH) - 27. júna 1990 - do 22. novembra 1990

Ladislav Pittner (KDH) - 22. novembra 1990 - 22. apríla 1991

Ladislav Pittner (KDH) - 23. apríla 1991 - 24. júna 1992

Jozef Tuchyňa (HZDS) - 24. júna 1992 - 15. marca 1994

Ladislav Pittner (KDH) - 15. marca 1994 - 13. decembra 1994

Ľudovít Hudek (HZDS) - 13. decembra 1994 - 27. augusta 1996

Gustáv Krajči (HZDS) - 27. augusta 1996 - 30. októbra 1998

Ladislav Pittner (SDK) - 30. októbra 1998 - 14. mája 2001

Ivan Šimko (SDKÚ) - 15. mája 2001 - 15. októbra 2002

Vladimír Palko (KDH) - 16. októbra 2002 - 8. februára 2006

Martin Pado (SDKÚ-DS) - 8. februára 2006 - 4. júla 2006

Robert Kaliňák (Smer-SD) - 4. júla 2006 - 8. júla 2010

Daniel Lipšic (KDH) - 9. júla 2010 - 3. apríla 2012

Robert Kaliňák (Smer-SD) - 4. apríla 2012 - 23. marca 2016

Robert Kaliňák (Smer-SD) - 23. marca 2016 (zastával aj post podpredsedu vlády SR) -

Denisa Saková

Z advokáta na ministra vnútra

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák sa narodil 11. mája 1971 v Bratislave. V roku 1995 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Postgraduálne štúdium, ktoré sa týkalo obchodného práva, absolvoval na UK v Bratislave. Za sebou má aj advokátske skúšky a bol aj členom Slovenskej advokátskej komory.

V rokoch 2002 až 2006 bol Kaliňák predsedom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činností Národného bezpečnostného úradu, v tom istom čase bol aj predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Od roku 2006 do roku 2010 bol prvýkrát podpredsedom vlády a minister vnútra SR. V rokoch 2010 až 2012 bol poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva. V tých istých rokoch bol aj predsedom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS i členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Obdobie týchto rokov sa tiež viaže ku Kaliňákovi ako členovi Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO. Od roku 2012 do roku 2016 bol tiež podpredsedom vlády a druhýkrát minister vnútra SR.

Do funkcie ministra vnútra prezident SR Andrej Kiska vymenoval po tretíkrát Roberta Kaliňáka 23. marca 2016. Dnes, 12. marca 2018, Kaliňák oznámil, že podá demisiu z postu ministra vnútra.