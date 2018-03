Zvláštna situácia: FOTO Rodina potrebovala pomoc, politici odmietli, poznáme dôvod

Moderátor relácie V siedmom nebi Vilo Rozboril na to upozornil v statuse na svojom Facebooku. "Dve veci na vysvetlenie: Tento príbeh i štúdio boli nahrávané pred pár týždňami, takže s dnešnými udalosťami to nemá žiadnu súvislosť, ale predsa len niečo ešte," začal moderátor.

Politici nechceli pomôcť, lebo ide o Rómov

"Pomoc tejto rodine sme navrhovali i iným politikom. A odpoveď bola: jéj, super, ale Rómovia nie, to by voliči kritizovali," uviedol Rozboril s tým, že konkrétne mená nechce uviesť. "Neférový nebudem. Ale o to viac si vážim, že Igor Matovič to prijal. Myslite si, čo chcete, odo mňa klobúk dole. Bodka." Takto ukončil svoj status. Moderátora Vila Rozborila sme oslovili, no bližšie sa k tomu vyjadrovať nechcel.

