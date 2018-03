Hlina: Analýzu spochybňujúcu jeho členstvo v KDH považuje za znôšku nezmyslov

Dokonca prejavili aj mimoriadnu dávku politického, ale aj ľudského cynizmu, keď v pondelok (26. februára) ráno, teda v čase, keď sa celé Slovensko dozvedelo o brutálnej poprave dvoch mladých ľudí, niektorí z nich na sociálnej sieti v tom čase dávali status o tom, že podávajú absurdné disciplinárne konanie na moju osobu. Keďže celá záležitosť prerastá do naozaj až tragikomických polôh a naša členská základňa je atakovaná rôznou anonymnou komunikáciou, som nútený žiaľ aj v čase, keď spoločnosť rieši úplne iné skutočnosti ako nekorektný vnútrostranícky zápas, dať následovné verejné vyhlásenie:

Najskôr ma chceli vydierať, potom sa ma pokúšali zastrašiť. Nepomohlo, rozhodli sa teda ísť do fatálneho zápasu. Niektorí bývali funkcionári nášho hnutia najskôr zverejnili tragikomický otvorený list, potom nasledoval absurdný návrh na moje disciplinárne konanie a do tretice sa zjavila absurdná údajná právna analýza o tom, že som nelegitímnym členom KDH. Celé je to viac ako len absurdné. Táto analýza je znôška nezmyslov, pod ktorú by sa žiadny právnik nepodpísal. Aj preto je posielaná do médií a aj našim členom bez podpisu, vo forme anonymu. Kto je kto v tomto zápase?

Žiaľ, musím konštatovať, že niektorí bývalí poslanci nášho hnutia nadobudli pocit, že majú právo byť poslancami doživotne. Rozhodli sa o to "právo" zápasiť, ale nie s voličom, ale vo vnútri strany. Týmto zničujúcim zápasom však poškodzujú KDH a je to len a len kvôli tomu, že chcú opäť kandidovať do parlamentu, resp. europarlamentu a vedia, že pri súčasnom vedení strany a ak sa nezruší zásada trikrát a prestávka, nebudú môcť. Nie, naozaj tu nejde o ochranu KDH z ich strany, ako to tvrdia, ide tu len o ochranu ich pozícií. Keď som nesúhlasil a nenechal som sa donútiť, aby som súhlasil s tým, že oni sú tí vyvolení s právom byť doživotnými poslancami, začali túto nechutnú vojnu.

V dobrom ich chcem upozorniť, že "právne analýzy" sa nerobia na Súmračnej, ale je potrebné si nájsť renomovanú právnu kanceláriu, ktorá im za patričný honorár urobí právnu analýzu. Zároveň im odporučím aj to, že nemajú veriť hlúpostiam, fámam, hoaxom a ani ich nemajú rozširovať.

Smer vie, že bude potrebovať niekoho, s kým by mohol pokračovať v drancovaní Slovenska. Smer si nerobil ťažkú hlavu z vládnutia so Slotom, s Mečiarom, teraz budú koketovať s Kotlebom. Zároveň však vedia, že by sa im zišiel niekto zo starej gardy KDH, niekto dobre vydierateľný. Niekto, kto bude počúvať skoro na slovo. Niekto, o ktorom R. Kaliňák otvorene hovorí, ako ho majú nafoteného a majú videá. Majú plné šuflíky kompromitačných materiálov. Takýchto ľudí potrebuje Smer, aby vládol a oni mu budú poslušne kryť chrbát.

Neviem, čo ešte budú ľudia, ktorí boli v parlamente dvadsať rokov, schopní urobiť preto, aby sa doň vrátili. S blížiacim sa termínom nášho volebného snemu ešte očakávam iné „zaručené správy“. Správy o tom, že mám nemanželské dieťa, že som čínskym agentom, prípadne iné „pravdy“. Vyjadrujem poľutovanie nad konaním týchto ľudí. Je mi ich úprimne ľúto. Ľutujem ich, ako si nechajú zožierať svoje vedomie zlobou. Žiaľ, vyjadrenie mojej ľútosti je maximum, čo pre nich viem urobiť, viac urobiť neviem.

Alojz Hlina