Kaliňáka by mohla nahradiť Saková, hovorí sa aj o Glváčovi

V kuloároch vládnej strany sa v tejto súvislosti hovorí najmä o štátnej tajomníčke ministerstva vnútra Denise Sakovej, ktorú Fico asi pred rokom predstavil ako novú tvár vládnej strany. Skloňuje aj meno exministra obrany Martina Glváča.

Saková pôsobila na ministerstve vnútra štyri roky ako vedúca služobného úradu v rokoch 2012-2016. Počas prvej Ficovej vlády bola na tomto ministerstve šéfkou sekcie informatiky a bezpečnosti. „Sakovú chce Fico spopularizovať a potom možno ňou nahradí Roberta Kaliňáka. Ak by som išiel vymeniť Kaliňáka, urobil by som to takisto,“ povedal ešte v januári 2017 politológ Ján Baránek.

Denisa Saková

Ako dnes povedal Fico, Smer-SD pondelok večer, najneskôr v utorok ráno odpovie na požiadavky koaličného partnera Most-Híd na odstúpenie Kaliňáka z postu ministra vnútra. Fico sa má s lídrom Mosta-Híd Bélom Bugárom stretnúť po jeho návrate zo zahraničia v pondelok na budúci týždeň. Ako informoval, s Bugárom sa stretnú bilaterálne aj v rámci Koaličnej rady. "Určite už v pondelok večer alebo utorok ráno budú vedieť predstavitelia Mosta-Híd našu odpoveď," povedal s tým, že riešenie bude také, aby Most mohol pokračovať vo vláde.