MIMORIADNA SPRÁVA Bugár oznámil definitívne rozhodnutie: Most-Híd chce predčasné voľby

Vyhlásenie B. Bugára po rokovaní Republikovej rady sme vám priniesli naživo.

23:25 "My sme ako prví hovorili, že okrem Kaliňáka by mal odísť aj Fico a to je poctivé pre túto krajinu," reagoval Alojz Hlina, šéf KDH.

23:24 Sme rodina považuje predčasné voľby za najférovejšie riešenie súčasnej situácie. Pád vlády aj predčasné voľby sú isté, povedal v TA3 Boris Kollár s tým, že nechcú podporiť úradnícku vládu.

23:22 Na rozhodnutie Mosta-Híd na svojom facebooku zareagoval aj poslanec NR SR Miroslav Beblavý. "Tešili sme sa na dva roky postupného budovania SPOLU, ale zase šanca vymeniť Fica ešte v roku 2018 stojí za trochu zadýchania zo šprintu," napísal poslanec.

23:21 Líderka hnutia OĽaNO Veronika Remišová zase uviedla, že hnutie je pripravené na všetky alternatívy. "Chceme ľuďom dať nádej a odvahu do budúcnosti a budeme pracovať na tom, aby Slovensko bolo skutočne slušnou a hrdou krajinou. Dúfam, že strana SMER a SNS bude mať toľko úcty a zodpovednosti k občanom, že podporí ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a na Slovensko nebude vytvárať bezvládie," uviedla ďalej Remišová. Pripomenula, že nestabilita vo vládnej koalícii sa začala v lete, keď Andrej Danko listom vypovedal koaličnú zmluvu počas eurofondového škandálu a dnes je kvôli vládnej koalícii Slovensko opäť v hlbokej kríze. "Ani po troch dňoch rokovaní vládna koalícia nebola schopná nájsť východisko z krízy. Ani od jednej zo strán vládnej koalície sme nepočuli zásadné opatrenia na obnovenie dôvery v inštitúcie, v štát a v politiku ako takú. A teraz sa táto vládna koalícia rozpadá," uzavrela poslankyňa NR SR.

23:20 Blížiaci sa pád vlády považuje hnutie OĽaNOo za zadosťučinenie pre všetkých slušných ľudí na Slovensku, ktorým v tejto zlomovej chvíli dali verejný prísľub, že urobia všetko preto, aby v predčasných voľbách opätovne neprepadli stovkytisíc hlasov demokratických voličov, tak, ako sa to stalo vo voľbách v roku 2016. Uvádza sa to v stanovisku predsedu hnutia Igora Matoviča.

23:13 Vedenie Smeru-SD bude otázku prípadných predčasných parlamentných volieb, po ktorých volá jeho koaličný partner Most-Híd, riešiť v utorok (13.3.) ráno. O postoji najsilnejšej vládnej strany bude podľa informácií TASR následne informovať jej predseda a Robert Fico.

23:00 Podľa informácií TA3 sa Robert Fico a Andrej Danko už dnes večer k situácii nebudú vyjadrovať.

22:57 Richar Sulík z SaS v živom rozhovore v televízii TA3 vyhlásil: "Dnes sa vláda rozpadla, to je holý fakt."

22:48 Podľa Bugára by sa predčasné voľby mohli konať určite skôr ako komunálne, ale nestihnú byť do leta.

22:45 Strana Most-Híd chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Premiér Robert Fico (Smer-SD) takúto možnosť odmieta. Oznámil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

22:40 "Jednotne sme hlasovali o uznesení," povedal Bugár.

Bugár oznámil koniec koalície

22:36 "Republiková rada Mostu-Híd poveruje vedenie strany rokovať s koaličnými partnermi o predčasných volbách," vyhlásil Bugár s tým, že Fico odmietol predčasné voľby. Most-Híd chce ešte rokovať s SNS. Ak predčasné voľby nebudú, Most vystúpi z vládnej koalície.

22:35 My sme hovorili, že treba upokojiť sitiuáciu a že Smer by mal stiahnuť pána Kaliňáka, tak sa stalo dnes. Dnes sme dlho rokovali, prijali sme uznesenie. Uznesenie sme tlmočili koaličným partnerom. O tom, ako sa zachovali, sme opäť infromovali republikovú radu, povedal Bugár.

22:34 Od soboty sme intenzívne rokovali. Kým niektorí zneužívajú emócie, my sme sa k tomu postavili zodpovedne. Nemali sme každý deň tlačovku. V momente, keď vznikli podozrenia a útoky zo strany opozície sme povedali, že medzinárodný vyšetrovací tím, by mohol byť riešenie, hovorí Bugár.

22:30 "Slovensko zažíva vážne obdobie. Naša strana sa k tomu ako jediná postavila zodpovedne," vyhlásil Bugár na úvod tlačovky. "Musím povedať, že niektorí z vás nechápu, ako funguje normálna politická strana," dodal.

22:21 Zasadnutie Republikovej rady Mosta-Híd sa skončilo, o 22:30 očakávame tlačovú besedu.

22:15 "Hydra sa zmieta v smrteľnom kŕči. Je odhodlaná urobiť čokoľvek, aby jej údy neskončili pred spravodlivým súdom. Nech nakúpi kohokoľvek, nech násilne zvráti chod dejín, je rozhodnuté, lebo je to jej posledné vzopretie sa osudu," napísal Igor Matovič na sociálnej sieti.

22:10 Prítomní na rokovaní sú hladní, prišla im pizza.

22:05 Podľa informáií zo zákulisia môže rokovanie trvať aj do rána.

21:58 Diskutujúci na sociálnej sieti si už robia z aktuálnej situácie posmešky.

21:30 Republiková rada Mosta-Híd opäť rokuje. Stále nie je jasné, či v koalícii zostáva alebo končí. Do rokovania sa opäť pustila po tom, ako sa vedenie strany vrátilo od koaličných partnerov z úradu vlády. Tam im mali povedať výsledok dovtedajšieho rokovania. Po návrate do centrály Mosta-Híd vedenie strane oznámilo, že rozhodnutie povie na tlačovej konferencii.

21:25 Podľa portálu hnonline.sk sa Bugár od premiéra vrátil s ponukou a strana začala opäť rokovať. Tlačovka, ktorú Bugár prisľúbil, je tak v nedohľadne.

20:45 "Sme pripravení na predčasné voľby. Neviem si predstaviť demokratickú stranu, ktorá by so Smerom išla po voľbách do koalície," vyhlásil v televízii TA3 Ľubomír Galko zo SaS.

20:35 Odchod z koalície žiadal poslanec NR SR František Šebej, ktorý by mal v prípade zotrvania v koalícii odísť. V súvislosti s odchodom sa spomínajú aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna, poslanec NR SR Peter Kresák. Odchod pripúšťal aj štátny tajomník rezortu obrany Róbert Ondrejcsák.

20:30 Republiková rada Mosta-Híd mala rozhodnúť o tom, či strana zostane v koalícii, alebo z nej odíde. Časť strany bola pri príchode na rokovanie za odchod, časť chcela zostať. Niektorí hovorili, že ak strana v koalícii zostane, odídu.

20:29 Béla Bugár sa už vrátil do centrály strany. Doslova preletel pomedzi prítomných novinárov.

19:50 Republiková rada Mosta-Híd sa skončila, predseda strany Béla Bugár a predseda poslaneckého klubu Gábor Gál išli na Úrad vlády SR informovať partnerov o výsledku rokovania. Následne sa vrátia a budú na tlačovej besede informovať verejnosť. "Nebudem im to tlmočiť cez vás," povedal Bugár po rokovaní novinárom.

19:45 Republiková rada stále rokuje. Medzi novinármi sa skloňujú v súvislosti s odchodom zo strany mená ministerky Lucie Žitňanskej, štátneho tajomníka Ivana Švejnu, Róberta Ondrejcsáka i poslancov parlamentu Františka Šebeja a Petra Kresáka.

19:05 Republiková rada Mostu-Híd rokuje už viac ako päť hodín.

18:50 Odchod z vlády so Smerom chcú najmenej štyria vrcholoví politici z prostredia Mostu-Híd. Informoval o tom portál Aktuality.sk

17:45 Špirkove trestné oznámenie je už na generálnej prokuratúre. Vo veci veci by mal byť činný priamo prokurátor Generálnej prokuratúry SR.

17:30 Čo píšu Slováci ohľadom rozhodovania sa strany Most-Híd?

17:15 Dnes sa protestuje aj v Senici. Podľa RTVS je v meste, kde sa dnes koná MDŽ Smeru, na proteste približne 1 200 ľudí.

16:55 Troškovú uvádzali ako expertku na zahraničnú politiku, tvrdí Der Spiegel. Informuje o tom blog Aliancie Fair-play.

16:20 Aj Košice budú v piatok opäť protestovať.

15:54 Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podal v pondelok trestné oznámenie na Roberta Kaliňáka a vysokopostavených policajných funkcionárov.

15:45 Kotlebovci na tlačovke oznámili, že odchod Kaliňáka vítajú, žiadnu formu úradníckej vlády ale nepodporia.

15:35 Prezident Kiska prijme zajtra o 11:00 v Prezidentskom paláci vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika.

15:30 Strana maďarskej komunity (SMK) považuje rezignáciu ministra vnútra Roberta Kaliňáka za chabý pokus o udržanie politickej moci Roberta Fica.

15:20 V piatok bude ďalší veľký protest. Organizátori doterajších protestov žiadajú demisiu vlády. V hlavnom meste sa začne o 17:00 na Námestí SNP.

15:13 „Tibor Gašpar je najhorším policajným prezidentom v histórii," odkazuje Galko.

15:11 „Podarilo sa nám pozbierať podpisy poslancov za vyslovenie nedôvery vláde a tento návrh bol podaný do podateľne NR SR. Predseda NR SR musí do 7 dní zvolať mimoriadnu schôdzu," odkazuje Lucia Ďuriš Nicholsonová. Koaličných partnerov Smeru vyzýva, nech sa v nich ozve svedomie, ak je ešte čas.

15:09 Kaliňákova reč mala zaznieť pred mnohými rokmi, myslí si Galko. „Dnes je to len o taktizovaní zo strany Smeru, z hľadiska očisty verejného života je to absolútne nedostatočné," dodáva. Podľa neho je skutočným riešením iba pád Ficovej vlády a predčasné voľby.

15:07 Liberáli stiahnu všetky svoje návrhy a nebudú sa zúčastňovať legislatívnych procesov. „Je vysoké riziko, že sa v tejto situácii kvalita legislatívnych procesov ešte zhorší," upozorňuje Natália Blahová.

15:04 Na námestiach sa nekonala žiadna pietna akcia, po celom Slovensku ľudia skandovali "Dosť bolo Fica", ľudia chcú novú vládu, dodáva Kissová.

15:01 Tlačovka SaS sa začala. „Akoby koaliční partneri nezaregistrovali, že na Slovensku máme vážny problém," hovorí Jana Kiššová. Hovorí o tom, že Smer je odtrhnutý od reality.

14:52 Na rokovanie prišli aj poslanci okolo Andreja Hrnčiara, ktorí nie sú členmi strany. Hrnčiar nepovedal, ako sa zachovajú, ak Most-Híd v koalícii zostane. Podľa neho sú dnes v hre mnohé scenáre vrátane pádu vlády.

14:50 Členovia z trebišovského okresu si myslia, že by Most-Híd mal v koalícii zostať. V bratislavskej okresnej organizácii sú za masívnu rekonštrukciu vlády.

14:44 Členovia z trebišovského okresu si myslia, že by Most-Híd mal v koalícii zostať. V bratislavskej okresnej organizácii sú za masívnu rekonštrukciu vlády.

14:41 Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák si nemyslí, že Kaliňákov odchod je postačujúci. Pripúšťa, že ak Most-Híd v koalícii zostane, on odíde.

14:37 Strana je podľa Šebeja rozdelená na tých, ktorí si myslia, že sa to ešte zachrániť dá a na tých, čo si myslia opak.

14:35 František Šebej bude žiadať odchod z koalície. Nepovedal, či ak strana zostane v koalícii, odíde, ale rozhodnutý už je. Odstúpenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je pre Šebeja ešte niečo, čo si vie predstaviť.

14:30 Podľa Danka ide o to, aby si všetci zachovali zdravý sedliacky rozum, neeskalovali napätie a boli zmierliví. „Ak chcete zmeniť spoločnosť, vsúpte do vlády alebo založte novú politickú stranu," odkazuje.

14:24 „Zhrnuli sme súčasnú vnútropolitickú situáciu, hovorili sme o riešení aktuálnej situácie," povedal Danko po stretnutí s prezidentom. Nechce hovoriť o detailoch.

14:11 Stretnutie SNS a prezidenta Kisku sa začalo.

14:00 Republiková rada Mosta-Híd rokuje o tom či strana zostane v koalícii, alebo z nej odíde.

13:55 František Šebej bude požadovať odchod Mosta z koalície, informuje Denník N.

13:50 Vyhlásenie premiéra Fica k demisii ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

13:45 Výzva predsedu Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente Manfreda Webera spolu s tlakom občanov prispela k tomu, že Kaliňák sa dnes vzdal funkcie ministra vnútra. Tvrdí to vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec. „Považujeme to však len za prvý krok k náprave všetkých zlyhaní a k vyšetreniu káuz, ktorými sa Ján Kuciak zaoberal," uvádza sa jeho v stanovisku.

13:33 „Zásadná tlačovka Andreja Danka k súčasnej situácii: nepovedať nič, len kopať do opozície," napísala Veronika Remišová na FB.

13:30 Témou dňa podľa Andreja Danka dnes nie je Lucia Žitňanská.

13:23 „My nelipneme na tejto vláde," vysvetľuje predseda národniarov.

13:17 „Bol som obeťou rôznych hier," hovorí Danko o minulom lete. „Začínam si myslieť, že najlepšie je vládnuť sám," myslí si.

13:14 Progresívne Slovensko trvá na tom, že dôveru verejnosti v právny štát prinesú predčasné voľby a reštart slovenskej politiky.

13:12 Pokiaľ strana Most-Híd odíde z koalície, SNS je za predčasné voľby v čo najskoršom termíne.

13:08 Danko nepriamo kritizuje Borisa Kollára. Hovorí, že v dobe, keď bojujeme s mafiou, sa jeden, ktorý s ňou vyrastal, môže dotknúť moci.

13:05 SNS sa nechce držať žiadneho postu, je pripravená na rekonštrukciu vlády podľa predstáv premiéra aj prezidenta. Ak to nebude možné, bude pripravená aj na debaty o predčasných voľbách.

13:02 „Je dôležité, aby som si vypočul aj stanoviská lídrov koaličných strán," hovorí Andrej Danko. Vôľu podľa neho demonštrovať v politike, nie anonymne v dave. Náladu v spoločnosti vníma.

12:50 „Ale za hnutie Sme rodina môžem povedať, že kozmetické zmeny vlády už nepomôžu. Mala by odísť celá vláda," uviedol Milan Krajniak z hnutia. Dodal, že rozhodnúť o budúcej vláde by mali ľudia v predčasných voľbách.

12:37 Most-Híd podľa strany SPOLU nesmie pristúpiť na hru, že Kaliňákov odchod niečo rieši.

12:22 Politológ Ján Baránek takisto v otázke budúcnosti koalície prisudzuje dôležitosť ďalšiemu vývoju a postoju Mosta-Híd. „Kaliňákovým odstúpením je akoby formálne naplnená ich požiadavka s predpokladom, že nový minister či ministerka odvolajú aj policajného prezidenta. Ale ukáže sa, ako to bude v praxi a či toto bude v súčasnej situácii stačiť napríklad Lucii Žitňanskej, alebo Františkovi Šebejovi, či ďalším z klubu Most-Híd," upozornil.

12:15 Odstúpeni Kaliňáka je vyslovene vynúteným krokom, posledným pokusom o záchranu vlády. Myslí si to politológ Rastislav Tóth, ktorý pripomína, že Kaliňákova rezignácia mala prísť oveľa skôr. „Teraz to skôr pripomína situáciu, keď balón klesá a vy už naozaj potrebujete niečo vyhodiť, aby ste nepadli," opisuje Tóth.

12:03 Matovičovci pevne veria, že Most-Híd bude konať v záujme svojich voličov.

12:00 V súvislosti s rezignáciou Kaliňáka je momentálne najdôležitejšou otázkou, či to bude Mostu-Híd stačiť na zotrvanie v koalícii, uviedol politológ Grigorij Mesežnikov. Podľa neho na túto otázku momentálne ešte nie je možné odpovedať. Podľa Mesežnikova urobil Kaliňák rozhodnutie o svojej rezignácii pod neuveriteľne veľkým tlakom, ku ktorému prispela aj občianska spoločnosť.

11:55 Lucia Žitňanská vraj žiada hlavu premiéra Fica, informuje web denníka Plus JEDEN DEŇ.

11:52 „Dnes sa Most-Híd rozhodne, či si vie predstaviť pokračovanie vlády s mafiou alebo nie," hovorí Matovič.

11:50 Igor Matovič spomína aj Roberta Madeja (Smer-SD) a to, ako mal pomáhať pri biznise s kolektormi Antonina Vadalu. „Robert Fico nemá čo robiť na poste premiéra Slovenskej republiky," odkazuje na koniec.

11:46 „V piatok sa vyhlásila súťaž, od pondelka záujemcovia nosia papiere (cez víkend nemohli vybaviť papiere). Učebnicový podvod, keď sa povie vyvoleným ľuďom, kedy sa spustí tender," upozorňuje šéf OĽaNO.

11:43 Matovič sa dotkol aj inej témy, a to účtu za elektrinu. „Ekonomická mafia, ktorá rozkráda štát," hovorí Matovič a dodáva, že sa skladá každá jedna domácnosť.„Ľudia sa skladajú na výrazne predraženú elektrinu, ktorú elektrárne musia nakupovať od ludí, ktorí prevádzkujú slnečné elektrárne," dodáva. Model vraj vymyslel Robert Fico.

11:36 „ĽSNS povedali, že predčasné voľby nepodporí," hovorí Grendel. „Aj keby celá strana Most-Híd odišla, hlasy Kotlebu postačia, aby Smer a SNS vládli ďalej," tvrdí.

11:32 „Kaliňákovo rozhodnutie prišlo po tlaku ľudí, novinárskej obce a po tlaku opozície," odkazuje Veronika Remišová.

11:29 „Kaliňák premeškal svoju chvíľu oodísť a Fico premeškal chvílu stiahnuť ho. Ľudia na protestoch požadovali, aby odstúpil Fico," tvrdí. Spravodlivosti sa dočkáme, ak podá demisiu premiér.

11:26 Najväčším problémom je podľa Igora Matoviča fakt, že zodpovednosť nevyvodil Robert Fico, ale Kaliňák sa rozhodol sám. „Toto je poznanie, ktoré nás vedie, že odstúpiť musí Fico," dodáva šéf strany.

11:20 Bratislavský župan Juraj Droba sa pýta:

11:13 Most-Híd sa stretol s prezidentom: Možný odchod straníkov, Bugár postup necháva na radu.

11:07 „KDH už vo svojom vyhlásení zo dňa 27.2.2017 žiadalo odstúpenie R. Fica a R. Kaliňáka. Odstúpenie R. Kaliňáka z funkcie ministra vnútra nestačí a vzhľadom na okolnosti, ktoré sú spojené s brutálnou poprovou dvoch mladých ľudí je požiadavka na odstúpnie R. Fica stále aktuálna," odkazujú kresťanskí demokrati.

11:04 Reakcia prezidentovho hovorcu Romana Krpelana:

​10:59 Podľa OĽaNO odstupuje človek, ktorý sa nikdy nemal stať ministrom. „Robert Kaliňák zneužíval políciu v prospech strany SMER - SD a jej sponzorov s plným vedomím predsedu vlády Roberta Fica. Preto odchod Roberta Kaliňáka nestačí a považujeme ho len za prvý krok v očiste slovenskej politiky od korupcie a prepojení na ľudí blízkych mafii," píše sa vo vyhlásení strany.

10:55 „Náš postoj bol jasný a známy od začiatku. Sme radi, že hlas Mosta-Híd bol vypočutý a Smer bol schopný pristúpiť na personálnu výmenu na takomto dôležitom poste. Bolo to nevyhnutné pre možnosť upokojenia situácie," tvrdí Most-Híd.

​10:52 „Rozlúčková reč, ktorú dnes predniesol Robet Kaliňák, mala zaznieť pred niekoľkými rokmi. Lenže Robert Kaliňák premárnil všetky príležitosti na slušný odchod. Dnes to nie je nič iné len taktizovanie strany Smer-SD, ktorá sa potápa a rozpadá," uvádza sa v tlačovom vyhlásení SaS. Tvrdí, že je to málo a jediným riešením je stále pád Ficovej vlády.

10:46 „Ďakujem účastníkom protestných pochodov. Exminister vnútra R. Kaliňák.Takto sa nám ešte nikto nevysmial do tváre," myslí si Lucia Ďuriš Nicholsonová.

10:42 „Nestačí," odkazuje poslanec za SaS Ondrej Dostál.

10:39 Tlačovka sa skončila.

10:35 „Na jeho odchod nie je vôbec žiadny dôvod," tvrdí. Prokurátora Špirka označil za fušera.

10:33 „Tibor Gašpar je najsilnejším a najlepším policajným prezidentom, akého sme mali, hovoria za neho najmä výsledky," hovorí. Tvrdí, že na ňom sa zviezla kritika k nemu.

10:30 Na otázky o svojej budúcnosti ešte nechce odpovedať.

10:28 Kaliňák nehovorí o ústupkoch, bolo to vraj jeho osobné rozhodnutie. „Chcem, aby tento krok v prvom rade vnímaný ako snaha o stabilitu," odkazuje.

10:26 „Vražda je jedna vec, s ktorou sa neviem vyrovnať," hovorí a ďakuje policajtom aj hasičom.

10:25 „Preto som sa rozhodol, že na funkciu podpredsedu vlády a ministra vnútra rezignujem," oznamuje Kaliňák.

10:22 „V tejto chvíli je situácia naozaj veľmi komplikovaná, často som hovoril o mandáte, ktorý každý napĺňa," hovorí minister.

10:20 „Pre ministra vnútra existuje len jedno riešenie, vyšetriť vraždu a postaviť pred súd páchateľov," začal Kaliňák tlačovku. Tvrdí, že situácia sa vyhrotila.

10:10 Rokovanie prezidenta a Mosta-Híd sa začalo.

09:50 Podľa informácií portálu Pravda má Kaliňák podať demisiu.

09:40 Smerák Chudík kúpil firmu od muža spájaného s podsvetím. Podniká vedľa Taliana Rodu..

09:29 Robert Kaliňák ohlásil vyjadrenie k aktuálnej situácii na 10:00

Stretnutie s koalíciou

Dnešné rozhovory s predstaviteľmi strán vládnej koalície avizovala hlava štátu už v piatok 9. marca po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na Bratislavskom hrade. Stretnutie prezidenta, premiéra a predsedu parlamentu, ktoré inicioval predseda Národnej rady SR a šéf národniarov Andrej Danko, neprinieslo prijatie spoločnej písomnej deklarácie. Zaznelo iba ústne posolstvo, v ktorom sa traja najvyšší ústavní činitelia zhodli, že je potrebné zachovať pokoj v spoločnosti.

Prezident v prejave k aktuálnej politickej situácii v nedeľu 4. marca avizoval, že rokovania s lídrami politických strán začne v najbližších dňoch a následne bude verejnosť informovať. V prejave Andrej Kiska okrem iného konštatoval, že nevidí žiaden plán vyviesť krajinu z krízy dôvery.

Preto začne rokovania s politickými stranami o tom, „ako si predstavujú budúcnosť, existenciu vlády, vzťahy vlády a opozície - a predovšetkým o tom, akým spôsobom začneme obnovovať dôveru ľudí na Slovensku vo svoj vlastný štát“. Ako ďalej pokračoval, nateraz vidí dve možnosti.

„Rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a požiadala a získala dôveru Národnej rady SR. Alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením. Je možné ich urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami. O tom však musí rozhodnúť parlament 90 hlasmi.“

Prezident považuje za najdôležitejšie vrátiť dôveru ľudí v štát, jeho predstaviteľov a v spravodlivosť. „Toto je to, na čo sa musíme teraz zamerať,“ vyhlásil v utorok 6. marca počas pracovnej cesty v Tvrdošíne na margo súčasnej vnútropolitickej situácie. Kiska je podľa vlastných slov pripravený našu krajinu vyviesť z krízy. „Pre mňa dôvera je zásadná rekonštrukcia vlády, musíme mať vládu, ktorá nepolarizuje našu krajinu, ale ktorá spája,“ povedal.

Most-Híd bude rokovať o odchode z koalície

Vládny Most-Híd bude popoludní od 14.00 h rozhodovať, ako riešiť vládnu krízu a ako ďalej v koalícii. Rokovanie republikovej rady strany potvrdila hovorkyňa Klára Debnár. Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku.

Most-Híd žiada odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie. Koaličné strany rokovali aj cez víkend. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár pred rokovaniami povedal, že má tri možné riešenia krízy. Nekonkretizoval ich a rokovania zostali bez výstupov.

Podpredseda Smeru-SD a vlády Peter Pellegrini v nedeľu uviedol, že Smer-SD vie pre stabilitu na Slovensku urobiť kroky, ktoré môžu viesť k personálnym zmenám a k odstúpeniu niektorých členov vlády. Poslanecký klub Mosta-Híd a koalíciu pre súčasnú situáciu okolo vraždy a podozrení na prepojenia politikov na taliansku mafiu opustil poslanec Igor Janckulík.

Národniari prediskutujú odvolanie Žitňanskej

Rokovanie predsedníctva a návšteva u prezidenta Andreja Kisku čaká v pondelok na vedenie koaličnej SNS. Kľúčovou témou je postup a riešenie súčasnej vládnej krízy po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Podpredseda národniarov Anton Hrnko cez víkend naznačil, že SNS by mohla pre nepokojnosť členskej základne žiadať hlavu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Či to tak aj naozaj bude, je zatiaľ otázne. "Všetko je otvorené," povedal Hrnko.

Práve on na sociálnej sieti cez víkend napísal, že členská základňa SNS bola veľmi rozladená pokusmi o dekriminalizáciu drog, presadzovanie Istanbulského dohovoru napriek tomu, že národniari niekoľkokrát povedali, že to nechcú. Rozhodujúce stanovisko strany k Žitňanskej má prijímať práve predsedníctvo.